Украинская Премьер-лига. 5-й тур.



«Десна» – «Шахтер» – 2:1



Андрей Мостовой (17), Андрей Тотовицкий (26) - Виктор Коваленко (4).

«Десна»: Игорь Литовка - Андрей Мостовой, Виталий Ермаков, Йоонас Тамм, Павел Полегенько - Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Алексей Гуцуляк – Филипп Будковский.

Запасные: Дмитрий Сидоренко, Артур Западня, Евгений Белич, Егор Картушов, Илья Шевцов, Сергей Старенький, Максим Дегтярёв, Денис Демьяненко.

«Шахтер»: Андрей Пятов - Давид Хочолава, Додо, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко - Майкон, Алан Патрик, Тайсон, Виктор Коваленко, Марлос - Жуниор Мораес.

Запасные: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Маркиньос Сиприано, Фернандо, Дентиньо, Тете, Манор Соломон, Тарас Степаненко, Георгий Судаков.

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).



45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. 34:65% - владение мячом в рользу гостей. А фолят чаще футболисты Десны - 4:2.



41 мин. Угловой Десны справа - и арбитр зафиксировал фол со стороны игрока хозяев в чужой штрафной.



39 мин. Алан Патрик со штрафного пробил в стенку.



38 мин. А теперь Тамм остановил недозволенным приемом Алана Патрика у штрафной.



37 мин. Тайсон со штрафного пробил в стенку.



36 мин. Тамм сбил Мораеса неподалеку от штрафной.



34 мин. Опасно! Мораес с ходу пробил в дальний угол, кипер отбил перед собой - Мостовой подстраховал!



32 мин. Шахтер пока никак не реагирует на пропущенные мячи, не увеличивает скорости.



29 мин. Угловой Десны слева - мяч выбит.



28 мин. Момент! Будковский оказался один перед вратарем - и пробил в грудь Пятову!



26 мин. ГОООООООЛ! И снова Гуцуляк! Он прошел в штрафную, обыграв троих, и отдал пас на свободного Тотовицкого. А тот в касание пробил под перекладину!



24 мин. В невысоком темпе проходит игра, без обилия голевых моментов.



21 мин. Алан Патрик пробил с ходу - выше ворот.



17 мин. ГОООООООЛ! После подачи Гуцуляка справа Мостовой с лёта пробил в ближнюю девятку - Пятов дотянулся до мяча, но от его руки мяч все равно оказался в сетке!



16 мин. Момент! Корниенко опасно прострелил слева, вратарь отбил мяч перед собой - а на подборе никого из игроков гостей не оказалось, защитники выбили мяч.



15 мин. Будковский пробил с ходу в дальний угол - вратарь накрыл мяч.



12 мин. Горняки владеют мячом, но форсировать события не спешат.



9 мин. Угловой Десны справа - мяч выбит.



7 мин. После подачи со штрафного слева Тамм пробил головой - рядом с дальней штангой!



4 мин. ГОООООООЛ! Угловой гостей справа, Мораес головой пробил в голкипера. Коваленко в штрафной получил отскочивший мяч и ударом на силу открыл счет!



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Сергее Ателькине. Хозяева - в синем, гости - в оранжевых футболках и черных трусах.

Примерные схемы команд:

В воскресенье, 4 октября, состоится встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Десна» принимает донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 17:00 по киевскому времени.

«Горняки» выдали не самый впечатляющий старт сезона. Чемпион пока что не побеждал на выезде, и наверняка постарается сделать это в Чернигове. Но в то же время «Десна» еще не теряла очков в домашних поединках, а как умеет играть с украинским грандами, показала в Киеве, где сыграла вничью с «Динамо». Так что поединок ожидается непростым для обеих команд!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Шахтер».