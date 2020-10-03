В пятом туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в воскресенье 4 октября «Колос» из Ковалёвки у себя на родном стадионе будет принимать «Мариуполь».

Перед этим туром команды являются соседями по турнирной таблице и во многом имеют равные показатели. Так, в их активе по 2 победы, по 1 ничьей и по 1 поражению. Но при равенстве очков - по 7, лучшая разница забитых и пропущенных голов все же у «Колоса» (7-4 у подопечных Руслана Костышина против 4-5 у мариупольцев). Добавим к этому, что в минувшую среду соперники провели матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка Украины, в которых также синхронно добились гостевых побед. «Колос» выиграл у ивано-франковского «Прикарпатья» 1:0, а «Мариуполь» выбил из турнира аматорский клуб «Виктория» из поселка Николаевка Сумской области.

Матч «Колос» - «Мариуполь» состоится в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало игры в 19.30 часов. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА КОЛОС - МАРИУПОЛЬ