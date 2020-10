Кьеза в Ювентусе, Кавани на пути в МЮ. Последний день трансферного окна

В понедельник, 5 октября, в большинстве европейских чемпионатов закрывается летнее трансферное окно. Зачастую в этот день совершается большое количество переходов.

Следим за главными новостями последнего дня летнего трансферного окна в режиме онлайн. В Украине трансферное окно закроется 6 октября.

ОБНОВЛЯЕТСЯ

21:51. Экс-звезда «Днепра» Никола Калинич возвращается в Италию. Он будет выступать за «Верону».

21:09. «Ювентус» взял в аренду на два года с обязательным выкупом лидера «Фиорентины» Федерико Кьезу. Общая стоимость сделки - 50 миллионов евро + 10 миллионов возможных бонусов.

17:58. «Бавария» не останавливается. Мюнхенский клуб подписал 31-летнего форварда сборной Камеруна Эрика Шупо-Мотинга в качестве свободного агента. Последним клубом игрока был парижский ПСЖ.

17:26. «Ювентус» отдал 30-летнего бразильского вингера Дугласа Косту в аренду мюнхенской «Баварии». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

16:45. «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере 18-летнего вингера «Аталанты» Амада Траоре. Сумма трансфера составит 30 млн евро. Футболист присоединится к команде в январе.

15:40. Французский ПСЖ арендовал хавбека португальского «Порту» Данило на один сезон с правом выкупа.

🆕✍️ @PSG_English is pleased to announce the loan signing of 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗹𝗼 𝗣𝗲𝗿𝗲𝗶𝗿𝗮 from FC Porto.



The 29-year-old Portuguese midfielder has completed a loan move with option to buy until 30 June 2021. 🔴🔵