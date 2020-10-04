Чемпионат Испании. 5-й тур.

«Барселона» – «Севилья» – 1:1

«Барселона»: Нето, Жорди Альба, Федерико Араухо, Жерар Пике, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Ансу Фати, Антуан Гризманн, Лионель Месси

Запас: Арнау Тенас, Игнасио Пенья, Серджино Дест, Сантьяго Рамос Минго, Карлес Аленья, Миралем Пьянич, Рики Пуч, Мартин Брайтвайт, Конрад де ла Фуэнте, Усман Дембеле, Педро Лопес, Франсиску Тринкан

«Севилья»: Боно, Жюль Кунде, Хесус Навас, Диего Карлос, Хоан Хордан, Фернандо, Иван Ракитич, Сусо, Лукас Окампос, Маркос Акунья, Люк де Йонг

Запас: Хави Диас, Томаш Вацлик, Серхио Эскудеро, Серхи Гомес, Неманья Гудель, Алехандро Посо, Оскар Родригес, Оливер Торрес, Франко Васкес, Мунир Эль-Хаддади, Юссеф Эн-Несири, Карлос Фернандес

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

10 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!!

8 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После розыгрыша углового Сусо навесил с левого фланга, и мяч отскочил в центр штрафной под удар де Йонгу, который расстрелял ворота!

6 мин. Роберто накрыл удар Окампоса от левого угла штрафной Барселоны.

4 мин. ОПАСНО! Сусо навесил с левого фланга, и Окампос с линии вратарской пробил выше ворот!

2 мин. Каталонцы контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок 5-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» будет принимать «Севилью». Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало – в 22:00 по киевскому времени.

На данный момент команды находятся на соседних местах в турнирной таблице. Каталонцы поочередно разгромили «Вильярреал» (4:0) и «Сельту (3:0), а «красно-белые» обыграли «Кадис» (3:1) и «Леванте» (1:0). Последний раз «Севилья» обыгрывала «Барселону» пять лет назад: 3 октября 2015-го «нервионцы» одержали домашнюю победу со счетом 2:1. Напомним, что «блаугранас» после недавней жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов оказались в одном квартете с киевским «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Севилья».