3-й тур
Ювентус
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Наполи
04.10.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Скандал в Серии A: Ювентус вышел на поле, Наполи не прилетел

Центральный матч игрового тура не состоялся из-за проблем с коронавирусом

  • 04.10.2020 21:55
  • 8274 просмотра
  • 7 комментариев
Скандал в Серии A: Ювентус вышел на поле, Наполи не прилетел
© Twitter

В итальянской Серии A разгорелся большой скандал. Центральный матч игрового тура не состоялся.

Команда «Наполи» не смогла прилететь на матч против «Ювентус» после того, как службы здравоохранения запретили выпускать команду из региона Кампания.

В составе «Наполи» появились случаи заражения коронавирусом, в том числе у полузащитника Элифа Эльмаса, и команде запретили выезжать на матч против «Ювентуса» в Турин. Все футболисты неаполитанского клуба находятся дома.

Тем не менее, руководство Серии А не нашло оснований для переноса матча «Ювентус» – «Наполи». Команда из Неаполя не прибыла на игру, и скорее всего, ей будет засчитано техническое поражение.

«Ювентус» объявил стартовый состав, команда хозяев поля находится на стадионе, а гостей так и нет.

Стартовый состав «Ювентус» на матч против соперника, которого нет в Турине

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Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 04.10.2020 22:21
    -1
    Дальше будет только хуже
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 04.10.2020 22:12
    0
    Футбольный менеджмент у них в стране похлеще нашего... а Юве кабинетное ссыкло, ничего, их Интер или Аталанта в этом сезоне и так оприходуют в чемпе
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 04.10.2020 22:12
    +6
    fedd1979, 04.10.2020 22:07
    Про що мова? Батьки чи хто там завгодно щодня ходять на роботу, їздять у громадському транспорті, відвідують магазини. Пропонуєте закритися в хаті? Ми й з цієї кризи не знаю чи вийдемо. Тільки шведський варіант
    Основний шлях передачі корони саме близький контакт, тобто ти сам не знаючи, що хворий, фактично, підставляєш усіх своїх близьких. Я не пропоную щось закривати, але хоча б елементарних правил треба дотримуватись.
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 04.10.2020 22:11
    -2
    футбол вне п̶о̶л̶и̶т̶и̶к̶и пандемии
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 04.10.2020 22:07
    +3
    Philip J. Fry, 04.10.2020 22:02
    ну ти типу безсимптомний, а батьки твої які будуть знаєш?
    Про що мова? Батьки чи хто там завгодно щодня ходять на роботу, їздять у громадському транспорті, відвідують магазини. Пропонуєте закритися в хаті? Ми й з цієї кризи не знаю чи вийдемо. Тільки шведський варіант
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 04.10.2020 22:02
    +4
    fedd1979, 04.10.2020 22:00
    ММоже пора вже припиняти з цим фарсом????? Або одне, або інше! Або пробуємо жити з цим без істерики й лікувати реально хворих, або далі продовжуємо ловити безсимптомних "хворих", ізолювати всіх і вся й розхитувати гілку, на якій сидимо.
    ну ти типу безсимптомний, а батьки твої які будуть знаєш?
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 04.10.2020 22:00
    -1
    ММоже пора вже припиняти з цим фарсом????? Або одне, або інше! Або пробуємо жити з цим без істерики й лікувати реально хворих, або далі продовжуємо ловити безсимптомних "хворих", ізолювати всіх і вся й розхитувати гілку, на якій сидимо.
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 04.10.2020 22:12
    +6
    fedd1979, 04.10.2020 22:07
    Про що мова? Батьки чи хто там завгодно щодня ходять на роботу, їздять у громадському транспорті, відвідують магазини. Пропонуєте закритися в хаті? Ми й з цієї кризи не знаю чи вийдемо. Тільки шведський варіант
    Основний шлях передачі корони саме близький контакт, тобто ти сам не знаючи, що хворий, фактично, підставляєш усіх своїх близьких. Я не пропоную щось закривати, але хоча б елементарних правил треба дотримуватись.
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 04.10.2020 22:02
    +4
    fedd1979, 04.10.2020 22:00
    ММоже пора вже припиняти з цим фарсом????? Або одне, або інше! Або пробуємо жити з цим без істерики й лікувати реально хворих, або далі продовжуємо ловити безсимптомних "хворих", ізолювати всіх і вся й розхитувати гілку, на якій сидимо.
    ну ти типу безсимптомний, а батьки твої які будуть знаєш?
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 04.10.2020 22:07
    +3
    Philip J. Fry, 04.10.2020 22:02
    ну ти типу безсимптомний, а батьки твої які будуть знаєш?
    Про що мова? Батьки чи хто там завгодно щодня ходять на роботу, їздять у громадському транспорті, відвідують магазини. Пропонуєте закритися в хаті? Ми й з цієї кризи не знаю чи вийдемо. Тільки шведський варіант
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 04.10.2020 22:12
    0
    Футбольный менеджмент у них в стране похлеще нашего... а Юве кабинетное ссыкло, ничего, их Интер или Аталанта в этом сезоне и так оприходуют в чемпе
    Ссылка
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