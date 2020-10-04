Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Динамо» – «Заря» – 0:0

Сергей Сидорчук (22) – Владислав Кабаев (16), Виталий Вернидуб (20)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Aлександр Андриевский, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Беньямин Вербич, Жерсон Родригес

Запас: Денис Бойко, Денис Попов, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Назарий Русин, Aлександр Сирота, Миккель Дуэлунд

«Заря»: Никита Шевченко, Денис Фаворов, Виталий Вернидуб, Йоэль Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Хомченовский, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Aлександр Гладкий, Владислав Кабаев, Артем Громов

Запас: Никола Василь, Жуниор Рейс, Агрон Руфати, Ловро Цвек, Егор Назарина, Андрейс Цыганикс, Денис Янаков, Михайло Перович, Максим Лунёв

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Монзуль добавила 1 минуту.

44 мин. Громов из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот.

43 мин. Удар Гладкого из пределов штрафной заблокировал защитник, а затем Хомченовский пробил несильно в руки Бущану.

40 мин. Кабаев из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот. А в ответной атаке после удара Шапаренко Шевченко перевел ияч на угловой!

38 мин. Игра идет преимущественно в центре поля.

36 мин. Киевляне контролируют мяч.

33 мин. Вербич нарушил правила в штрафной Зари.

31 мин. Прострел Караваева из левого угла штрафной заблокировал защитник.

29 мин. Юрченко нарушил правила в центре поля.

27 мин. Игра идет в центре поля.

25 мин. Неудачная атака Динамо.

23 мин. МОМЕНТ! После обрезки Юрченко Де Пена сделал рывок к штрафной и нанес удар - Шевченко в падении ногой отбил мяч!

22 мин. Сидорчук грубо сыграл на половине поля Зари.

22 мин. Караваев пробил от левого угла штрафной, и Шевченко в падении поймал мяч!

20 мин. Вернидкб срубил Де Пену в центре поля.

18 мин. Кабаев на правом фланге обыграл двух оппонентов, но передача на партнера не прошла.

17 мин. Де Пена со штрафного с дальней дистанции пробил неточно.

16 мин. Кабаев грубо сыграл против Андриевского.

15 мин. Де Пена с левого фланга навесил в руки Шевченко.

12 мин. Игра идет в невысоком темпе, осторожно играют команды.

9 мин. Абу Ханна сделал неточную длинную передачу в линию атаки.

7 мин. Игра идет в центре поля.

4 мин. Шапаренко нарушил правила на половине поля Зари.

2 мин. Шапаренко слева ворвался в штрафную Зари, но сделал слишком сильный прострел.

1 мин. Юрченко пробил из-за пределов штрафной - Бущан сыграл надежно.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок пятого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

На этой неделе киевляне оформили выход в групповой этап Лиги чемпионов, а затем узнали своих будущих соперников в главном клубном евротурнире. «Черно-белые» в минувшую пятницу также получили оппонентов по групповому раунду Лиги Европы. В предыдущем туре подопечные Мирчи Луческу уверенно разобрались с «Минаем (4:0), а «Заря» разгромила ПФК «Львов» (5:0). В прошлом чемпионате киевляне дважды обыграли «Зарю, в то время как «черно-белые» один раз одолели киевский клуб. Еще в одном поединке была зафиксирована ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря».