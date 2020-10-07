Франция
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УКРАИНА
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Франция – Украина – 4:1. LIVE

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  • 07.10.2020 22:05
  • 40846 просмотров
  • 653 комментария
Франция – Украина – 4:1. LIVE

Товарищеский матч. 

Франция – Украина - 4:1

Камавинга, 9, Жиру, 24, 33, Миколенко, 39 (авт.) – Цыганков, 52

 Малиновский, 43, Харатин, 51

Франция: Манданда (Меньян, 46) – Динь, Ленгле, Упамекано (Варан, 46), Павар – Ауар, Толиссо, Камавинга, Нзонзи – Жиру, Мартиаль (Мбаппе, 46).

Запасные: Льорис, Кимпембе, Погба, Гризманн, Коман, Канте, Эрнандес, Бен Йеддер.

Украина: Бущан – Михайличенко (Соболь, 46), Миколенко (Чеберко, 46), Забарный, Конопля – Макаренко, Харатин, Малиновский – Зубков, Ярмоленко, Шапаренко.

Запасные: Шовковский, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Цыганков, Шепелев, Безус, Караваев.

Арбитр: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия).

Стадион: «Стад-де-Франс» (Сен-Дени, Франция).

 59 мин. ЗАМЕНЫ У ФРАНЦИИ. Ауар заменен на Гризманна, а Камавинга уступил место на поле Погба.

57 мин. Пас с левого фланга от Зубкова оказался крайне неточным.

54 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Ворвался в левый фланг штрафной Зубков и всадил мяч своим ударом в каркас ворот!

 52 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Блестящий удар от Цыганкова в правый нижний угол из полукруга у штрафной!

 51 мин. Желтая у Харатина после подката на своей половине против Мбаппе.

49 мин. МОМЕНТ! В левый фланг штрафной ворвался Ярмоленко, но, вместо паса, решил пробить в ближний. Промах!

46 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Меньян вышел вместо Манданда, Варан заменил Упамекано, Мбаппе вышел вместо Мартиаля. У нас Соболь заменил Михайличенко, Миколенко уступил место на поле для Чеберко. Цыганков заменил Малиновского.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Первый тайм завершила неудачная попытка Михайличенко пробить с нерабочей ноги с левого фланга атаки.

45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.

 43 мин. На желтой оказался Малиновский после своего опасного подката в борьбе против Толиссо в центре поля.

41 мин. МОМЕНТ! Сумасшедший удар Малиновского из-за пределов штрафной отразил ногой Манданда.

 39 мин. АВТОГОЛ! Миколенко затылком срезал мяч в ворота при подаче углового с левого фланга.

38 мин. МОМЕНТ! Собирает сейвы Бущан! Парирован плотный удар с левого фланга штрафной от Мартиаля!

36 мин. МОМЕНТ! Расстреливал Малиновский ворота из центра штрафной, замыкая прострел с левого фланга от Михайличенко! Выше!

 33 мин. ГОЛ! Жиру в прыжке рыбкой завершил ударом головой удачный для него отскок от перчаток Бущана, который спас ворота при дальнем ударе Ауара.

32 мин. Прозевал момент рывка к мячу Зубков после передачи Макаренко из центральной зоны перед штрафной.

30 мин. МОМЕНТ! Расстреливал Толиссо Бущана от правого угла вратарской, подловив отскок, очередной классный сейв от Георгия!

29 мин. Неудачная попытка от Ленгле завершить ударом в касание подачу Ауара со штрафного на правом фланге.

27 мин. Мелкий фол от Зубкова на левом фланге обороны против Камавинги.

 24 мин. ГОЛ! В сотом матче за сборную своей страны Жиру пробил от границы полукруга у нашей штрафной в левый верхний угол.

22 мин. ОПАСНО! Выше ворот пробил Камавинга, получив мяч при отскоке ко входу в правый фланг штрафной.

20 мин. Подавал с правого фланга Ярмоленко, замыкать старался Макаренко, но лишь влетел в голкипера соперников.

18 мин. Малиновский не смог остановить мяч на правом углу вратарской при подаче Ярмоленко с фланга!

17 мин. Фол от Нзонзи против Малиновского в центральном круге.

14 мин. МОМЕНТ! Ногой парировал Бущан удар от Мартиаля с острого угла на левом фланге штрафной!

13 мин. Вроде бы и вышли в позиционку, но Зубкову пришлось развернуть, в отсутствии партнеров впереди.

11 мин. У сборной большие проблемы с выходом атаку. Длинные пасы идут в молоко.

 9 мин. ГОЛ! Камавинга ударом через себя поразил левый верхний угол наших ворот, замкнув отскок от Бущана, который до этого совершил великолепный сейв при ударе с близкой дистанции головой от Жиру.

7 мин. ОПАСНО! Бущан заблокировал попытку Толиссо пробить слету при подаче с правого фланга от Павара.

6 мин. МОМЕНТ! Павар отправил мяч над перекладиной, замыкая у дальнего угла вратарской подачу с левого фланга!

4 мин. С левого фланга отдавал Макаренко на Ярмоленко в центр штрафной, но мяч пошел в сторону голкипера.

3 мин. Наша сборная в контроле мяча на первых минутах. Присматриваемся.

1 мин. Зубков и Малиновский поочередно были сбиты на левом фланге атаки.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

  







В среду, 7-го октября, состоится товарищеский матч, в котором сразятся Франция и Украина. Матч пройдет в Сен-Дени (Франция), на поле стадиона «Стад-де-Франс», начало в 22:10.

Коронавирус COVID-19 косит ряды претендентов на попадание в состав сборной Украины на ответственные поединки. И если матчи против Германии и Испании еще можно с натяжкой отнести к отдаленному будущему для команды Андрея Шевченко, то кадровые вопросы перед товарищеской игрой с национальной командой Франции нужно будет решить в срочном порядке. Сообщений об отмене или переносе игры не поступало, поэтому украинцы должны готовиться к мести сопернику за вылет из плей-офф квалификации к чемпионату мира-2014. Да и победный баланс в статистике очных противостояний (1 – 3 – 5) со стороны нашей сборной поправить не мешало бы, пусть и на противоположной стороне поля будут действующие чемпионы мира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Украина.

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Илья Береза, Sport.ua

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      1. Крупная победа сборной Франции
    • 15.77% (47)
      2. Минимальная победа сборной Франции
    • 14.09% (42)
      3. Ничья
    • 6.04% (18)
      4. Минимальная победа сборной Украины
    • 3.69% (11)
      5. Крупная победа сборной Украины
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Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 07.10.2020 23:28
    0
    alefteev77, 07.10.2020 23:25
    Зубков трохи дубовий. Фізично наче потужний, але майже всі єдиноборства програє. Характер щось шкутильгає.
    Школа Шахтаря
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 07.10.2020 23:28
    0
    AK_228, 07.10.2020 23:27
    Когда вы проебете Барселоне ( а вы проебете), то так и напишу - сраной
    Реал и Барса с Юве это топы европейские. Интер же ты сам знаешь где сейчас в Европе. 15-16 клуб по уровню игры и исполнителям, не более.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.10.2020 23:28
    0
    SevaCherkago, 07.10.2020 23:26
    Объясните мне пожалуйста только без грязи, почему Соломона и Хочолаву отпустили в сборные, а украинцев нет???
    Это решал доктор Шахтера. Или тот, кто платит этому доктору.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 07.10.2020 23:28
    0
    Тролль, 07.10.2020 23:25
    Вот он.... Отвечу тебе,как недалекому с Португалией, Сербией, Швейцарией...и.т.д...Сашок ты уникальный д
    ..б
    Даун, при чем здесь матч с Португалией и Сербией, ну и Швейцарией? Тут идет сравнение с матчами с топ командами, какими есть Франция и Испания, а не с середняками, ака мы или чуть выше классом.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.10.2020 23:28
    -1
    Frank Piter, 07.10.2020 23:27
    Может и на 2. Но 4 гола за 19 минут от Интера это было феерически
    Не, давай на семь голов
    Ссылка
    mov4uk
      mov4uk, 07.10.2020 23:27
    0
    Ідеальний початок 2 тайму, Циганков сильно додав, жаль, що Малиновського поміняли, можна було його залишити замість Харатіна...чекаю виходу Яремчука замість Ярмоленка
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 07.10.2020 23:27
    0
    А что за схема без нападающих ? где Супряга Яремчук или кто нибудь
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 07.10.2020 23:27
    -1
    Frank Piter, 07.10.2020 23:24
    Да вы за тайм 5 от сраного Интера всосали и 11 на 11. А он на голову слабее этой Франции.
    Бля, на голову слабый только ты сорян не удержался
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 07.10.2020 23:27
    -2
    AK_228, 07.10.2020 23:25
    На две или три
    Может и на 2. Но 4 гола за 19 минут от Интера это было феерически
    Ссылка
    dyryavo_s_dnepra.
    online
      dyryavo_s_dnepra., 07.10.2020 23:27
    0
    Dynamo_Cyprus, 07.10.2020 23:26
    Все, в игнор...
    себя и в игнор,не лопнешь пакемон?
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 07.10.2020 23:27
    +1
    Збірна України серед інвалідів нарешті забила гол!
    П.с. Збірна Молдови вже 6 пропустила ! )))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.10.2020 23:27
    -2
    Frank Piter, 07.10.2020 23:24
    Да вы за тайм 5 от сраного Интера всосали и 11 на 11. А он на голову слабее этой Франции.
    Когда вы проебете Барселоне ( а вы проебете), то так и напишу - сраной
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.10.2020 23:27
    0
    janu0320, 07.10.2020 23:25
    лол, при счёте 4-1 дырявые боты гордоливо повылазили из своих нор
    Это ты про себя?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 07.10.2020 23:26
    +1
    ну і ще наші страшенно незіграні, а що ви хотіли, тут пацани, які за збірну і не грали раніше практично
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 07.10.2020 23:26
    0
    Смешные кроты,то есть Зубков и Конопля уже не ваши воспитаники,цирк!
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.10.2020 23:26
    +1
    dyryavo_s_dnepra., 07.10.2020 23:25
    "Иы"?братело ты о чем?
    Все, в игнор...
    Ссылка
    SevaCherkago
      SevaCherkago, 07.10.2020 23:26
    +2
    Объясните мне пожалуйста только без грязи, почему Соломона и Хочолаву отпустили в сборные, а украинцев нет???
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 07.10.2020 23:26
    -1
    Rostislav Zdorenko, 07.10.2020 23:22
    Че сразу Цыганкова не выпустить??
    Чтобы сдох еще до Германии?
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 07.10.2020 23:25
    -3
    Aleks04, 07.10.2020 23:25
    Намного лучше стали играть, не узнать даже во втором тайме, главное не пропустить
    это всё класс динамоских звёзд, а не потому что французи расслабились после 4-0
    Ссылка
    dyryavo_s_dnepra.
    online
      dyryavo_s_dnepra., 07.10.2020 23:25
    -2
    Dynamo_Cyprus, 07.10.2020 23:25
    Иы обкололся там?
    "Иы"?братело ты о чем?
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 07.10.2020 23:00
    +13
    Там тип 17-летний банку закинул через себя, у нас Цыганков и Шапаренко в 23 перспективные мальчишки на вырост)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.10.2020 22:53
    +11
    Хлопцям треба сміливіше грати. Втрачати їм нічого.
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 07.10.2020 22:36
    +11
    Україна ще до старту майже завжди програє Італії,Іспанії Франції, як хлопчики для биття
    Ссылка
    88serhiiO
      88serhiiO, 07.10.2020 22:50
    +10
    Їбать, і це французи навіть не напрягаються
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 07.10.2020 23:20
    +9
    Циганков пушка
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 07.10.2020 22:57
    +9
    Сука,прячутся гадёныши от мяча...Малиновскому некому пас вперёд отдать
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.10.2020 22:45
    +9
    Що буде з Реалом та Барсою страшно навіть уявити
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 07.10.2020 22:40
    +9
    А наші точно у футбол грають??? А вони знають, як у футбол грати??????
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 07.10.2020 23:22
    +8
    Циганков , спасибо,!
    Ссылка
    jekafunny.
    online
      jekafunny., 07.10.2020 22:36
    +8
    Бущан я уже цветы купил тебя в аэропорту встречать,а ты так меня подводишь ,ты такой же дырявый как и я(((((((
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.10.2020 23:21
    +7
    Циганков молодчага!)
    Ссылка
    mov4uk
      mov4uk, 07.10.2020 23:01
    +7
    Кращий після 1 тайму - Малиновський!!!! Майже не бачив на полі Харатіна, ну і не нападаючий Ярмоленко, не його ця позиція, візуально тяжко рухається по полю... Ну і Бущан, витягнув, що міг, хоча 2 гол його...
    Ссылка
    Vincent78
    online
      Vincent78, 07.10.2020 22:58
    +7
    Зато Миколенко внукам теперь сможет рассказывать как он забивал в матче с французами)))
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 07.10.2020 22:53
    +7
    Перший гол Зубкова, третій і другій Харатіна якого багато хто називає рівня збірної..
    Ссылка
    Михаил Котенко
      Михаил Котенко, 07.10.2020 22:31
    +7
    Ребята меня только раздражает ленивая походка Ярмолы по полю ????
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.10.2020 23:21
    +6
    + 5 лямов к цене)
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 07.10.2020 23:21
    +6
    Вітя гарно поклав
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.10.2020 23:16
    +6
    Мбаппе- Забарный топ противостояние
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 07.10.2020 23:10
    +6
    Шо, поздравляю судя по параллельным матчам мы уже как Молдова и Сан-Марино играем
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 07.10.2020 23:04
    +6
    Мене коментатор добив-у нас не бойовий склад!!! А у франків бойовий? Нам забивая 17-річна шмаркля а у нас стадо переляканих баранів.Крім Малини у нас практично ніхто не відповідає рівню збірної. Навіщо на полі Конопля коли в складі є Чеберко?Навіщо в центрі Миколенко коли є Пластун?Михайличенко взагалі ше дуже рано в основу збірної,так само як і Харатіну. Ярмоленко як завжди нуль. Подивимось що по перерві запропонує Шева,але враховуючи товариський статус на другий тайм я би кардинально поміняв склад-випустив би Яремчука,Сидора,Чеберка,Пластуна та Безуса.
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