Динамо – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок пятого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.
Смотрите прямую трансляцию матча:
Sport.ua также проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря».
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Источник — Sport.ua
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