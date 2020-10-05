Кьеза в Ювентусе, Кавани на пути в МЮ. Последний день трансферного окна

Sport.ua в режиме нон-стоп следит за трансферами 5-го октября

  • 05.10.2020 21:51
  • 14463 просмотра
  • 10 комментариев
Кьеза в Ювентусе, Кавани на пути в МЮ. Последний день трансферного окна
© twitter.com/juventusfcen

В понедельник, 5 октября, в большинстве европейских чемпионатов закрывается летнее трансферное окно. Зачастую в этот день совершается большое количество переходов.

Следим за главными новостями последнего дня летнего трансферного окна в режиме онлайн. В Украине трансферное окно закроется 6 октября.

ОБНОВЛЯЕТСЯ

21:51. Экс-звезда «Днепра» Никола Калинич возвращается в Италию. Он будет выступать за «Верону».

21:09. «Ювентус» взял в аренду на два года с обязательным выкупом лидера «Фиорентины» Федерико Кьезу. Общая стоимость сделки - 50 миллионов евро + 10 миллионов возможных бонусов.

17:58. «Бавария» не останавливается. Мюнхенский клуб подписал 31-летнего форварда сборной Камеруна Эрика Шупо-Мотинга в качестве свободного агента. Последним клубом игрока был парижский ПСЖ.

17:26. «Ювентус» отдал 30-летнего бразильского вингера Дугласа Косту в аренду мюнхенской «Баварии». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

16:45. «Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере 18-летнего вингера «Аталанты» Амада Траоре. Сумма трансфера составит 30 млн евро. Футболист присоединится к команде в январе.

15:40. Французский ПСЖ арендовал хавбека португальского «Порту» Данило на один сезон с правом выкупа.

 

 

14:50. «Ливерпуль» подыскивает сменщика Алиссону и уже обратил внимание на голкипера «Тоттенхэма» Гассаниге. Якобы после 2:7 от «Астон Виллы» Юрген Клопп крайне разочарован Адрианом.

14:00. «Севилья» подписала 24-летнего вингера нидерландского АЗ и национальной сборной Марокко Уссама Идрисси. Испанский клуб заплатил за игрока 12 миллионов евро. Левый вингер поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2025 года.

13:04. Киевское «Динамо» близко к подписанию бразильского форварда. Киевляне постараются заполучить конкурента для Владислава Супряги в последние дни трансферного окна.

12:55. «Ингулец» подписал четвертого легионера. Им стал 20-летний ганский форвард Рудольф Благоги, последним клубом которого был португальский «Спортинг» U-19.

12:50. «Эвертон» приобрел защитника Годфри у «Норвича» за 27,5 млн евро. На футболиста также засматривались «Милан» и «Наполи», но тот выбрал лидера АПЛ.

12:45. «Бавария» согласовала трансфер экс-хавбека донецкого «Шахтера» Дугласа Косты, уже выступавшего за мюнхенцев. Речь идет об аренде игрока «Ювентуса» на один сезон.

12:40. 19-летний иранский нападающий турецкого «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш перешел в луганскую «Зарю» на правах аренды, сообщает Transfermarkt.

12:30. Хавбек «Ливерпуля» Марко Груйич, как утверждает Bild, возвращается в Германию - следующий сезон проведет в аренде в «Вердере». Два последних года он провел в аренде в «Герте».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 05.10.2020 21:57
    0
    что с таким усилением в ЛЕ делать пока не ясно.... походу Зрька не ставит целей в евросезоне а для ЧУкра будем посмотреть
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 05.10.2020 20:08
    +1
    salamanka1982, 05.10.2020 14:29
    Такого как ахаб уже не будет. Шахаб - это будущее европейского футбола жалко, что динамо или Шахта пропустила такого форварда
    Играя в ШД/ДК будущим европейского футбола он точно не станет. Зинченко в пример.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 14:55
    +3
    salamanka1982, 05.10.2020 14:29
    Такого как ахаб уже не будет. Шахаб - это будущее европейского футбола жалко, что динамо или Шахта пропустила такого форварда
    лол, пропустило, если бы хотели, они и сейчас его бы купили. так сказал пропустили, как-будто он уже в топ-чемпионате играет, а не в олимпике
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 14:54
    -2
    Maks23, 05.10.2020 14:27
    Чемпионат хоть интереснее становится..а то последние сезоны ..в одну калитку..
    знаешь где ещё интереснее чемпионат, наша первая лига, вот уж где конкурейшен, а упл с одной калиткой можешь не смотреть.
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 05.10.2020 14:29
    +2
    Такого как ахаб уже не будет. Шахаб - это будущее европейского футбола жалко, что динамо или Шахта пропустила такого форварда
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 05.10.2020 14:27
    +5
    Чемпионат хоть интереснее становится..а то последние сезоны ..в одну калитку..
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 13:31
    +2
    Newvlad, 05.10.2020 13:16
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Вообще если гранды продолжат ничейки катать, еще неизвестно кто за что поборется.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 13:26
    +4
    Newvlad, 05.10.2020 13:16
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Похоже, что Шахтер сыпется. Так что Зорька может побороться за серебро. И Десну со счетов списывать нельзя.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 05.10.2020 13:16
    +2
    Андрей Овчаренко, 05.10.2020 12:51
    Походу собираются бороться за серебро.
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 12:51
    +4
    Походу собираются бороться за серебро.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 05.10.2020 14:27
    +5
    Чемпионат хоть интереснее становится..а то последние сезоны ..в одну калитку..
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.10.2020 13:26
    +4
    Newvlad, 05.10.2020 13:16
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Похоже, что Шахтер сыпется. Так что Зорька может побороться за серебро. И Десну со счетов списывать нельзя.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 12:51
    +4
    Походу собираются бороться за серебро.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 05.10.2020 14:55
    +3
    salamanka1982, 05.10.2020 14:29
    Такого как ахаб уже не будет. Шахаб - это будущее европейского футбола жалко, что динамо или Шахта пропустила такого форварда
    лол, пропустило, если бы хотели, они и сейчас его бы купили. так сказал пропустили, как-будто он уже в топ-чемпионате играет, а не в олимпике
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 05.10.2020 14:29
    +2
    Такого как ахаб уже не будет. Шахаб - это будущее европейского футбола жалко, что динамо или Шахта пропустила такого форварда
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 05.10.2020 13:31
    +2
    Newvlad, 05.10.2020 13:16
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Вообще если гранды продолжат ничейки катать, еще неизвестно кто за что поборется.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 05.10.2020 13:16
    +2
    Андрей Овчаренко, 05.10.2020 12:51
    Походу собираются бороться за серебро.
    Может и заиграет. Может и за серебро. Только вот за золото будут бороться Динамо с Шахтером. А Зорьке показать себя в Лиге Европы.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 05.10.2020 20:08
    +1
    salamanka1982, 05.10.2020 14:29
    Такого как ахаб уже не будет. Шахаб - это будущее европейского футбола жалко, что динамо или Шахта пропустила такого форварда
    Играя в ШД/ДК будущим европейского футбола он точно не станет. Зинченко в пример.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 05.10.2020 21:57
    0
    что с таким усилением в ЛЕ делать пока не ясно.... походу Зрька не ставит целей в евросезоне а для ЧУкра будем посмотреть
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