Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Ингулец» – «Минай» - 1:1



Ситчинава, 35 (пен.) – Нуриев, 10 (пен.)



Козак, 9, Коваленко, 15, Лупашко, 44 – Попович, 35

«Ингулец»: Крынский – Квасный, Ковалев, Павлов, Балан – Кучеренко – Козак, Коваленко, Лупашко, Запорожец – Ситчинава.

Запасные: Шуст, Мишуренко, Бартулович, Мкомола, Фатеев, Белоцерковец, Шишка, Щедрый, Семенко.

«Минай»: Попович – Сакив, Матич, Маткобожик, Маембе – Нуриев, Ткачук, Меличенко – Пиняшко, Шиндер, Кожанов.

Запасные: Каниболоцкий, Эдгар, Лопыренок, Допилка, Снижко, Карноза, Голодюк, Ахмедзаде, Глагола.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Маткобожик жестко пошел в столкновение с Козаком на правом фланге обороны.



45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, две минуты.



44 мин. Шиндер удачно скинул мяч на ход Кожанову в центральную зону перед штрафной, но того грубо сбил Лупашко.



42 мин. Вновь прошла быстрая атака Миная, но на этот раза она была завершена заведомо неудачным дальним ударом Пиняшко.



40 мин. МОМЕНТ! В контратаку убежал Кожанов, но с левого фланга штрафной закрутил в руки Крынскому.



38 мин. Штрафной для хозяев на правом фланге атаки.



35 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Мощный выстрел от Ситчинавы с пенальти в левый угол!



35 мин. Попович договорился до желтой.



34 мин. ПЕНАЛЬТИ! Маткобожик снес с ног Ситчинаву, который старался замкнуть неудачную попытку Поповича отразить дальний удар!



33 мин. Ингулец старается построить атаку на чужой половине.



30 мин. Сакив самонадеянно решил подключать к атаке левым флангом Пиняшко. Партнер даже не стартовал.



28 мин. Запорожец сбил Шиндера после ошибки в контроле мяча на левом фланге атаки.



25 мин. Мелкий фол от Пиняшко у свой штрафной завершился назначением стандарта, который у Ингульца не получилось качественно исполнить.



22 мин. В оффсайде оказался на подходе к чужой штрафной Коваленко после передачи Кучеренко из центральной зоны.



20 мин. Ингулец медленно разыгрывает мяч у центральной линии.



18 мин. Балан на правом фланге жестко встретил фолом Пиняшко.



18 мин. Успел Сакив убрать руку от мяча, прямо перед попаданием ему в корпус при подаче с левого фланга. Не пенальти это.



15 мин. Под Ткачука в центре поля подкатился Коваленко.



14 мин. Ситчинава получил болезненный удар мячом в лицо.



12 мин. Квасный перевел мяч на угловой при передаче в глубину фланга Маембе.



10 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Ударом с пенальти в правый угол Нуриев не оставил шансов голкиперу.



9 мин. ПЕНАЛЬТИ! Козак в центре штрафной дернул Кожанова за футболку при подаче углового с левого фланга.



7 мин. В центе поля нарушил правила Кожанов.



4 мин. МОМЕНТ! Кожанов с правого фланга штрафной пробил не слишком опасно для Крынского.



2 мин. С мячом гости находятся на первых минутах.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В субботу, 3-го октября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 19:30.

Тройка дебютантов «элитного» первенства в совокупности сумела добыть лишь одну победу в четырех уже сыгранных турах. Ее автором оказался коллектив Василия Кобина, которому теперь предстоит окунуться в воспоминания матчей прошлого сезона, и сыграть на выезде против петровского «Ингульца», но уже в рамках УПЛ. Сразу три матча сумели провести между собой «Минай» и «Ингулец» в прошлом футбольном году, при этом всякий раз уходив с поля, как минимум, с одним забиты мячом с каждой из сторон. Перевес по победам отошел в сторону закарпатской команды, поэтому «козаки» определенно захотят взять реванш. Тем более, это актуально и с точки зрения недавнего вылета команды Лавриненко из Кубка Украины по завершению матча с «Александрией» (1:4), в то время как подопечные Кобина сумели выбить из турнира «Полесье» (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Минай».