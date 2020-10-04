5-й тур
Барселона
1:1
Севилья
'11   ТВ-трансляция: 

Барселона – Севилья – 1:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура чемпионата Испании

  • 04.10.2020 21:58
  • 904 просмотра
  • 3 комментария
Барселона – Севилья – 1:1. LIVE
© twitter.com/fcbarcelona

Чемпионат Испании. 5-й тур.

«Барселона» – «Севилья» – 1:1

«Барселона»: Нето, Жорди Альба, Федерико Араухо, Жерар Пике, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Ансу Фати, Антуан Гризманн, Лионель Месси

Запас: Арнау Тенас, Игнасио Пенья, Серджино Дест, Сантьяго Рамос Минго, Карлес Аленья, Миралем Пьянич, Рики Пуч, Мартин Брайтвайт, Конрад де ла Фуэнте, Усман Дембеле, Педро Лопес, Франсиску Тринкан

«Севилья»: Боно, Жюль Кунде, Хесус Навас, Диего Карлос, Хоан Хордан, Фернандо, Иван Ракитич, Сусо, Лукас Окампос, Маркос Акунья, Люк де Йонг

Запас: Хави Диас, Томаш Вацлик, Серхио Эскудеро, Серхи Гомес, Неманья Гудель, Алехандро Посо, Оскар Родригес, Оливер Торрес, Франко Васкес, Мунир Эль-Хаддади, Юссеф Эн-Несири, Карлос Фернандес

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

 

10 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!!

8 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После розыгрыша углового Сусо навесил с левого фланга, и мяч отскочил в центр штрафной под удар де Йонгу, который расстрелял ворота!

6 мин. Роберто накрыл удар Окампоса от левого угла штрафной Барселоны.

4 мин. ОПАСНО! Сусо навесил с левого фланга, и Окампос с линии вратарской пробил выше ворот!

2 мин. Каталонцы контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

 

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок 5-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» будет принимать «Севилью». Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало – в 22:00 по киевскому времени.

На данный момент команды находятся на соседних местах в турнирной таблице. Каталонцы поочередно разгромили «Вильярреал» (4:0) и «Сельту (3:0), а «красно-белые» обыграли «Кадис» (3:1) и «Леванте» (1:0). Последний раз «Севилья» обыгрывала «Барселону» пять лет назад: 3 октября 2015-го «нервионцы» одержали домашнюю победу со счетом 2:1. Напомним, что «блаугранас» после недавней жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов оказались в одном квартете с киевским «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Севилья».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.10.2020 22:13
    0
    Динамо смотри внимательно как Севилья надерет зад меське
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 04.10.2020 21:55
    0
    Дубль Фати... вот реальный претендент на корону Месси...
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.10.2020 11:08
    0
    Вперед Барселона! Вперед к победе! Пора выходить в лидеры!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.10.2020 22:13
    0
    Динамо смотри внимательно как Севилья надерет зад меське
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 04.10.2020 21:55
    0
    Дубль Фати... вот реальный претендент на корону Месси...
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.10.2020 11:08
    0
    Вперед Барселона! Вперед к победе! Пора выходить в лидеры!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности