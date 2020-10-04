5-й тур
Олимпик Д
2:0
Александрия
'32   ТВ-трансляция: 

Олимпик – Александрия – 2:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 04.10.2020 13:55
  • 1931 просмотр
  • 9 комментариев
Олимпик – Александрия – 2:0. LIVE
© ФК Александрия

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Олимпик» – «Александрия» - 2:0

 Шахаб, 8, Бабогло, 25 (авт.)

«Олимпик»: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Зотько, Пасич – Бабенко – Тейшейра, Политыло, Завийский, Бенито – Шахаб.

Запасные: Бетим, Ксенз, Гришко, Цымбалюк, Аблитаров, Романовский, Чогадзе, Каргбо, Альваренга.

«Александрия»: Панькив – Стецьков, Бабогло, Гречишкин, Пашаев – Третьяков, Довгий, Банада, Лучкевич – Устименко, Ситало.

Запасные: Билык, Мышенко, Безбородько, Петренко, Самар, Янчак, Ивахно, Задерака.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

32 мин. Подачу с левого фланга от Третьякова перехватили защитники.

30 мин. МОМЕНТ! Шахаб подрезал в ворота удар Бенито с правого фланга штрафной, но мяч и так, и так, не полетел в створ!

28 мин. Передача в сторону левого фланга для Стецькова оказалась слишком сильной.

 25 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! После подачи углового с левого фланга от Тейшейры, мяч на ближней штанге подрезал Стецьков, а на дальней замкнул ударом по своим воротам Бабогло. А нужны ли игроки Олимпика для гола хозяев?

22 мин. МОМЕНТ! Шахаб выдал неожиданную дугу с правого фланга, после которой мяч опустился на сетку сверху!

21 мин. МОМЕНТ! Над перекладиной запустил мяч Ситало после сольного прохода вдоль лицевой границы штрафной!

19 мин. МОМЕНТ! Перебросил Тейшейра в левом фланге штрафной Панькива, но мяч из пустых ворот вынес Бабогло!

17 мин. Пасич сотряс воздух неудачным ударом с правого фланга.

17 мин. Тейшейра ответил Пашаеву накладкой у технической зоны.

15 мин. Что-то странное исполнили дончане во время розыгрыша стандарта.

14 мин. Пашаев подкатился со спины против Тейшейры на своей половине.

12 мин. Довгий не пустил к мячу Завийского, которому вбрасывал аут с правого фланга Пасич.

10 мин. Олимпик атакует на волне успеха.

 8 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Бенито пробивал из-за пределов штрафной, попал в Гречишкина, от которого отскок пошел точно на ногу Шахабу в расстрельную позицию!

7 мин. Банада не смог развернуть атаку в правый фланг из-за перехвата Лебеденко.

6 мин. Бенито влетел в корпус Пашаева в верховой борьбе в центре поля.

3 мин. Невнятная передача Довгого в правый фланг штрафной на Ситало.

2 мин. Размял Панькива подачей с левого фланга Политыло.

1 мин. Пашаев заблокировал проход Лебеденко по левому флангу атаки.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

    

В воскресенье, 4-го октября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Олимпик» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 14:00.

Достаточно серьезная фора в виде перенесенной кубковой игры против пораженного коронавирусом COVID-19 «ВПК-Агро» будет у подопечных Игоря Климовского. Пока «Александрия» под дождем боролась за выход в 1/8 финала Кубка Украины против «Ингульца» (4:1), их соперник по предстоящей игре готовился непосредственно к противостоянию с соседями по турнирной таблице. «Олимпик» уже успел пройти испытание донецким «Шахтером» (0:2) и киевским «Динамо» (1:4) в прошлых турах, поэтому будет иметь более закаленный характер в игре против «полиграфов», у которых из серьезных соперников можно было выделить лишь полтавскую «Ворсклу» (0:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпик» – «Александрия».

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Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 04.10.2020 14:30
    0
    *не трудно
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 14:30
    0
    Трындец.
    Бабогло раз вынес, а два - занёс себе в ворота.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 04.10.2020 14:29
    -1
    Давайте ребята, обе забьют делаем, это трудно!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 04.10.2020 14:28
    -1
    Александрия это позор!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.10.2020 14:15
    -2
    ,Олимпик только пообеда!!! Молодцы так держать
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 14:13
    -2
    Как же быстро Шахабу повезло с отскоком.
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 04.10.2020 14:12
    -1
    ппц
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 04.10.2020 14:10
    -1
    con clusion, 04.10.2020 14:06
    Только не 0:0
    Только ПФКА и только победа! )
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 14:06
    0
    Только не 0:0
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 04.10.2020 14:30
    0
    *не трудно
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 14:30
    0
    Трындец.
    Бабогло раз вынес, а два - занёс себе в ворота.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 04.10.2020 14:06
    0
    Только не 0:0
    Ссылка
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