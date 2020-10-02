ВАЩУК: «В Динамо интереснее группа, чем у Шахтера. Есть за что бороться»

Эксперт поделился мыслями о соперниках киевлян в Лиге чемпионов

  • 02.10.2020 08:30
  • 1779 просмотров
  • 2 комментария
ВАЩУК: «В Динамо интереснее группа, чем у Шахтера. Есть за что бороться»
© Футбол 1/2/3. Владислав Ващук

Бывший игрок киевского «Динамо» Владислав Ващук остался доволен жеребьевкой группового этапа для «бело-синих».

«В «Динамо» и «Шахтера» очень интересные группы - две лучшие команды Испании и Италии приедут в Украину.

Ранее Сергей Ребров играл с «Динамо» против Мирчи Луческу. Теперь он будет играть против «Динамо» Луческу. Так все перевернулось.

Можно сказать, что интрига противостояния Реброва и Луческу превосходит матче с «Барселоной» и «Ювентусом».

В «Динамо» интереснее группа, чем у «Шахтера». Есть за что бороться и доказывать, показывать результативную игру.

Ребята будут расти, переосмысливать видение того, что они делают на футбольном поле. Интересно увидеть, насколько они готовы к матчам с командами такого уровня. Если покажут хорошую игру, то обязательно вырастут в цене», - сказал Ващук.

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Источник — 1927.kiev.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 02.10.2020 08:57
    0
    У Динамо в группе первая команда Италии и вторая команда Испании, у Шахтера наоборот. Так почему же у Динамо группа интереснее? Наверное потому, что Юве и Барса никак не слабее Реала, а может и посильнее. А вот Интер в этой четвёрке явно слабее.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.10.2020 08:53
    +1
    Я так понимаб, что все бывшие игроки в футбол, на сайте именуются экспертами, вне зависимости от их умственных способностей. И их бредовые высказывания должны приниматься народом как аксиома. Ну,ну...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.10.2020 08:53
    +1
    Я так понимаб, что все бывшие игроки в футбол, на сайте именуются экспертами, вне зависимости от их умственных способностей. И их бредовые высказывания должны приниматься народом как аксиома. Ну,ну...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.10.2020 08:57
    0
    У Динамо в группе первая команда Италии и вторая команда Испании, у Шахтера наоборот. Так почему же у Динамо группа интереснее? Наверное потому, что Юве и Барса никак не слабее Реала, а может и посильнее. А вот Интер в этой четвёрке явно слабее.
    Ссылка
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