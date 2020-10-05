Новый Шахаб? Заря подписала иранца. Последний день трансферного окна

В понедельник, 5 октября, в большинстве европейских чемпионатов закрывается летнее трансферное окно. Зачастую в этот день совершается большое количество переходов.

Следим за главными новостями последнего дня летнего трансферного окна в режиме онлайн. В Украине трансферное окно закроется 6 октября.

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13:04. Киевское «Динамо» близко к подписанию бразильского форварда. Киевляне постараются заполучить конкурента для Владислава Супряги в последние дни трансферного окна.

12:55. «Ингулец» подписал четвертого легионера. Им стал 20-летний ганский форвард Рудольф Благоги, последним клубом которого был португальский «Спортинг» U-19.

12:50. «Эвертон» приобрел защитника Годфри у «Норвича» за 27,5 млн евро. На футболиста также засматривались «Милан» и «Наполи», но тот выбрал лидера АПЛ.

12:45. «Бавария» согласовала трансфер экс-хавбека донецкого «Шахтера» Дугласа Косты, уже выступавшего за мюнхенцев. Речь идет об аренде игрока «Ювентуса» на один сезон.

12:40. 19-летний иранский нападающий турецкого «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш перешел в луганскую «Зарю» на правах аренды, сообщает Transfermarkt.

12:30. Хавбек «Ливерпуля» Марко Груйич, как утверждает Bild, возвращается в Германию - следующий сезон проведет в аренде в «Вердере». Два последних года он провел в аренде в «Герте».