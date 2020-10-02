В субботу, 3-го октября, в рамках пятого тура чемпионата Украины состоится львовское дерби, в котором встретятся «Рух» и ПФК «Львов». Матч пройдет на стадионе «Арена Львов», начало – 17:00.

Безвыигрышная серия ПФК «Львов» уже достигла шестнадцати матчей: вкус побед «сине-золотые» не ощущают с 29-го февраля. В прошлом туре подопечные Георгия Цецадзе, который заболел коронавирусом и не присутствовал на тренерской скамье, потерпели болезненное поражение от «Зари» со счетом 0:5. Дебютант Премьер-лиги «Рух» в четырех матчах сумел завоевать только одно очко, сенсационно сыграв вничью с донецким «Шахтером». В прошедший мид-уик оба львовских коллектива потерпели поражения в Кубке Украины. ПФК «Львов» в Полтаве проиграл «Ворскле» со счетом 0:2, а «руховцев» в Чернигове одолела «Десна» – 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – ПФК «Львов».