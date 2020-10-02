В субботу, 3 октября, состоится встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» принимает полтавскую «Ворсклу». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 14:00 по киевскому времени.
Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Днепряне с одним баллом занимают предпоследнюю строчку, а полтавчане делят 1-2-е места с киевским «Динамо». Однако «Днепр-1» недавно сменил тренера, и наверняка команда жаждет одержать первую победу в УПЛ, тем более играет дома. «Ворскла» же не прочь остаться в роли лидера чемпионата. Тем интереснее будет игра!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ворскла».
Источник — Sport.ua
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