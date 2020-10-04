5-й тур
Барселона
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Севилья
04.10.2020 22:00

Барселона – Севилья. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура чемпионата Испании

  • 04.10.2020 07:21
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Барселона – Севилья. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/fcbarcelona

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок 5-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» будет принимать «Севилью». Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало – в 22:00 по киевскому времени.

На данный момент команды находятся на соседних местах в турнирной таблице. Каталонцы поочередно разгромили «Вильярреал» (4:0) и «Сельту (3:0), а «красно-белые» обыграли «Кадис» (3:1) и «Леванте» (1:0). Последний раз «Севилья» обыгрывала «Барселону» пять лет назад: 3 октября 2015-го «нервионцы» одержали домашнюю победу со счетом 2:1. Напомним, что «блаугранас» после недавней жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов оказались в одном квартете с киевским «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Севилья».

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Александр Снитко, Sport.ua

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