Ингулец – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.10.2020 13:22
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Ингулец – Минай. Текстовая трансляция матча
© ФК Минай

В субботу, 3-го октября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 19:30.

Тройка дебютантов «элитного» первенства в совокупности сумела добыть лишь одну победу в четырех уже сыгранных турах. Ее автором оказался коллектив Василия Кобина, которому теперь предстоит окунуться в воспоминания матчей прошлого сезона, и сыграть на выезде против петровского «Ингульца», но уже в рамках УПЛ. Сразу три матча сумели провести между собой «Минай» и «Ингулец» в прошлом футбольном году, при этом всякий раз уходив с поля, как минимум, с одним забиты мячом с каждой из сторон. Перевес по победам отошел в сторону закарпатской команды, поэтому «козаки» определенно захотят взять реванш. Тем более, это актуально и с точки зрения недавнего вылета команды Лавриненко из Кубка Украины по завершению матча с «Александрией» (1:4), в то время как подопечные Кобина сумели выбить из турнира «Полесье» (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Минай».

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Илья Береза, Sport.ua

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