5-й тур
Динамо Киев
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Динамо – Заря – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.10.2020 16:57
  • 8179 просмотров
  • 33 комментария
Динамо – Заря – 0:0. LIVE
© ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Динамо» – «Заря» – 0:0

Сергей Сидорчук (22) – Владислав Кабаев (16), Виталий Вернидуб (20)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Aлександр Андриевский, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Беньямин Вербич, Жерсон Родригес

Запас: Денис Бойко, Денис Попов, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Назарий Русин, Aлександр Сирота, Миккель Дуэлунд

«Заря»: Никита Шевченко, Денис Фаворов, Виталий Вернидуб, Йоэль Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Хомченовский, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Aлександр Гладкий, Владислав Кабаев, Артем Громов

Запас: Никола Василь, Жуниор Рейс, Агрон Руфати, Ловро Цвек, Егор Назарина, Андрейс Цыганикс, Денис Янаков, Михайло Перович, Максим Лунёв

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Монзуль добавила 1 минуту.

44 мин. Громов из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот.

43 мин. Удар Гладкого из пределов штрафной заблокировал защитник, а затем Хомченовский пробил несильно в руки Бущану.

40 мин. Кабаев из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот. А в ответной атаке после удара Шапаренко Шевченко перевел ияч на угловой!

38 мин. Игра идет преимущественно в центре поля.

36 мин. Киевляне контролируют мяч.

33 мин. Вербич нарушил правила в штрафной Зари.

31 мин. Прострел Караваева из левого угла штрафной заблокировал защитник.

29 мин. Юрченко нарушил правила в центре поля.

27 мин. Игра идет в центре поля.

25 мин. Неудачная атака Динамо.

23 мин. МОМЕНТ! После обрезки Юрченко Де Пена сделал рывок к штрафной и нанес удар - Шевченко в падении ногой отбил мяч!

22 мин. Сидорчук грубо сыграл на половине поля Зари.

22 мин. Караваев пробил от левого угла штрафной, и Шевченко в падении поймал мяч!

20 мин. Вернидкб срубил Де Пену в центре поля.

18 мин. Кабаев на правом фланге обыграл двух оппонентов, но передача на партнера не прошла.

17 мин. Де Пена со штрафного с дальней дистанции пробил неточно.

16 мин. Кабаев грубо сыграл против Андриевского.

15 мин. Де Пена с левого фланга навесил в руки Шевченко.

12 мин. Игра идет в невысоком темпе, осторожно играют команды.

9 мин. Абу Ханна сделал неточную длинную передачу в линию атаки.

7 мин. Игра идет в центре поля.

4 мин. Шапаренко нарушил правила на половине поля Зари.

2 мин. Шапаренко слева ворвался в штрафную Зари, но сделал слишком сильный прострел.

1 мин. Юрченко пробил из-за пределов штрафной - Бущан сыграл надежно.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок пятого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

На этой неделе киевляне оформили выход в групповой этап Лиги чемпионов, а затем узнали своих будущих соперников в главном клубном евротурнире. «Черно-белые» в минувшую пятницу также получили оппонентов по групповому раунду Лиги Европы. В предыдущем туре подопечные Мирчи Луческу уверенно разобрались с «Минаем (4:0), а «Заря» разгромила ПФК «Львов» (5:0). В прошлом чемпионате киевляне дважды обыграли «Зарю, в то время как «черно-белые» один раз одолели киевский клуб. Еще в одном поединке была зафиксирована ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря».

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Александр Снитко, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 04.10.2020 17:55
    -1
    Mr.Budd, 04.10.2020 17:47
    И это центральные матчи тура. Просто ужас, что один, что другой
    Ну, я не знаю, що тут можна до "другОго" пред'являти, а от тут дійсно - старе "добре" "Динамо", яке в атаці ледь дише. Якщо в грі "Шахтаря" видно, що він реально може забити (хоча може й пропустити), то тут... Якісних форвардів не вистачає й далі
    Ссылка
    Surkisbravo!
    online
      Surkisbravo!, 04.10.2020 17:53
    -1
    Вірю, що Шахтар виграє! 2:3 буде. А тут - ДК "героїчесімі усіліямі" затащить... 1-0
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 04.10.2020 17:47
    -2
    И это центральные матчи тура. Просто ужас, что один, что другой
    Ссылка
    nabo60
    online
      nabo60, 04.10.2020 17:38
    0
    https://youtu.be/6bTlI2zp3T8 - Супер гол в девяточку
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 17:37
    -1
    Катюха своя в доску: Так! Что такое, ребята? )))
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.10.2020 17:32
    -4
    Десна мочить кротів аж най шумить
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 17:32
    -3
    Десна 2:1. Гуцуляк это Марадона сегодня.)
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.10.2020 17:32
    +2
    Та аналогічні фоли у Сидорчука (обидва, за перший отримав жовту); і у Фаворова на Караваєву, причому Фаворов зіграв підло
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 04.10.2020 17:31
    -1
    Щось та коза у червоному багато свистить,най їй хтось підкаже що свистіти не потрібно бо бабла не буде!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.10.2020 17:29
    0
    Красивый и второй гол положила Десна Шахтеру.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 17:24
    -1
    Расстрел от Мостового и 1:1 в Чернигове...
    А тут - сухари.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 04.10.2020 17:22
    -4
    Динамо как всегда автобус ставит
    Ссылка
    футфан
      футфан, 04.10.2020 17:21
    -2
    Surkisbravo!, 04.10.2020 17:20
    Цей матч навіть не дивлюся, ввиду передбачуваності результату. А от Шахта-Десна - інше діло! Вже ненависний диркофанам Коваленко забив!
    Кінцевий рахунок підкажи...
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.10.2020 17:20
    +1
    Красивый гол Десна положила Шахтеру.
    Ссылка
    Surkisbravo!
    online
      Surkisbravo!, 04.10.2020 17:20
    -3
    Цей матч навіть не дивлюся, ввиду передбачуваності результату. А от Шахта-Десна - інше діло! Вже ненависний диркофанам Коваленко забив!
    Ссылка
    футфан
      футфан, 04.10.2020 17:19
    +2
    ingvar8888, 04.10.2020 17:17
    Головне щоб суддя не пхався керувати!
    Монзуль ще той персонаж
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 04.10.2020 17:18
    -2
    viktor112007, 04.10.2020 17:13
    А де Супряга? Чому навіть на заміні нема?
    От сборной косит
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 04.10.2020 17:17
    +2
    Головне щоб суддя не пхався керувати!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 17:16
    +1
    con clusion, 04.10.2020 17:14
    Просто помянули Ателькина (
    Покойся с миром Серёга!!
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 04.10.2020 17:14
    +1
    Динамо мають перемагати, але і Зорі потрібно показати характер!
    Вболіваємо за гарний футбол!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.10.2020 17:01
    +3
    Верю в Луческу! Динамо победит 3 : 1.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 10:39
    +3
    Динамо на эмоциональном подъёме. Игроки бодры и веселы.)
    Сомневаюсь что Заря окажет достойное сопротивление.
    2:0 имхо
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 04.10.2020 17:32
    +2
    Та аналогічні фоли у Сидорчука (обидва, за перший отримав жовту); і у Фаворова на Караваєву, причому Фаворов зіграв підло
    Ссылка
    футфан
      футфан, 04.10.2020 17:19
    +2
    ingvar8888, 04.10.2020 17:17
    Головне щоб суддя не пхався керувати!
    Монзуль ще той персонаж
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 04.10.2020 17:17
    +2
    Головне щоб суддя не пхався керувати!
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 04.10.2020 17:08
    +2
    serge_kr, 04.10.2020 16:59
    Сиешно смотреть на губную команду с надписью на футболках - за чесну игру
    На эмблему Копанки в виде писты смотреть намного смешнее
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.10.2020 17:20
    +1
    Красивый гол Десна положила Шахтеру.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 17:16
    +1
    con clusion, 04.10.2020 17:14
    Просто помянули Ателькина (
    Покойся с миром Серёга!!
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 04.10.2020 17:14
    +1
    Динамо мають перемагати, але і Зорі потрібно показати характер!
    Вболіваємо за гарний футбол!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 16:58
    +1
    Олег Кулініч, 04.10.2020 16:36
    Смотрим на е бало Скрыпныка, если Заря первой забьет гол. Это обосцаться можно, смешей чем ржать с кацапни, когда она ржет с Петросян. Я про то, что Скрыпник дауневатей Петросяна выглядит, когда его Заря выигрывает у дырки. Такой дебильно-перепуганый становится то капец
    Ты мабуть писяешься от тупых вар"ят?))
    Ссылка
    nabo60
    online
      nabo60, 04.10.2020 17:38
    0
    https://youtu.be/6bTlI2zp3T8 - Супер гол в девяточку
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.10.2020 17:29
    0
    Красивый и второй гол положила Десна Шахтеру.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 17:11
    0
    Гладкий нужно гол!!Заря вперёд,шахта уже десну нахлобучевает!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 17:04
    0
    con clusion, 04.10.2020 16:58
    Ты мабуть писяешься от тупых вар"ят?))
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