ВАЩУК: «В Динамо интереснее группа, чем у Шахтера. Есть за что бороться»

Бывший игрок киевского «Динамо» Владислав Ващук остался доволен жеребьевкой группового этапа для «бело-синих».
«В «Динамо» и «Шахтера» очень интересные группы - две лучшие команды Испании и Италии приедут в Украину.
Ранее Сергей Ребров играл с «Динамо» против Мирчи Луческу. Теперь он будет играть против «Динамо» Луческу. Так все перевернулось.
Можно сказать, что интрига противостояния Реброва и Луческу превосходит матче с «Барселоной» и «Ювентусом».
В «Динамо» интереснее группа, чем у «Шахтера». Есть за что бороться и доказывать, показывать результативную игру.
Ребята будут расти, переосмысливать видение того, что они делают на футбольном поле. Интересно увидеть, насколько они готовы к матчам с командами такого уровня. Если покажут хорошую игру, то обязательно вырастут в цене», - сказал Ващук.
Источник — 1927.kiev.ua
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