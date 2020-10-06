Франция
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07.10.2020 22:10   ТВ-трансляция: 

Франция – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

  • 06.10.2020 20:10
  • 847 просмотров
  • 1 комментарий
Франция – Украина. Текстовая трансляция матча

В среду, 7-го октября, состоится товарищеский матч, в котором сразятся Франция и Украина. Матч пройдет в Сен-Дени (Франция), на поле стадиона «Стад-де-Франс», начало в 22:10.

Коронавирус COVID-19 косит ряды претендентов на попадание в состав сборной Украины на ответственные поединки. И если матчи против Германии и Испании еще можно с натяжкой отнести к отдаленному будущему для команды Андрея Шевченко, то кадровые вопросы перед товарищеской игрой с национальной командой Франции нужно будет решить в срочном порядке. Сообщений об отмене или переносе игры не поступало, поэтому украинцы должны готовиться к мести сопернику за вылет из плей-офф квалификации к чемпионату мира-2014. Да и победный баланс в статистике очных противостояний (1 – 3 – 5) со стороны нашей сборной поправить не мешало бы, пусть и на противоположной стороне поля будут действующие чемпионы мира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Украина.

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Илья Береза, Sport.ua

(4 голоса)

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    • 60% (24)
      1. Крупная победа сборной Франции
    • 7.5% (3)
      2. Минимальная победа сборной Франции
    • 15% (6)
      3. Ничья
    • 10% (4)
      4. Минимальная победа сборной Украины
    • 7.5% (3)
      5. Крупная победа сборной Украины
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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 06.10.2020 20:25
    0
    У меня 4 телевизора, да вот тюнер только один. А так бы все включил.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 06.10.2020 20:25
    0
    У меня 4 телевизора, да вот тюнер только один. А так бы все включил.
    Ссылка
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