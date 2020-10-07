Все результаты среды. День товарищеских матчей в Европе (обновляется)

В среду, 7 октября, в Европе проходит почти два десятка товарищеских матчей.
Национальные команды проводят пробу сил накануне поединков Лиги наций. Украинская сборная под руководством Андрея Шевченко в 22:10 в Париже играет против французов.
Следите за результатами товарищеских матчей 7 октября в матч-центре Sport.ua и в этой новости (обновляется).
Товарищеские матчи, 7 октября
- 19:00. Дания – Фарерские острова
- 19:00. Кипр - Чехия
- 19:00. Мальта – Гибралтар
- 19:00. Черногория – Латвия
- 19:00. Эстония – Литва
- 21:15. Люксембург – Лихтенштейн
- 21:30. Австрия – Греция
- 21:45. Андорра – Кабо-Верде
- 21:45. Германия – Турция
- 21:45. Италия – Молдова
- 21:45. Нидерланды – Мексика
- 21:45. Польша – Финляндия
- 21:45. Португалия – Испания
- 21:45. Словения – Сан-Марино
- 21:45. Швейцария – Хорватия
- 22:10. Франция – Украина
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Источник — Sport.ua
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