Франция
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Франция – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

  • 07.10.2020 22:10
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Франция – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© УАФ

В среду, 7-го октября, состоится товарищеский матч, в котором сразятся Франция и Украина. Матч пройдет в Сен-Дени (Франция), на поле стадиона «Стад-де-Франс», начало в 22:10.

Франция – Украина – 0:0

Франция: Манданда – Динь, Ленгле, Упамекано, Павар – Ауар, Толиссо, Камавинга, Нзонзи – Жиру, Мартиаль.

Украина: Бущан – Михайличенко, Миколенко, Забарный, Конопля – Макаренко, Харатин, Малиновский – Зубков, Ярмоленко, Шапаренко.

1:0. 17-летний Камавинга открыл счет в матче

2:0. Первый гол Жиру

3:0. Второй гол Жиру

4:0. Автогол Миколенко

События матча
66' ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Франция).
52' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (УКРАИНА).
39' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Виталий Миколенко (УКРАИНА).
34' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
24' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
9' ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинжа (Франция).
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Источник — Sport.ua

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