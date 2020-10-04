5-й тур
Десна
2:1
Шахтер Донецк
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Десна – Шахтер – 2:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура украинской Премьер-лиги

  • 04.10.2020 17:36
  • 13351 просмотр
  • 70 комментариев
Десна – Шахтер – 2:1. LIVE

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Десна» – «Шахтер» – 2:1

 Андрей Мостовой (17), Андрей Тотовицкий (26) - Виктор Коваленко (4).

«Десна»: Игорь Литовка - Андрей Мостовой, Виталий Ермаков, Йоонас Тамм, Павел Полегенько - Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Алексей Гуцуляк – Филипп Будковский.
Запасные: Дмитрий Сидоренко, Артур Западня, Евгений Белич, Егор Картушов, Илья Шевцов, Сергей Старенький, Максим Дегтярёв, Денис Демьяненко.

«Шахтер»: Андрей Пятов - Давид Хочолава, Додо, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко - Майкон, Алан Патрик, Тайсон, Виктор Коваленко, Марлос - Жуниор Мораес.
Запасные: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Маркиньос Сиприано, Фернандо, Дентиньо, Тете, Манор Соломон, Тарас Степаненко, Георгий Судаков.

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. 34:65% - владение мячом в рользу гостей. А фолят чаще футболисты Десны - 4:2.

41 мин. Угловой Десны справа - и арбитр зафиксировал фол со стороны игрока хозяев в чужой штрафной.

39 мин. Алан Патрик со штрафного пробил в стенку.

38 мин. А теперь Тамм остановил недозволенным приемом Алана Патрика у штрафной.

37 мин. Тайсон со штрафного пробил в стенку.

36 мин. Тамм сбил Мораеса неподалеку от штрафной.

34 мин. Опасно! Мораес с ходу пробил в дальний угол, кипер отбил перед собой - Мостовой подстраховал!

32 мин. Шахтер пока никак не реагирует на пропущенные мячи, не увеличивает скорости.

29 мин. Угловой Десны слева - мяч выбит.

28 мин. Момент! Будковский оказался один перед вратарем - и пробил в грудь Пятову!

 26 мин. ГОООООООЛ! И снова Гуцуляк! Он прошел в штрафную, обыграв троих, и отдал пас на свободного Тотовицкого. А тот в касание пробил под перекладину!

24 мин. В невысоком темпе проходит игра, без обилия голевых моментов.

21 мин. Алан Патрик пробил с ходу - выше ворот.

 17 мин. ГОООООООЛ! После подачи Гуцуляка справа Мостовой с лёта пробил в ближнюю девятку - Пятов дотянулся до мяча, но от его руки мяч все равно оказался в сетке!

16 мин. Момент! Корниенко опасно прострелил слева, вратарь отбил мяч перед собой - а на подборе никого из игроков гостей не оказалось, защитники выбили мяч.

15 мин. Будковский пробил с ходу в дальний угол - вратарь накрыл мяч.

12 мин. Горняки владеют мячом, но форсировать события не спешат.

9 мин. Угловой Десны справа - мяч выбит.

7 мин. После подачи со штрафного слева Тамм пробил головой - рядом с дальней штангой!

 4 мин. ГОООООООЛ! Угловой гостей справа, Мораес головой пробил в голкипера. Коваленко в штрафной получил отскочивший мяч и ударом на силу открыл счет!

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Сергее Ателькине. Хозяева - в синем, гости - в оранжевых футболках и черных трусах.

Примерные схемы команд:

    

В воскресенье, 4 октября, состоится встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Десна» принимает донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 17:00 по киевскому времени.

«Горняки» выдали не самый впечатляющий старт сезона. Чемпион пока что не побеждал на выезде, и наверняка постарается сделать это в Чернигове. Но в то же время «Десна» еще не теряла очков в домашних поединках, а как умеет играть с украинским грандами, показала в Киеве, где сыграла вничью с «Динамо». Так что поединок ожидается непростым для обеих команд!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Шахтер».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 17:52
    +1
    Даже по теории вероятности Десна когда то выиграет дома у Шахтёра. Почему не сегодня?
    С такой защитой, когда Пятов попадает под расстрел, в ЛЧ ловить нечего.
    Ссылка
    kod.75
    online
      kod.75, 04.10.2020 17:52
    +1
    Stelios Komnin, 04.10.2020 17:47
    На "ты" не переходили. Мне нет дела до Шахтера, Динамо...Моя команда свой бой уже проиграла. ПАОК. Я просто вижу, что бразильцам неинтересно. Сами посудите: месяц назад на одной ноге раскидывает Вольфсбург и Базель, а теперь проигрывает Десне, мучается с Рухом...Настолько ослаб?) Или Динамо стало сильнее, хоть и обыграли неготовый АЗ и мертвый Гент? Все остались на своих местах. Такой чемпионат смотреть...
    Ты не переходил, а я перешел. Можешь админу пожаловаться, иди настучи, что тебя обижают
    А по твоей жалкой попытке оправдать кротов, так ниже правильно написали, что в таком случае пускай снимаются с чемпа, если им неинтересно. Тебе так понятно?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 17:51
    +2
    Stelios Komnin, 04.10.2020 17:48
    Оправдываются пусть функционеры их клуба. Мне то что? Пусть борятся. Но это ж говорит о том, что Шахтер потерял мотивацию, а не Рух, Минай, Ворскла...стали сильнее с августа.
    Объективно и Рух, и Минай, и Ворскла стали сильнее.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 04.10.2020 17:51
    +2
    Stelios Komnin, 04.10.2020 17:42
    Шахтеру неинтересен внутренний чемпионат + после августа отдохнуть хотят. Бросили играть. Тут не о силе чемпионата говорить, а об отсутствии интереса к нему дончан.
    Согласен. А то будут играть во внутреннем чемпионате, ещё в ЛЧ попадут. А там антирекорды по пропущенным голам обновлять.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 04.10.2020 17:50
    0
    Э, что за перевыполнение плана? Я на ничью sтавил
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.10.2020 17:50
    0
    Hottabych, 04.10.2020 17:44
    Пока что,лучший игрок первого Тайма:Андрей Ляпов
    Не знаю такого.
    А вот Ляпова вижу.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 04.10.2020 17:50
    +2
    Шановні, навіщо ВИ пишете/реагуєте/відповідаєте цій амебоголовій свинособаці // Maks7777 // ??? На фіга з-за цієї сепарської мумії нищити свої нерви?
    Увімкніть *Ігнорувати*, та і вся епопея недоїснування дуремара
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 04.10.2020 17:49
    -2
    yuryan, 04.10.2020 17:48
    Да? А в лігу чемпіонів як думають попадати??? Не інтересен ти наш...
    Ко мне какие вопросы? Я не ваш, к счастью. Удивительные люди: если высказать точку зрения, с которой не согласны - сразу в фанаты записывают.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.10.2020 17:49
    0
    AK_228, 04.10.2020 17:41
    На главную переместили))) игра интереснее киевской
    И главное на руку киевлянам.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 04.10.2020 17:48
    0
    Aleks04, 04.10.2020 17:46
    Такое себе оправдание, и по поводу силы чемпионата, теперь каждая команда УПЛ будет бороться за очки против ШД
    Оправдываются пусть функционеры их клуба. Мне то что? Пусть борятся. Но это ж говорит о том, что Шахтер потерял мотивацию, а не Рух, Минай, Ворскла...стали сильнее с августа.
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.10.2020 17:48
    +3
    Stelios Komnin, 04.10.2020 17:42
    Шахтеру неинтересен внутренний чемпионат + после августа отдохнуть хотят. Бросили играть. Тут не о силе чемпионата говорить, а об отсутствии интереса к нему дончан.
    Да? А в лігу чемпіонів як думають попадати??? Не інтересен ти наш...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 17:47
    +3
    yuryan, 04.10.2020 17:46
    Щось Тимофеюка не видно... що там «ввосточна Барселона»...?? По ходу в Чернігові не чули про це...
    Если судьи будут тянуть кротов, то это дерьмо быстро прибежит
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 04.10.2020 17:47
    0
    yuryan, 04.10.2020 17:45
    Чи може все ж таки реал а не Юве?
    Вибачте,Реал а не Юве...
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 04.10.2020 17:47
    0
    Oleh Nahornyi, 04.10.2020 17:44
    Ну а що зараз скажеш))) Трішки пойобує Десна кротобазу))
    уже третья страница, а вы всё мой комментарий цитируете, радости то сколько
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 04.10.2020 17:47
    -1
    kod.75, 04.10.2020 17:43
    Когда просрут европу, как будешь отмазывать?
    На "ты" не переходили. Мне нет дела до Шахтера, Динамо...Моя команда свой бой уже проиграла. ПАОК. Я просто вижу, что бразильцам неинтересно. Сами посудите: месяц назад на одной ноге раскидывает Вольфсбург и Базель, а теперь проигрывает Десне, мучается с Рухом...Настолько ослаб?) Или Динамо стало сильнее, хоть и обыграли неготовый АЗ и мертвый Гент? Все остались на своих местах. Такой чемпионат смотреть...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 17:46
    +2
    Stelios Komnin, 04.10.2020 17:42
    Шахтеру неинтересен внутренний чемпионат + после августа отдохнуть хотят. Бросили играть. Тут не о силе чемпионата говорить, а об отсутствии интереса к нему дончан.
    Такое себе оправдание, и по поводу силы чемпионата, теперь каждая команда УПЛ будет бороться за очки против ШД
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.10.2020 17:46
    +5
    Щось Тимофеюка не видно... що там «ввосточна Барселона»...?? По ходу в Чернігові не чули про це...
    Ссылка
    True
    online
      True, 04.10.2020 17:46
    +1
    Stelios Komnin, 04.10.2020 17:42
    Шахтеру неинтересен внутренний чемпионат + после августа отдохнуть хотят. Бросили играть. Тут не о силе чемпионата говорить, а об отсутствии интереса к нему дончан.
    То нехай знімаються з ЧУ,які проблеми?🤔
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.10.2020 17:45
    0
    ingvar8888, 04.10.2020 17:44
    Шахтар починайте грати,бо за два тижні Л/Ч ,з такою грою там не світить і третє місце!
    Вас з такою грою Інтер і Юве порвуть...
    Чи може все ж таки реал а не Юве?
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
      Oleh Nahornyi, 04.10.2020 17:44
    +3
    janu0320, 04.10.2020 17:12
    так быстро забили, даже не дали дырявым ботам по фантазировать о ничейном счёте
    Ну а що зараз скажеш))) Трішки пойобує Десна кротобазу))
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 17:34
    +7
    Alexey Antonenko, 04.10.2020 17:33
    Грустно наверное максу_четыре_топора и олежке, прям темник накрылся ваги...простите...эмблемой шахтёра.
    Я думаю Рух фаворит на 5 место, Шахтёр не тот уже и это радует
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.10.2020 17:46
    +5
    Щось Тимофеюка не видно... що там «ввосточна Барселона»...?? По ходу в Чернігові не чули про це...
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 04.10.2020 17:36
    +5
    Ех, Десна, Десна.., ніяк не врублюсь, як з так можна було не виграти у напівстоячого Вольфсбурга, котрі за П'ЯТЬ таймів в Бундеслізі народили усього ОДИН гол
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 04.10.2020 17:33
    +5
    Інтер зламав шахту
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 17:33
    +5
    mist76, 04.10.2020 17:31
    Шахтер посыпался в ЧУ, мда
    Благодаря «Леди Гаге» Тимофеюку и недоМаксу
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 04.10.2020 17:33
    +4
    Грустно наверное максу_четыре_топора и олежке, прям темник накрылся ваги...простите...эмблемой шахтёра.
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 04.10.2020 17:31
    +4
    viktor112007, 04.10.2020 17:28
    Шлюхта вже починає насасувати?
    Вот так 🍌
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.10.2020 17:48
    +3
    Stelios Komnin, 04.10.2020 17:42
    Шахтеру неинтересен внутренний чемпионат + после августа отдохнуть хотят. Бросили играть. Тут не о силе чемпионата говорить, а об отсутствии интереса к нему дончан.
    Да? А в лігу чемпіонів як думають попадати??? Не інтересен ти наш...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 17:47
    +3
    yuryan, 04.10.2020 17:46
    Щось Тимофеюка не видно... що там «ввосточна Барселона»...?? По ходу в Чернігові не чули про це...
    Если судьи будут тянуть кротов, то это дерьмо быстро прибежит
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
      Oleh Nahornyi, 04.10.2020 17:44
    +3
    janu0320, 04.10.2020 17:12
    так быстро забили, даже не дали дырявым ботам по фантазировать о ничейном счёте
    Ну а що зараз скажеш))) Трішки пойобує Десна кротобазу))
    Ссылка
    kod.75
    online
      kod.75, 04.10.2020 17:40
    +3
    Maks7777, 04.10.2020 17:37
    Целку вам колос сбил с села2-0))))
    Лучше проиграть Колосу, чем раскатать ничейку с Рухом
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 04.10.2020 17:36
    +3
    grifon, 04.10.2020 17:33
    Інтер зламав шахту
    Целку сбил
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 17:31
    +3
    Десна мочи кротов!
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 04.10.2020 17:30
    +3
    Ото Десна смалить!
    Так тримати!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 17:51
    +2
    Stelios Komnin, 04.10.2020 17:48
    Оправдываются пусть функционеры их клуба. Мне то что? Пусть борятся. Но это ж говорит о том, что Шахтер потерял мотивацию, а не Рух, Минай, Ворскла...стали сильнее с августа.
    Объективно и Рух, и Минай, и Ворскла стали сильнее.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 04.10.2020 17:51
    +2
    Stelios Komnin, 04.10.2020 17:42
    Шахтеру неинтересен внутренний чемпионат + после августа отдохнуть хотят. Бросили играть. Тут не о силе чемпионата говорить, а об отсутствии интереса к нему дончан.
    Согласен. А то будут играть во внутреннем чемпионате, ещё в ЛЧ попадут. А там антирекорды по пропущенным голам обновлять.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 04.10.2020 17:50
    +2
    Шановні, навіщо ВИ пишете/реагуєте/відповідаєте цій амебоголовій свинособаці // Maks7777 // ??? На фіга з-за цієї сепарської мумії нищити свої нерви?
    Увімкніть *Ігнорувати*, та і вся епопея недоїснування дуремара
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 04.10.2020 17:46
    +2
    Stelios Komnin, 04.10.2020 17:42
    Шахтеру неинтересен внутренний чемпионат + после августа отдохнуть хотят. Бросили играть. Тут не о силе чемпионата говорить, а об отсутствии интереса к нему дончан.
    Такое себе оправдание, и по поводу силы чемпионата, теперь каждая команда УПЛ будет бороться за очки против ШД
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 04.10.2020 17:44
    +2
    Пока что,лучший игрок первого Тайма:Андрей Ляпов
    Ссылка
    kod.75
    online
      kod.75, 04.10.2020 17:43
    +2
    Stelios Komnin, 04.10.2020 17:42
    Шахтеру неинтересен внутренний чемпионат + после августа отдохнуть хотят. Бросили играть. Тут не о силе чемпионата говорить, а об отсутствии интереса к нему дончан.
    Когда просрут европу, как будешь отмазывать?
    Ссылка
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