Новый Шахаб? Заря подписала иранца. Последний день трансферного окна

Sport.ua в режиме нон-стоп следит за трансферами 5-го октября

  • 05.10.2020 12:40
  • 3152 просмотра
  • 4 комментария
Новый Шахаб? Заря подписала иранца. Последний день трансферного окна
© tasnimnews. Аллахьяр Сайядманеш

В понедельник, 5 октября, в большинстве европейских чемпионатов закрывается летнее трансферное окно. Зачастую в этот день совершается большое количество переходов.

Следим за главными новостями последнего дня летнего трансферного окна в режиме онлайн. В Украине трансферное окно закроется 6 октября.

ОБНОВЛЯЕТСЯ

13:04. Киевское «Динамо» близко к подписанию бразильского форварда. Киевляне постараются заполучить конкурента для Владислава Супряги в последние дни трансферного окна.

12:55. «Ингулец» подписал четвертого легионера. Им стал 20-летний ганский форвард Рудольф Благоги, последним клубом которого был португальский «Спортинг» U-19.

12:50. «Эвертон» приобрел защитника Годфри у «Норвича» за 27,5 млн евро. На футболиста также засматривались «Милан» и «Наполи», но тот выбрал лидера АПЛ.

12:45. «Бавария» согласовала трансфер экс-хавбека донецкого «Шахтера» Дугласа Косты, уже выступавшего за мюнхенцев. Речь идет об аренде игрока «Ювентуса» на один сезон.

12:40. 19-летний иранский нападающий турецкого «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш перешел в луганскую «Зарю» на правах аренды, сообщает Transfermarkt.

12:30. Хавбек «Ливерпуля» Марко Груйич, как утверждает Bild, возвращается в Германию - следующий сезон проведет в аренде в «Вердере». Два последних года он провел в аренде в «Герте».

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 13:31
    0
    Newvlad, 05.10.2020 13:16
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Вообще если гранды продолжат ничейки катать, еще неизвестно кто за что поборется.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 13:26
    0
    Newvlad, 05.10.2020 13:16
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Похоже, что Шахтер сыпется. Так что Зорька может побороться за серебро. И Десну со счетов списывать нельзя.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 05.10.2020 13:16
    +1
    Андрей Овчаренко, 05.10.2020 12:51
    Походу собираются бороться за серебро.
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 12:51
    +4
    Походу собираются бороться за серебро.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 12:51
    +4
    Походу собираются бороться за серебро.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 05.10.2020 13:16
    +1
    Андрей Овчаренко, 05.10.2020 12:51
    Походу собираются бороться за серебро.
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 13:31
    0
    Newvlad, 05.10.2020 13:16
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Вообще если гранды продолжат ничейки катать, еще неизвестно кто за что поборется.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 13:26
    0
    Newvlad, 05.10.2020 13:16
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Похоже, что Шахтер сыпется. Так что Зорька может побороться за серебро. И Десну со счетов списывать нельзя.
    Ссылка
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