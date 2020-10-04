Скандал в Серии A: Ювентус вышел на поле, Наполи не прилетел

В итальянской Серии A разгорелся большой скандал. Центральный матч игрового тура не состоялся.

Команда «Наполи» не смогла прилететь на матч против «Ювентус» после того, как службы здравоохранения запретили выпускать команду из региона Кампания.

В составе «Наполи» появились случаи заражения коронавирусом, в том числе у полузащитника Элифа Эльмаса, и команде запретили выезжать на матч против «Ювентуса» в Турин. Все футболисты неаполитанского клуба находятся дома.

Тем не менее, руководство Серии А не нашло оснований для переноса матча «Ювентус» – «Наполи». Команда из Неаполя не прибыла на игру, и скорее всего, ей будет засчитано техническое поражение.

«Ювентус» объявил стартовый состав, команда хозяев поля находится на стадионе, а гостей так и нет.

Стартовый состав «Ювентус» на матч против соперника, которого нет в Турине