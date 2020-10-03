5-й тур
Колос К
:
Мариуполь
04.10.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Колос - Мариуполь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-Лиги

  • 03.10.2020 19:50
  • 152 просмотра
  • 0 комментариев
Колос - Мариуполь. Текстовая трансляция матча
© ФК Колос

В пятом туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в воскресенье 4 октября «Колос» из Ковалёвки у себя на родном стадионе будет принимать «Мариуполь».

Перед этим туром команды являются соседями по турнирной таблице и во многом имеют равные показатели. Так, в их активе по 2 победы, по 1 ничьей и по 1 поражению. Но при равенстве очков - по 7, лучшая разница забитых и пропущенных голов все же у «Колоса» (7-4 у подопечных Руслана Костышина против 4-5 у мариупольцев). Добавим к этому, что в минувшую среду соперники провели матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка Украины, в которых также синхронно добились гостевых побед. «Колос» выиграл у ивано-франковского «Прикарпатья» 1:0, а «Мариуполь» выбил из турнира аматорский клуб «Виктория» из поселка Николаевка Сумской области.    

Матч «Колос» - «Мариуполь» состоится в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало игры в 19.30 часов. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.     

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА КОЛОС - МАРИУПОЛЬ

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности