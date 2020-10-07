Франция – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 7-го октября, состоится товарищеский матч, в котором сразятся Франция и Украина. Матч пройдет в Сен-Дени (Франция), на поле стадиона «Стад-де-Франс», начало в 22:10.
Франция – Украина – 0:0
Франция: Манданда – Динь, Ленгле, Упамекано, Павар – Ауар, Толиссо, Камавинга, Нзонзи – Жиру, Мартиаль.
Украина: Бущан – Михайличенко, Миколенко, Забарный, Конопля – Макаренко, Харатин, Малиновский – Зубков, Ярмоленко, Шапаренко.
1:0. 17-летний Камавинга открыл счет в матче
2:0. Первый гол Жиру
3:0. Второй гол Жиру
4:0. Автогол Миколенко
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Франция).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
|39'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Виталий Миколенко (УКРАИНА).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинжа (Франция).
Источник — Sport.ua
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