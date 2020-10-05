Кьеза в Ювентусе, Кавани на пути в МЮ. Последний день трансферного окна

В понедельник, 5 октября, в большинстве европейских чемпионатов закрывается летнее трансферное окно. Зачастую в этот день совершается большое количество переходов.

Следим за главными новостями последнего дня летнего трансферного окна в режиме онлайн. В Украине трансферное окно закроется 6 октября.

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21:51. Экс-звезда «Днепра» Никола Калинич возвращается в Италию. Он будет выступать за «Верону».

21:09. «Ювентус» взял в аренду на два года с обязательным выкупом лидера «Фиорентины» Федерико Кьезу. Общая стоимость сделки - 50 миллионов евро + 10 миллионов возможных бонусов.

17:58. «Бавария» не останавливается. Мюнхенский клуб подписал 31-летнего форварда сборной Камеруна Эрика Шупо-Мотинга в качестве свободного агента. Последним клубом игрока был парижский ПСЖ.

17:26. «Ювентус» отдал 30-летнего бразильского вингера Дугласа Косту в аренду мюнхенской «Баварии». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

16:45. «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере 18-летнего вингера «Аталанты» Амада Траоре. Сумма трансфера составит 30 млн евро. Футболист присоединится к команде в январе.

15:40. Французский ПСЖ арендовал хавбека португальского «Порту» Данило на один сезон с правом выкупа.

🆕✍️ @PSG_English is pleased to announce the loan signing of 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗹𝗼 𝗣𝗲𝗿𝗲𝗶𝗿𝗮 from FC Porto.



The 29-year-old Portuguese midfielder has completed a loan move with option to buy until 30 June 2021. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 5, 2020

14:50. «Ливерпуль» подыскивает сменщика Алиссону и уже обратил внимание на голкипера «Тоттенхэма» Гассаниге. Якобы после 2:7 от «Астон Виллы» Юрген Клопп крайне разочарован Адрианом.

14:00. «Севилья» подписала 24-летнего вингера нидерландского АЗ и национальной сборной Марокко Уссама Идрисси. Испанский клуб заплатил за игрока 12 миллионов евро. Левый вингер поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2025 года.

13:04. Киевское «Динамо» близко к подписанию бразильского форварда. Киевляне постараются заполучить конкурента для Владислава Супряги в последние дни трансферного окна.

12:55. «Ингулец» подписал четвертого легионера. Им стал 20-летний ганский форвард Рудольф Благоги, последним клубом которого был португальский «Спортинг» U-19.

12:50. «Эвертон» приобрел защитника Годфри у «Норвича» за 27,5 млн евро. На футболиста также засматривались «Милан» и «Наполи», но тот выбрал лидера АПЛ.

12:45. «Бавария» согласовала трансфер экс-хавбека донецкого «Шахтера» Дугласа Косты, уже выступавшего за мюнхенцев. Речь идет об аренде игрока «Ювентуса» на один сезон.

12:40. 19-летний иранский нападающий турецкого «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш перешел в луганскую «Зарю» на правах аренды, сообщает Transfermarkt.

12:30. Хавбек «Ливерпуля» Марко Груйич, как утверждает Bild, возвращается в Германию - следующий сезон проведет в аренде в «Вердере». Два последних года он провел в аренде в «Герте».