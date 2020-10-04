Десна — Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В поединке 5-го тура чемпионата Украины по футболу черниговская «Десна» принимает донецкий «Шахтер».
Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка «Десна» — «Шахтер».
Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча.
Новость обновляется.
Десна - Шахтер 0:1. Гол Коваленко
Десна - Шахтер 1:1. Гол Мостового
Десна - Шахтер 2:1. Гол Тотовицкого
Лучшие моменты матча Десна - Шахтер Донецк
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Тотовицкий (Десна).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Мостовый (Десна).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Коваленко (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3
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