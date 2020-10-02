Тымчик продлил контракт с Динамо до 2025 года

Киевское «Динамо» продлило контракт с 23-летним защитником Александром Тымчиком. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Напомним, что Тымчик является воспитанником футбольной академии «Динамо». Осенью 2016 года дебютировал за первую команду «Динамо» в матче против «Днепра».

В декабре 2017 года он на правах аренды перешел в луганскую «Зарю». Сезон 2020/21 начал в составе киевского «Динамо».

Ранее «Динамо» продлило контракты с Виталием Миколенко, Николаем Шапаренко, а также Денисом Поповым.