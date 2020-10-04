5-й тур
Десна
2:1
Шахтер Донецк
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Десна — Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Соперники встречаются в рамках 5-го тура УПЛ

  • 04.10.2020 17:02
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Десна — Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко

В поединке 5-го тура чемпионата Украины по футболу черниговская «Десна» принимает донецкий «Шахтер».

Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка «Десна» — «Шахтер».

Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча.

Новость обновляется.

Десна - Шахтер 0:1. Гол Коваленко

Десна - Шахтер 1:1. Гол Мостового

Десна - Шахтер 2:1. Гол Тотовицкого

 

Лучшие моменты матча Десна - Шахтер Донецк
26' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Тотовицкий (Десна).
17' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Мостовый (Десна).
5' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3

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