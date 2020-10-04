Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Динамо» – «Заря» – 0:0
Сергей Сидорчук (22) – Владислав Кабаев (16), Виталий Вернидуб (20)
«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Aлександр Андриевский, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Беньямин Вербич, Жерсон Родригес
Запас: Денис Бойко, Денис Попов, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Назарий Русин, Aлександр Сирота, Миккель Дуэлунд
«Заря»: Никита Шевченко, Денис Фаворов, Виталий Вернидуб, Йоэль Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Дмитрий Хомченовский, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Aлександр Гладкий, Владислав Кабаев, Артем Громов
Запас: Никола Василь, Жуниор Рейс, Агрон Руфати, Ловро Цвек, Егор Назарина, Андрейс Цыганикс, Денис Янаков, Михайло Перович, Максим Лунёв
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
НСК «Олимпийский» (Киев)
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Монзуль добавила 1 минуту.
44 мин. Громов из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот.
43 мин. Удар Гладкого из пределов штрафной заблокировал защитник, а затем Хомченовский пробил несильно в руки Бущану.
40 мин. Кабаев из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот. А в ответной атаке после удара Шапаренко Шевченко перевел ияч на угловой!
38 мин. Игра идет преимущественно в центре поля.
36 мин. Киевляне контролируют мяч.
33 мин. Вербич нарушил правила в штрафной Зари.
31 мин. Прострел Караваева из левого угла штрафной заблокировал защитник.
29 мин. Юрченко нарушил правила в центре поля.
27 мин. Игра идет в центре поля.
25 мин. Неудачная атака Динамо.
23 мин. МОМЕНТ! После обрезки Юрченко Де Пена сделал рывок к штрафной и нанес удар - Шевченко в падении ногой отбил мяч!
22 мин. Сидорчук грубо сыграл на половине поля Зари.
22 мин. Караваев пробил от левого угла штрафной, и Шевченко в падении поймал мяч!
20 мин. Вернидкб срубил Де Пену в центре поля.
18 мин. Кабаев на правом фланге обыграл двух оппонентов, но передача на партнера не прошла.
17 мин. Де Пена со штрафного с дальней дистанции пробил неточно.
16 мин. Кабаев грубо сыграл против Андриевского.
15 мин. Де Пена с левого фланга навесил в руки Шевченко.
12 мин. Игра идет в невысоком темпе, осторожно играют команды.
9 мин. Абу Ханна сделал неточную длинную передачу в линию атаки.
7 мин. Игра идет в центре поля.
4 мин. Шапаренко нарушил правила на половине поля Зари.
2 мин. Шапаренко слева ворвался в штрафную Зари, но сделал слишком сильный прострел.
1 мин. Юрченко пробил из-за пределов штрафной - Бущан сыграл надежно.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок пятого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.
На этой неделе киевляне оформили выход в групповой этап Лиги чемпионов, а затем узнали своих будущих соперников в главном клубном евротурнире. «Черно-белые» в минувшую пятницу также получили оппонентов по групповому раунду Лиги Европы. В предыдущем туре подопечные Мирчи Луческу уверенно разобрались с «Минаем (4:0), а «Заря» разгромила ПФК «Львов» (5:0). В прошлом чемпионате киевляне дважды обыграли «Зарю, в то время как «черно-белые» один раз одолели киевский клуб. Еще в одном поединке была зафиксирована ничья.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Заря».
Александр Снитко, Sport.ua
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А тут - сухари.
Вболіваємо за гарний футбол!
Сомневаюсь что Заря окажет достойное сопротивление.
2:0 имхо
Вболіваємо за гарний футбол!
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