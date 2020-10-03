В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок пятого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

На этой неделе киевляне оформили выход в групповой этап Лиги чемпионов, а затем узнали своих будущих соперников в главном клубном евротурнире. «Черно-белые» в минувшую пятницу также получили оппонентов по групповому раунду Лиги Европы. В предыдущем туре подопечные Мирчи Луческу уверенно разобрались с «Минаем (4:0), а «Заря» разгромила ПФК «Львов» (5:0). В прошлом чемпионате киевляне дважды обыграли «Зарю, в то время как «черно-белые» один раз одолели киевский клуб. Еще в одном поединке была зафиксирована ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря».