5-й тур
Олимпик Д
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Александрия
04.10.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Олимпик – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 03.10.2020 13:28
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Олимпик – Александрия. Текстовая трансляция матча
© ФК Александрия

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Олимпик» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 14:00.

Достаточно серьезная фора в виде перенесенной кубковой игры против пораженного коронавирусом COVID-19 «ВПК-Агро» будет у подопечных Игоря Климовского. Пока «Александрия» под дождем боролась за выход в 1/8 финала Кубка Украины против «Ингульца» (4:1), их соперник по предстоящей игре готовился непосредственно к противостоянию с соседями по турнирной таблице. «Олимпик» уже успел пройти испытание донецким «Шахтером» (0:2) и киевским «Динамо» (1:4) в прошлых турах, поэтому будет иметь более закаленный характер в игре против «полиграфов», у которых из серьезных соперников можно было выделить лишь полтавскую «Ворсклу» (0:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» – «Александрия».

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Илья Береза, Sport.ua

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