5-й тур
Десна
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Шахтер Донецк
04.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Десна – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура украинской Премьер-лиги

  • 03.10.2020 16:46
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Десна – Шахтер. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 4 октября, состоится встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Десна» принимает донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 17:00 по киевскому времени.

«Горняки» выдали не самый впечатляющий старт сезона. Чемпион пока что не побеждал на выезде, и наверняка постарается сделать это в Чернигове. Но в то же время «Десна» еще не теряла очков в домашних поединках, а как умеет играть с украинским грандами, показала в Киеве, где сыграла вничью с «Динамо». Так что поединок ожидается непростым для обеих команд!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Шахтер».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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