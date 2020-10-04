Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Олимпик» – «Александрия» - 2:0

Шахаб, 8, Бабогло, 25 (авт.)

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Зотько, Пасич – Бабенко – Тейшейра, Политыло, Завийский, Бенито – Шахаб.

Запасные: Бетим, Ксенз, Гришко, Цымбалюк, Аблитаров, Романовский, Чогадзе, Каргбо, Альваренга.

«Александрия»: Панькив – Стецьков, Бабогло, Гречишкин, Пашаев – Третьяков, Довгий, Банада, Лучкевич – Устименко, Ситало.

Запасные: Билык, Мышенко, Безбородько, Петренко, Самар, Янчак, Ивахно, Задерака.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).



32 мин. Подачу с левого фланга от Третьякова перехватили защитники.



30 мин. МОМЕНТ! Шахаб подрезал в ворота удар Бенито с правого фланга штрафной, но мяч и так, и так, не полетел в створ!



28 мин. Передача в сторону левого фланга для Стецькова оказалась слишком сильной.



25 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! После подачи углового с левого фланга от Тейшейры, мяч на ближней штанге подрезал Стецьков, а на дальней замкнул ударом по своим воротам Бабогло. А нужны ли игроки Олимпика для гола хозяев?



22 мин. МОМЕНТ! Шахаб выдал неожиданную дугу с правого фланга, после которой мяч опустился на сетку сверху!



21 мин. МОМЕНТ! Над перекладиной запустил мяч Ситало после сольного прохода вдоль лицевой границы штрафной!



19 мин. МОМЕНТ! Перебросил Тейшейра в левом фланге штрафной Панькива, но мяч из пустых ворот вынес Бабогло!



17 мин. Пасич сотряс воздух неудачным ударом с правого фланга.



17 мин. Тейшейра ответил Пашаеву накладкой у технической зоны.



15 мин. Что-то странное исполнили дончане во время розыгрыша стандарта.



14 мин. Пашаев подкатился со спины против Тейшейры на своей половине.



12 мин. Довгий не пустил к мячу Завийского, которому вбрасывал аут с правого фланга Пасич.



10 мин. Олимпик атакует на волне успеха.



8 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Бенито пробивал из-за пределов штрафной, попал в Гречишкина, от которого отскок пошел точно на ногу Шахабу в расстрельную позицию!



7 мин. Банада не смог развернуть атаку в правый фланг из-за перехвата Лебеденко.



6 мин. Бенито влетел в корпус Пашаева в верховой борьбе в центре поля.



3 мин. Невнятная передача Довгого в правый фланг штрафной на Ситало.



2 мин. Размял Панькива подачей с левого фланга Политыло.



1 мин. Пашаев заблокировал проход Лебеденко по левому флангу атаки.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Олимпик» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 14:00.

Достаточно серьезная фора в виде перенесенной кубковой игры против пораженного коронавирусом COVID-19 «ВПК-Агро» будет у подопечных Игоря Климовского. Пока «Александрия» под дождем боролась за выход в 1/8 финала Кубка Украины против «Ингульца» (4:1), их соперник по предстоящей игре готовился непосредственно к противостоянию с соседями по турнирной таблице. «Олимпик» уже успел пройти испытание донецким «Шахтером» (0:2) и киевским «Динамо» (1:4) в прошлых турах, поэтому будет иметь более закаленный характер в игре против «полиграфов», у которых из серьезных соперников можно было выделить лишь полтавскую «Ворсклу» (0:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» – «Александрия».