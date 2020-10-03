5-й тур
Рух Львов
0:0
Львов
'18   ТВ-трансляция: 

Рух – Львов – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 03.10.2020 16:58
  • 1115 просмотров
  • 7 комментариев
Рух – Львов – 0:0. LIVE
© ФК Рух. Иван Федык

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Рух» – «Львов» – 0:0

Максим Грысьо (7)

«Рух»: Aлександр Бандура, Валерий Федорчук, Игорь Дуць, Вадим Парамонов, Эрик Глига, Иван Брикнер, Ярослав Мартынюк, Андрей Кухарук, Юрий Климчук, Марьян Мысык, Николай Кухаревич

Запас: Роман Мысак, Милош Стаменкович, Максим Белый, Игорь Бойчук, Иван Калюжный, Ростислав Русин, Даниил Кондраков, Эрнест Антви, Богдан Бойчук

«Львов»: Орест Костик, Макс Челич, Юрий Кравчук, Маруан Михоби, Егор Клименчук, Максим Грысьо, Шина, Айнсалу, Игорь Кошман, Фелипе, Казлаускас

Запас: Герман Пеньков, Сергей Борзенко, Сабино, Назарий Ныч, Ярослав Богунов, Энес Махмутович, Фране Чирьяк

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

 

17 мин. После навеса с левого фланга Фелипе головой пробил выше ворот.

15 мин. Защитник Руха заблокировал прострел Казлаускаса из угла штрафной.

13 мин. Кошман навесил с левого фланга и мяч едва не залетел под перекладину - Бандура успел среагировать!

10 мин. После сольного прохода Фелипе мяч отскочил к Кошману, который с линии штрафной пробил выше ворот.

9 мин. Клименчук неудачно навесил с углового - мяч в воздухе покинул пределы поля.

7 мин. Грысьо грубо сыграл на половине поля Руха.

5 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

2 мин. Климчук остро прострелил с левого фланга, но Мысык не успел к мячу!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

  

 

В субботу, 3-го октября, в рамках пятого тура чемпионата Украины состоится львовское дерби, в котором встретятся «Рух» и ПФК «Львов». Матч пройдет на стадионе «Арена Львов», начало – 17:00.

Безвыигрышная серия ПФК «Львов» уже достигла шестнадцати матчей: вкус побед «сине-золотые» не ощущают с 29-го февраля. В прошлом туре подопечные Георгия Цецадзе, который заболел коронавирусом и не присутствовал на тренерской скамье, потерпели болезненное поражение от «Зари» со счетом 0:5. Дебютант Премьер-лиги «Рух» в четырех матчах сумел завоевать только одно очко, сенсационно сыграв вничью с донецким «Шахтером». В прошедший мид-уик оба львовских коллектива потерпели поражения в Кубке Украины. ПФК «Львов» в Полтаве проиграл «Ворскле» со счетом 0:2, а «руховцев» в Чернигове одолела «Десна» – 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – ПФК «Львов».

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 03.10.2020 17:12
    0
    SportsMan, 03.10.2020 17:06
    Начался центральный матч тура, играет гроза бразильских авторитетов Рух!!!
    Колос колос колосок нахлобучил петушков Колос2-0Динамо
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 03.10.2020 17:06
    0
    Начался центральный матч тура, играет гроза бразильских авторитетов Рух!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 16:44
    -1
    Al Zolo, 02.10.2020 22:38
    надеюсь вместе опуститесь в первый дивизион а потом и во второй чтоб разыгрывать чемпионат Галычыны
    +
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 03.10.2020 08:02
    +2
    Al Zolo, 02.10.2020 22:38
    надеюсь вместе опуститесь в первый дивизион а потом и во второй чтоб разыгрывать чемпионат Галычыны
    ... вивчи державну мову, йолупе !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:39
    0
    Al Zolo, 02.10.2020 22:38
    надеюсь вместе опуститесь в первый дивизион а потом и во второй чтоб разыгрывать чемпионат Галычыны
    надєйся!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 02.10.2020 22:38
    0
    надеюсь вместе опуститесь в первый дивизион а потом и во второй чтоб разыгрывать чемпионат Галычыны
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:35
    0
    Єдине місто, дві команди !
    ПФК Львів і Рух Львів !
    п.с. Присв"ячується дохлим вівцям, які бажали нам зла ! З любов"ю !
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 03.10.2020 08:02
    +2
    Al Zolo, 02.10.2020 22:38
    надеюсь вместе опуститесь в первый дивизион а потом и во второй чтоб разыгрывать чемпионат Галычыны
    ... вивчи державну мову, йолупе !!!
    Ссылка
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 03.10.2020 17:12
    0
    SportsMan, 03.10.2020 17:06
    Начался центральный матч тура, играет гроза бразильских авторитетов Рух!!!
    Колос колос колосок нахлобучил петушков Колос2-0Динамо
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 03.10.2020 17:06
    0
    Начался центральный матч тура, играет гроза бразильских авторитетов Рух!!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:39
    0
    Al Zolo, 02.10.2020 22:38
    надеюсь вместе опуститесь в первый дивизион а потом и во второй чтоб разыгрывать чемпионат Галычыны
    надєйся!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 02.10.2020 22:38
    0
    надеюсь вместе опуститесь в первый дивизион а потом и во второй чтоб разыгрывать чемпионат Галычыны
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:35
    0
    Єдине місто, дві команди !
    ПФК Львів і Рух Львів !
    п.с. Присв"ячується дохлим вівцям, які бажали нам зла ! З любов"ю !
    Ссылка
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