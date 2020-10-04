Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Десна» – «Шахтер» – 2:1
Андрей Мостовой (17), Андрей Тотовицкий (26) - Виктор Коваленко (4).
«Десна»: Игорь Литовка - Андрей Мостовой, Виталий Ермаков, Йоонас Тамм, Павел Полегенько - Андрей Тотовицкий, Владислав Калитвинцев, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Алексей Гуцуляк – Филипп Будковский.
Запасные: Дмитрий Сидоренко, Артур Западня, Евгений Белич, Егор Картушов, Илья Шевцов, Сергей Старенький, Максим Дегтярёв, Денис Демьяненко.
«Шахтер»: Андрей Пятов - Давид Хочолава, Додо, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко - Майкон, Алан Патрик, Тайсон, Виктор Коваленко, Марлос - Жуниор Мораес.
Запасные: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Маркиньос Сиприано, Фернандо, Дентиньо, Тете, Манор Соломон, Тарас Степаненко, Георгий Судаков.
Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).
45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
44 мин. 34:65% - владение мячом в рользу гостей. А фолят чаще футболисты Десны - 4:2.
41 мин. Угловой Десны справа - и арбитр зафиксировал фол со стороны игрока хозяев в чужой штрафной.
39 мин. Алан Патрик со штрафного пробил в стенку.
38 мин. А теперь Тамм остановил недозволенным приемом Алана Патрика у штрафной.
37 мин. Тайсон со штрафного пробил в стенку.
36 мин. Тамм сбил Мораеса неподалеку от штрафной.
34 мин. Опасно! Мораес с ходу пробил в дальний угол, кипер отбил перед собой - Мостовой подстраховал!
32 мин. Шахтер пока никак не реагирует на пропущенные мячи, не увеличивает скорости.
29 мин. Угловой Десны слева - мяч выбит.
28 мин. Момент! Будковский оказался один перед вратарем - и пробил в грудь Пятову!
26 мин. ГОООООООЛ! И снова Гуцуляк! Он прошел в штрафную, обыграв троих, и отдал пас на свободного Тотовицкого. А тот в касание пробил под перекладину!
24 мин. В невысоком темпе проходит игра, без обилия голевых моментов.
21 мин. Алан Патрик пробил с ходу - выше ворот.
17 мин. ГОООООООЛ! После подачи Гуцуляка справа Мостовой с лёта пробил в ближнюю девятку - Пятов дотянулся до мяча, но от его руки мяч все равно оказался в сетке!
16 мин. Момент! Корниенко опасно прострелил слева, вратарь отбил мяч перед собой - а на подборе никого из игроков гостей не оказалось, защитники выбили мяч.
15 мин. Будковский пробил с ходу в дальний угол - вратарь накрыл мяч.
12 мин. Горняки владеют мячом, но форсировать события не спешат.
9 мин. Угловой Десны справа - мяч выбит.
7 мин. После подачи со штрафного слева Тамм пробил головой - рядом с дальней штангой!
4 мин. ГОООООООЛ! Угловой гостей справа, Мораес головой пробил в голкипера. Коваленко в штрафной получил отскочивший мяч и ударом на силу открыл счет!
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Сергее Ателькине. Хозяева - в синем, гости - в оранжевых футболках и черных трусах.
Примерные схемы команд:
В воскресенье, 4 октября, состоится встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Десна» принимает донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 17:00 по киевскому времени.
«Горняки» выдали не самый впечатляющий старт сезона. Чемпион пока что не побеждал на выезде, и наверняка постарается сделать это в Чернигове. Но в то же время «Десна» еще не теряла очков в домашних поединках, а как умеет играть с украинским грандами, показала в Киеве, где сыграла вничью с «Динамо». Так что поединок ожидается непростым для обеих команд!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Шахтер».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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С такой защитой, когда Пятов попадает под расстрел, в ЛЧ ловить нечего.
А по твоей жалкой попытке оправдать кротов, так ниже правильно написали, что в таком случае пускай снимаются с чемпа, если им неинтересно. Тебе так понятно?
А вот Ляпова вижу.
Увімкніть *Ігнорувати*, та і вся епопея недоїснування дуремара
Вас з такою грою Інтер і Юве порвуть...
Так тримати!
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