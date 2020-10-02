Сирота подписал новый контракт с Динамо

20-летний защитник «Динамо» Александр Сирота заключил новый контракт с киевским клубом. Срок действия нового соглашения рассчитан на 5 лет.
Сирота является воспитанником академии «Динамо». За первую команду «бело-синих» дебютировал 4 июня 2020 года в матче чемпионата Украины против «Шахтера». Всего на счету защитника 4 матча за основу киевлян.
Ранее «Динамо» продлило контракты с Виталием Миколенко, Николаем Шапаренко, Денисом Поповым и Александром Тымчиком.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Мхитаряна , Косту, Виллиана, Фернандиньо, Тейшейру. Всех за космические бабки. Дороже чем многолетний лидер Динамо Ярмоленко.
Ты можешь сколько угодно смеяться про 100, но мы 4 года назад продали игрока за 50. За столько сейчас пол Динамо купить можно)))
Поэтому вытри сопли и пойми что вы пыль на фоне ШД. А Додо, Солмон, Тете будут в топ клубах
4 года назад? 5 лет назад ты хотел сказать. И не вы, а Луческу. И продали в Китай, где цена минимум в 2 раза выше любого игрока Дебил, Динамо за 20 и 25 лямов игроков продало в последние 3 года. И за них она потратила 10 лямов в сумме. Т.е. чистыми 35 лямов. А Виллиан, например, покупался за 20 лямов баксов.
Мхитаряна , Косту, Виллиана, Фернандиньо, Тейшейру. Всех за космические бабки. Дороже чем многолетний лидер Динамо Ярмоленко.
Ты можешь сколько угодно смеяться про 100, но мы 4 года назад продали игрока за 50. За столько сейчас пол Динамо купить можно)))
Поэтому вытри сопли и пойми что вы пыль на фоне ШД. А Додо, Солмон, Тете будут в топ клубах
Посмотрим что вы там дырявые с вашим позорным цыганом продадите)))
Посмотрим что вы там дырявые с вашим позорным цыганом продадите)))
Мхитаряна , Косту, Виллиана, Фернандиньо, Тейшейру. Всех за космические бабки. Дороже чем многолетний лидер Динамо Ярмоленко.
Ты можешь сколько угодно смеяться про 100, но мы 4 года назад продали игрока за 50. За столько сейчас пол Динамо купить можно)))
Поэтому вытри сопли и пойми что вы пыль на фоне ШД. А Додо, Солмон, Тете будут в топ клубах
4 года назад? 5 лет назад ты хотел сказать. И не вы, а Луческу. И продали в Китай, где цена минимум в 2 раза выше любого игрока Дебил, Динамо за 20 и 25 лямов игроков продало в последние 3 года. И за них она потратила 10 лямов в сумме. Т.е. чистыми 35 лямов. А Виллиан, например, покупался за 20 лямов баксов.
Посмотрим что вы там дырявые с вашим позорным цыганом продадите)))
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