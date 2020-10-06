В среду, 7-го октября, состоится товарищеский матч, в котором сразятся Франция и Украина. Матч пройдет в Сен-Дени (Франция), на поле стадиона «Стад-де-Франс», начало в 22:10.

Коронавирус COVID-19 косит ряды претендентов на попадание в состав сборной Украины на ответственные поединки. И если матчи против Германии и Испании еще можно с натяжкой отнести к отдаленному будущему для команды Андрея Шевченко, то кадровые вопросы перед товарищеской игрой с национальной командой Франции нужно будет решить в срочном порядке. Сообщений об отмене или переносе игры не поступало, поэтому украинцы должны готовиться к мести сопернику за вылет из плей-офф квалификации к чемпионату мира-2014. Да и победный баланс в статистике очных противостояний (1 – 3 – 5) со стороны нашей сборной поправить не мешало бы, пусть и на противоположной стороне поля будут действующие чемпионы мира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Украина.