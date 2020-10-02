Тымчик продлил контракт с Динамо до 2025 года

Киевский клуб продолжает продлевать контракты с молодыми игроками

  • 02.10.2020 18:19
  • 1318 просмотров
  • 6 комментариев
Тымчик продлил контракт с Динамо до 2025 года
© ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

Киевское «Динамо» продлило контракт с 23-летним защитником Александром Тымчиком. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Напомним, что Тымчик является воспитанником футбольной академии «Динамо». Осенью 2016 года дебютировал за первую команду «Динамо» в матче против «Днепра».

В декабре 2017 года он на правах аренды перешел в луганскую «Зарю». Сезон 2020/21 начал в составе киевского «Динамо».

Ранее «Динамо» продлило контракты с Виталием Миколенко, Николаем Шапаренко, а также Денисом Поповым.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 02.10.2020 19:17
    +2
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 18:36
    Ещё 5 лет рабства в позорном болоте.
    Олег, ты - гавно
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 19:01
    -4
    саня лысый, 02.10.2020 18:57
    Он не с шахтером подписал, читай внимательно
    Так Шахтёр это лучшая команда Украины и восточной Европы, зачем нам такие брёвна прыгун кастрюляголовый?
    Ссылка
    саня лысый
      саня лысый, 02.10.2020 18:57
    +1
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 18:36
    Ещё 5 лет рабства в позорном болоте.
    Он не с шахтером подписал, читай внимательно
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 02.10.2020 18:57
    +1
    jekаfunny, 02.10.2020 18:45
    Лох , тебя в туалет отпускает хозяин , или ты прямо на дырке сидишь , абы чтобы новость про ДК не пропустить ?
    Его мать родила в прикол, а он сука взял и выжил!!!)))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 18:45
    +2
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 18:36
    Ещё 5 лет рабства в позорном болоте.
    Лох , тебя в туалет отпускает хозяин , или ты прямо на дырке сидишь , абы чтобы новость про ДК не пропустить ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 18:36
    -12
    Ещё 5 лет рабства в позорном болоте.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 02.10.2020 19:17
    +2
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 18:36
    Ещё 5 лет рабства в позорном болоте.
    Олег, ты - гавно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 18:45
    +2
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 18:36
    Ещё 5 лет рабства в позорном болоте.
    Лох , тебя в туалет отпускает хозяин , или ты прямо на дырке сидишь , абы чтобы новость про ДК не пропустить ?
    Ссылка
    саня лысый
      саня лысый, 02.10.2020 18:57
    +1
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 18:36
    Ещё 5 лет рабства в позорном болоте.
    Он не с шахтером подписал, читай внимательно
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 02.10.2020 18:57
    +1
    jekаfunny, 02.10.2020 18:45
    Лох , тебя в туалет отпускает хозяин , или ты прямо на дырке сидишь , абы чтобы новость про ДК не пропустить ?
    Его мать родила в прикол, а он сука взял и выжил!!!)))
    Ссылка
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