5-й тур
Рух Львов
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Львов
03.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Рух – Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.10.2020 21:33
  • 208 просмотров
  • 3 комментария
Рух – Львов. Текстовая трансляция матча
© ФК Рух. Иван Федык

В субботу, 3-го октября, в рамках пятого тура чемпионата Украины состоится львовское дерби, в котором встретятся «Рух» и ПФК «Львов». Матч пройдет на стадионе «Арена Львов», начало – 17:00.

Безвыигрышная серия ПФК «Львов» уже достигла шестнадцати матчей: вкус побед «сине-золотые» не ощущают с 29-го февраля. В прошлом туре подопечные Георгия Цецадзе, который заболел коронавирусом и не присутствовал на тренерской скамье, потерпели болезненное поражение от «Зари» со счетом 0:5. Дебютант Премьер-лиги «Рух» в четырех матчах сумел завоевать только одно очко, сенсационно сыграв вничью с донецким «Шахтером». В прошедший мид-уик оба львовских коллектива потерпели поражения в Кубке Украины. ПФК «Львов» в Полтаве проиграл «Ворскле» со счетом 0:2, а «руховцев» в Чернигове одолела «Десна» – 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – ПФК «Львов».

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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:39
    0
    Al Zolo, 02.10.2020 22:38
    надеюсь вместе опуститесь в первый дивизион а потом и во второй чтоб разыгрывать чемпионат Галычыны
    надєйся!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 02.10.2020 22:38
    -1
    надеюсь вместе опуститесь в первый дивизион а потом и во второй чтоб разыгрывать чемпионат Галычыны
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:35
    0
    Єдине місто, дві команди !
    ПФК Львів і Рух Львів !
    п.с. Присв"ячується дохлим вівцям, які бажали нам зла ! З любов"ю !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:39
    0
    Al Zolo, 02.10.2020 22:38
    надеюсь вместе опуститесь в первый дивизион а потом и во второй чтоб разыгрывать чемпионат Галычыны
    надєйся!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:35
    0
    Єдине місто, дві команди !
    ПФК Львів і Рух Львів !
    п.с. Присв"ячується дохлим вівцям, які бажали нам зла ! З любов"ю !
    Ссылка
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