Сирота подписал новый контракт с Динамо

20-летний защитник «Динамо» Александр Сирота заключил новый контракт с киевским клубом. Срок действия нового соглашения рассчитан на 5 лет.

Сирота является воспитанником академии «Динамо». За первую команду «бело-синих» дебютировал 4 июня 2020 года в матче чемпионата Украины против «Шахтера». Всего на счету защитника 4 матча за основу киевлян.

Ранее «Динамо» продлило контракты с Виталием Миколенко, Николаем Шапаренко, Денисом Поповым и Александром Тымчиком.