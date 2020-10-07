Товарищеский матч.

Франция – Украина - 4:1



Камавинга, 9, Жиру, 24, 33, Миколенко, 39 (авт.) – Цыганков, 52

Малиновский, 43, Харатин, 51

Франция: Манданда (Меньян, 46) – Динь, Ленгле, Упамекано (Варан, 46), Павар – Ауар, Толиссо, Камавинга, Нзонзи – Жиру, Мартиаль (Мбаппе, 46).

Запасные: Льорис, Кимпембе, Погба, Гризманн, Коман, Канте, Эрнандес, Бен Йеддер.

Украина: Бущан – Михайличенко (Соболь, 46), Миколенко (Чеберко, 46), Забарный, Конопля – Макаренко, Харатин, Малиновский – Зубков, Ярмоленко, Шапаренко.

Запасные: Шовковский, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Цыганков, Шепелев, Безус, Караваев.

Арбитр: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия).

Стадион: «Стад-де-Франс» (Сен-Дени, Франция).



59 мин. ЗАМЕНЫ У ФРАНЦИИ. Ауар заменен на Гризманна, а Камавинга уступил место на поле Погба.



57 мин. Пас с левого фланга от Зубкова оказался крайне неточным.



54 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Ворвался в левый фланг штрафной Зубков и всадил мяч своим ударом в каркас ворот!



52 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Блестящий удар от Цыганкова в правый нижний угол из полукруга у штрафной!



51 мин. Желтая у Харатина после подката на своей половине против Мбаппе.



49 мин. МОМЕНТ! В левый фланг штрафной ворвался Ярмоленко, но, вместо паса, решил пробить в ближний. Промах!



46 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Меньян вышел вместо Манданда, Варан заменил Упамекано, Мбаппе вышел вместо Мартиаля. У нас Соболь заменил Михайличенко, Миколенко уступил место на поле для Чеберко. Цыганков заменил Малиновского.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+2 мин. Первый тайм завершила неудачная попытка Михайличенко пробить с нерабочей ноги с левого фланга атаки.



45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, одну минуту.



43 мин. На желтой оказался Малиновский после своего опасного подката в борьбе против Толиссо в центре поля.



41 мин. МОМЕНТ! Сумасшедший удар Малиновского из-за пределов штрафной отразил ногой Манданда.



39 мин. АВТОГОЛ! Миколенко затылком срезал мяч в ворота при подаче углового с левого фланга.



38 мин. МОМЕНТ! Собирает сейвы Бущан! Парирован плотный удар с левого фланга штрафной от Мартиаля!



36 мин. МОМЕНТ! Расстреливал Малиновский ворота из центра штрафной, замыкая прострел с левого фланга от Михайличенко! Выше!



33 мин. ГОЛ! Жиру в прыжке рыбкой завершил ударом головой удачный для него отскок от перчаток Бущана, который спас ворота при дальнем ударе Ауара.



32 мин. Прозевал момент рывка к мячу Зубков после передачи Макаренко из центральной зоны перед штрафной.



30 мин. МОМЕНТ! Расстреливал Толиссо Бущана от правого угла вратарской, подловив отскок, очередной классный сейв от Георгия!



29 мин. Неудачная попытка от Ленгле завершить ударом в касание подачу Ауара со штрафного на правом фланге.



27 мин. Мелкий фол от Зубкова на левом фланге обороны против Камавинги.



24 мин. ГОЛ! В сотом матче за сборную своей страны Жиру пробил от границы полукруга у нашей штрафной в левый верхний угол.



22 мин. ОПАСНО! Выше ворот пробил Камавинга, получив мяч при отскоке ко входу в правый фланг штрафной.



20 мин. Подавал с правого фланга Ярмоленко, замыкать старался Макаренко, но лишь влетел в голкипера соперников.



18 мин. Малиновский не смог остановить мяч на правом углу вратарской при подаче Ярмоленко с фланга!



17 мин. Фол от Нзонзи против Малиновского в центральном круге.

2ème plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe de France à marquer avec les Bleus (17 ans et 11 mois) ! 🔥 @ecama10

🇫🇷1-0🇺🇦#FRAUKR #FiersdetreBleus pic.twitter.com/8Lensa864C — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2020

14 мин. МОМЕНТ! Ногой парировал Бущан удар от Мартиаля с острого угла на левом фланге штрафной!



13 мин. Вроде бы и вышли в позиционку, но Зубкову пришлось развернуть, в отсутствии партнеров впереди.



11 мин. У сборной большие проблемы с выходом атаку. Длинные пасы идут в молоко.



9 мин. ГОЛ! Камавинга ударом через себя поразил левый верхний угол наших ворот, замкнув отскок от Бущана, который до этого совершил великолепный сейв при ударе с близкой дистанции головой от Жиру.



7 мин. ОПАСНО! Бущан заблокировал попытку Толиссо пробить слету при подаче с правого фланга от Павара.



6 мин. МОМЕНТ! Павар отправил мяч над перекладиной, замыкая у дальнего угла вратарской подачу с левого фланга!



4 мин. С левого фланга отдавал Макаренко на Ярмоленко в центр штрафной, но мяч пошел в сторону голкипера.



3 мин. Наша сборная в контроле мяча на первых минутах. Присматриваемся.



1 мин. Зубков и Малиновский поочередно были сбиты на левом фланге атаки.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



















В среду, 7-го октября, состоится товарищеский матч, в котором сразятся Франция и Украина. Матч пройдет в Сен-Дени (Франция), на поле стадиона «Стад-де-Франс», начало в 22:10.

Коронавирус COVID-19 косит ряды претендентов на попадание в состав сборной Украины на ответственные поединки. И если матчи против Германии и Испании еще можно с натяжкой отнести к отдаленному будущему для команды Андрея Шевченко, то кадровые вопросы перед товарищеской игрой с национальной командой Франции нужно будет решить в срочном порядке. Сообщений об отмене или переносе игры не поступало, поэтому украинцы должны готовиться к мести сопернику за вылет из плей-офф квалификации к чемпионату мира-2014. Да и победный баланс в статистике очных противостояний (1 – 3 – 5) со стороны нашей сборной поправить не мешало бы, пусть и на противоположной стороне поля будут действующие чемпионы мира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Украина.