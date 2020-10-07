Верес – Кремень – 2:1. Видео голов и обзор матча

В матче 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины «Верес» дома переиграл «Кремень».
Смотрите видео голов и обзор матча «Верес» – «Кремень» – 2:1.
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Гончаренко (Верес).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Сергийчук (Верес).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Станислав Кулиш (Кремень).
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Источник — YouTube
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