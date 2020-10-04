Украинская Премьер-лига. 5-й тур

Колос - Мариуполь - 0:0

Петров (30) - Чех (40)

«Колос»: Евгений Волынец, Никита Кравченко, Виталий Гавриш (Александр Черноморец, 46), Кирилл Петров, Евгений Новак (Павел Ореховский, 24), Владислав Емец, Андрей Богданов, Вадим Милько, Евгений Смирный (Денис Костышин, 18), Денис Антюх (Олег Ильин, 7), Владимир Лысенко

Запас: Владислав Кучерук, Евгений Задоя, Евгений Морозко, Евгений Исаенко, Евгений Селезнев

«Мариуполь»: Евгений Гальчук, Петр Стасюк, Сергей Чоботенко, Алексей Быков, Игорь Кирюханцев, Максим Чех, Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев, Артем Бондаренко, Сергей Горбунов, Даниил Сикан (Андрей Кулаков, 59)

Запас: Олег Кудрик, Игорь Тищенко, Даниил Сагуткин, Назарий Муравский, Андрей Вискребенцев, Эльдар Кулиев, Олег Очеретько, Вячеслав Велев

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Колос»

65 мин. Кулаков упал в штрафной площади в борьбе с Петровым. Арбитр никак не среагировал на этот эпизод.

64 мин. Мариуполь старается подолгу контролировать мяч и отодвинуть игру от своих ворот.

61 мин. Колос неудачно разыграл штрафной удар.

59 мин. Первая замена у Мариуполя. Вместо Сикана на поле вышел Кулаков.

57 мин. Команды обменялись быстрыми перспективными контратаками, но они так и не были доведены до ударов по воротам.

54 мин. Пока преимущество у Колоса, Мариуполь только обороняется.

51 мин. Момент! Колос активно начал второй тайм. Еще один момент был у Лысенко, который головой пробил во вратаря.

49 мин. Опасно! Издали пробивал Богданов, но Гальчук отбил мяч, летевший в нижний угол ворот.

49 мин. Супермомент! Лысенко подхватил мяч в середине поля, пробежал с ним до линии штрафной площади и нанес сильнейший удар левой ногой - мяч попал в перекладину!

47 мин. Колос провел позиционную атаку, но ничего не получилось с завершающим ударом.

46 мин. Четвертая замена у Колоса. Вместо Гавриша на поле вышел Черноморец

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45+1 мин. Момент! А теперь опасно было у ворот Колоса. Стасюк слева сделал прострел во вратарскую, где первым на мяче оказался Сикан, но он пробил мимо ворот.

45 мин. Арбитр компенстровал 3 минуты к основному времени первого тайма.

45 мин. Момент! Еще один хороший шанс был у Колоса после подачи углового. Лысенко бил головой, но мимо цели.

44 мин. Момент! Только в самом конце тайма Колос создал голевой момент. Костышин слева ворвался в штрафную площадь и пробил в ближний угол - Гальчук спас свою команду.

43 мин. Скучный и малоинтересный первый тайм подходит к концу. Футболистам явно надо выслушать замечания от тренеров.

40 мин. Чех грубо сбил Ореховского и получил предупреждение

38 мин. Сикан в центре поля сбил Богданова. Не хватало еще одного травмированного в составе Колоса.

36 мин. Нельзя сказать, что футболисты не стараются, но в атаке, что у одних, что у других мало что получается.

33 мин. Угловой у ворот Мариуполя. Богданов подавал, а Петров головой пробил мимо ворот.

30 мин. Первое предупреждение в матче. Его получил Петров (Колос).

27 мин. И опять игра идет вдали от ворот. Много брака в передачах.

25 мин. Момент! Наконец-то дождались первого по-настоящему опасного момента. С близкого расстояния пробивал Сикан, но Волынец сумел отбить мяч.

24 мин. Да, третья вынужденная замена у Колоса. Вместо травмированного Новака на поле вышел Ореховский.

22 мин. Похоже у Колоса будет третья замена. На этот раз травмировался Новак. Сказывается плотный график для команды из Ковалевки?

20 мин. По-прежнему без опасных моментов. Ударов по воротам почти нет.

18 мин. И опять вынужденая замена у Колоса. Теперь уже вместо травмированого Смирного на поле выщел Костышин.

17 мин. Наконец-то есть первый удар от Мариуполя. Из-за пределов штрафной площади пробивал правый защитник Стасюк, однако мяч задел Топалова и вылетел за пределы поля.

16 мин. Пока без моментов. Игра в основном проходит между двумя штрафными площадками.

14 мин. Больше старается атаковать Колос, Мариуполь играет на контратаках.

11 мин. Много фолов с обеих сторон, но пока без желтых карточек.

8 мин. Атака Колоса завершилась неточным ударом.

7 мин. Неожиданная замена у Колоса уже в самом начале матча. Вместо травмированного Антюха на поле вышел Ильин.

6 мин. Колос заработал штрафной удар вблизи ворот Мариуполя. Богданов навес мяч, но защитники отбили его на угловой.

4 мин. Пока идет борьба за инициативу, без острых моментов.

1 мин. Первая атака хозяев поля не завершилась ударом по воротам.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В пятом туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в воскресенье 4 октября «Колос» из Ковалёвки у себя на родном стадионе будет принимать «Мариуполь».

Перед этим туром команды являются соседями по турнирной таблице и во многом имеют равные показатели. Так, в их активе по 2 победы, по 1 ничьей и по 1 поражению. Но при равенстве очков - по 7, лучшая разница забитых и пропущенных голов все же у «Колоса» (7-4 у подопечных Руслана Костышина против 4-5 у мариупольцев). Добавим к этому, что в минувшую среду соперники провели матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка Украины, в которых также синхронно добились гостевых побед. «Колос» выиграл у ивано-франковского «Прикарпатья» 1:0, а «Мариуполь» выбил из турнира аматорский клуб «Виктория» из поселка Николаевка Сумской области.

Матч «Колос» - «Мариуполь» состоится в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало игры в 19.30 часов. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА КОЛОС - МАРИУПОЛЬ