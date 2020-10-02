Сирота подписал новый контракт с Динамо

Соглашение рассчитано на 5 лет

  • 02.10.2020 18:40
  • 1632 просмотра
  • 12 комментариев
Сирота подписал новый контракт с Динамо
© ФК Динамо Киев. Александр Сирота

20-летний защитник «Динамо» Александр Сирота заключил новый контракт с киевским клубом. Срок действия нового соглашения рассчитан на 5 лет.

Сирота является воспитанником академии «Динамо». За первую команду «бело-синих» дебютировал 4 июня 2020 года в матче чемпионата Украины против «Шахтера». Всего на счету защитника 4 матча за основу киевлян.

Ранее «Динамо» продлило контракты с Виталием Миколенко, Николаем Шапаренко, Денисом Поповым и Александром Тымчиком.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 19:59
    0
    mayakovskiy1, 02.10.2020 19:53
    До этого продавали:
    Мхитаряна , Косту, Виллиана, Фернандиньо, Тейшейру. Всех за космические бабки. Дороже чем многолетний лидер Динамо Ярмоленко.
    Ты можешь сколько угодно смеяться про 100, но мы 4 года назад продали игрока за 50. За столько сейчас пол Динамо купить можно)))
    Поэтому вытри сопли и пойми что вы пыль на фоне ШД. А Додо, Солмон, Тете будут в топ клубах
    Луческу продавал и Мхитаряна , и Косту, и Виллиана, и Фернандиньо, и Тейшейру
    4 года назад? 5 лет назад ты хотел сказать. И не вы, а Луческу. И продали в Китай, где цена минимум в 2 раза выше любого игрока Дебил, Динамо за 20 и 25 лямов игроков продало в последние 3 года. И за них она потратила 10 лямов в сумме. Т.е. чистыми 35 лямов. А Виллиан, например, покупался за 20 лямов баксов.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 02.10.2020 19:54
    -1
    Frank Piter, 02.10.2020 19:50
    Пару лет назад я про Патрика и Дентиньо тоже такое слышал. 50 лямов
    Патрика и Дентиньо подписал твой любимый цыганскйи стратег с полотенцем на башке))) И только Каштру смог сделать из Патрика человека
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 02.10.2020 19:53
    -1
    Frank Piter, 02.10.2020 19:48
    Да, да. 100 будут стоить Исмаили за 50 вы уже продали. А до этого Бернарда. И Тайсона с Марлосом
    До этого продавали:
    Мхитаряна , Косту, Виллиана, Фернандиньо, Тейшейру. Всех за космические бабки. Дороже чем многолетний лидер Динамо Ярмоленко.
    Ты можешь сколько угодно смеяться про 100, но мы 4 года назад продали игрока за 50. За столько сейчас пол Динамо купить можно)))
    Поэтому вытри сопли и пойми что вы пыль на фоне ШД. А Додо, Солмон, Тете будут в топ клубах
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 19:51
    0
    А ну и про Коваленко тоже
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 19:50
    0
    Пару лет назад я про Патрика и Дентиньо тоже такое слышал. 50 лямов
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 19:48
    0
    mayakovskiy1, 02.10.2020 19:46
    Например какой шлак купили за бешенные бабки, смешной?))) Я знаю Соломона , Тете, Додо, которые в свои детские годы уже показывают уровень. И будут стоить под 50 через пару лет.
    Посмотрим что вы там дырявые с вашим позорным цыганом продадите)))
    Да, да. 100 будут стоить Исмаили за 50 вы уже продали. А до этого Бернарда. И Тайсона с Марлосом
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 02.10.2020 19:46
    -2
    Frank Piter, 02.10.2020 19:41
    Это при Луческу продавал. Сейчас все больше покупает шлак за бешеные бабки
    Например какой шлак купили за бешенные бабки, смешной?))) Я знаю Соломона , Тете, Додо, которые в свои детские годы уже показывают уровень. И будут стоить под 50 через пару лет.
    Посмотрим что вы там дырявые с вашим позорным цыганом продадите)))
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 19:41
    +1
    Sty. 1e, 02.10.2020 19:13
    дирка перепідписує, а Чемпіон наш продає в топ команди гравців, все як завжди
    Это при Луческу продавал. Сейчас все больше покупает шлак за бешеные бабки
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 02.10.2020 19:13
    -1
    Dmytro Dmytro, 02.10.2020 18:49
    Ого...Динамо почне продавати українців...а шухтьор...арєнда в марік)))
    дирка перепідписує, а Чемпіон наш продає в топ команди гравців, все як завжди
    Ссылка
    Robert Monroe
      Robert Monroe, 02.10.2020 18:56
    +3
    Отлично, всю молодежь переподписали.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 18:50
    -10
    Ужас, пропал пацан.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 02.10.2020 18:49
    +4
    Ого...Динамо почне продавати українців...а шухтьор...арєнда в марік)))
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 02.10.2020 18:49
    +4
    Ого...Динамо почне продавати українців...а шухтьор...арєнда в марік)))
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 02.10.2020 18:56
    +3
    Отлично, всю молодежь переподписали.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 19:41
    +1
    Sty. 1e, 02.10.2020 19:13
    дирка перепідписує, а Чемпіон наш продає в топ команди гравців, все як завжди
    Это при Луческу продавал. Сейчас все больше покупает шлак за бешеные бабки
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 19:59
    0
    mayakovskiy1, 02.10.2020 19:53
    До этого продавали:
    Мхитаряна , Косту, Виллиана, Фернандиньо, Тейшейру. Всех за космические бабки. Дороже чем многолетний лидер Динамо Ярмоленко.
    Ты можешь сколько угодно смеяться про 100, но мы 4 года назад продали игрока за 50. За столько сейчас пол Динамо купить можно)))
    Поэтому вытри сопли и пойми что вы пыль на фоне ШД. А Додо, Солмон, Тете будут в топ клубах
    Луческу продавал и Мхитаряна , и Косту, и Виллиана, и Фернандиньо, и Тейшейру
    4 года назад? 5 лет назад ты хотел сказать. И не вы, а Луческу. И продали в Китай, где цена минимум в 2 раза выше любого игрока Дебил, Динамо за 20 и 25 лямов игроков продало в последние 3 года. И за них она потратила 10 лямов в сумме. Т.е. чистыми 35 лямов. А Виллиан, например, покупался за 20 лямов баксов.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 19:51
    0
    А ну и про Коваленко тоже
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 19:50
    0
    Пару лет назад я про Патрика и Дентиньо тоже такое слышал. 50 лямов
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 19:48
    0
    mayakovskiy1, 02.10.2020 19:46
    Например какой шлак купили за бешенные бабки, смешной?))) Я знаю Соломона , Тете, Додо, которые в свои детские годы уже показывают уровень. И будут стоить под 50 через пару лет.
    Посмотрим что вы там дырявые с вашим позорным цыганом продадите)))
    Да, да. 100 будут стоить Исмаили за 50 вы уже продали. А до этого Бернарда. И Тайсона с Марлосом
    Ссылка
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