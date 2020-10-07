О. МАРКЕВИЧ: Шовковский в отличной форме. Надо будет - он выйдет и сыграет

Главный тренер «Мариуполь» - о кадровой ситуации в сборной Украины

  • 07.10.2020 17:26
  • 1228 просмотров
  • 3 комментария
О. МАРКЕВИЧ: Шовковский в отличной форме. Надо будет - он выйдет и сыграет
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполь» Остап Маркевич прокомментировал тот факт, что Александр Шовковский попал в заявку сборной Украины на товарищеский матч с Францией.

«В матче Франция-Украина, надеюсь, что те ребята, которые есть в распоряжении тренерского штаба, проявят себя. Наш футбол прогрессирует. Появляются очень хорошие молодые ребята прямо на глазах. Я вижу молодежь, которая уверенно стучит в двери основной сборной. Я только с позитивом смотрю на то, что вообще происходит с украинским футболом.

Шовковский в заявке сборной Украины на матч с Францией? Мы вместе с Александром учились на диплом PRO. Я видел, в какой он прекрасной физической форме находится. Уверен, что Шовковский с честью защитит наши ворота. Если надо будет - выйдет и сыграет. Уверен, что Шовковский потянет этот уровень.

Шевченко надо было внести в заявку? Я думаю, что Шевченко нужно наблюдать за процессом с той точки, на которой он сейчас находится. Он - фигура, которая должна руководить процессом, который имеет большой авторитет и опыт. Поэтому, я думаю, он на тренерской позиции необходим», - сказал Остап Маркевич.

Поединок Франция - Украина состоится в среду в Париже. Начало встречи в 22:10. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция - Украина.

Вскоре читайте большое интервью Остапа Маркевича для сайта Sport.ua.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.10.2020 18:46
    0
    О. МАРКЕВИЧ: Шовковский в отличной форме. Надо будет - он выйдет и сыграет
    ============
    А навіщо? Це вже не його місце.
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    u6464u
      u6464u, 07.10.2020 18:16
    -1
    Сашо решил продолжить карьеру так как шубкисы не провели как положено, ждём Сашо в заявке на ЛЧ.
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    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 07.10.2020 17:33
    +2
    он вообще такого опыта набрался сидя на тренерской скамейке , что в одиночку французов переиграть сможет.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 07.10.2020 17:33
    +2
    он вообще такого опыта набрался сидя на тренерской скамейке , что в одиночку французов переиграть сможет.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.10.2020 18:46
    0
    О. МАРКЕВИЧ: Шовковский в отличной форме. Надо будет - он выйдет и сыграет
    ============
    А навіщо? Це вже не його місце.
    Ссылка
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