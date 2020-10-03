Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Днепр-1» – «Ворскла» – 1:2
Назаренко (14) - Кулач (42), Кане (66).
Когут (25), Игнатенко (52), Дуглас (58) - Кулач (15), Ндиайе (33), Якубу (60).
«Днепр-1»: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Игнатенко (Булеца, 62), Дубинчак — Батагов — Тейлор (Сваток, 53), Когут, Назаренко, Цуриков — Довбык.
Запасные: Юрчук, Сафронов, Булеца, Вакулко, Ди Франко, Пихаленок, Ярмолюк, Кравченко, Сваток.
«Ворскла»: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу — Кане, Ребенок (Щербак, 46) — Кулач.
Запасные: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Татарков, Пешич, Васин, Щербак.
Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).
Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).
66 мин. ГОООООООЛ! Кане от центра поля выполнил рейд в штрафную хозяев, обыграв троих - и пробил точно в дальний угол!
65 мин. Уххххх! Довбык сильно пробил с ходу - Ризнык со второй попытки накрыл мяч!
64 мин. Дубинчак навесил слева - за ворота.
63 мин. Цуриков пробил с линии штрафной - кипер поймал мяч.
62 мин. Вместо Игнатенко вышел Булеца.
60 мин. Якубу получил горчичник за симуляцию.
58 мин. Дуглас наказан за срыв атаки - сбил убегавшего Щербака в середине поля.
58 мин. Угловой хозяев справа - защитник выбил мяч головой.
57 мин. Опасно! Прострел Цурикова слева - и Яворский в подкате сумел выбить мяч на угловой с линии вратарской!
53 мин. Сваток сменил захромавшего Тейлора.
52 мин. Игнатенко на фланге сбил Якубу.
50 мин. Назаренко несильно пробил из полукружия штрафной - вратарь уверенно поймал мяч.
48 мин. После удара Якубу мяч попал в руку Дубинчаку и улетел на угловой. Гости просят пенальти, арбитр выслушал подсказки видеоассистента - оказалось, еще раньше Щербак был в офсайде.
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
46 мин. Вместо Ребенка вышел Щербак.
45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+1 мин. Рефери компенсировал одну минуту.
45 мин. Ребенок бил с лёта из пределов штрафной - над дальней девяткой.
44 мин. Пердута оказался в офсайде.
42 мин. ГОООООООЛ! Какая же комбинация удалась Ворскле! Кану отдал пас на правый угол штрафной на Пердуту, а тот зряче подал на линию вратарской. Набежавший Кулач головой вколотил мяч в сетку!
40 мин. Момент! Довбык и Назаренко вышли вдвоем на одного Ндиайе, Довбык слева отдавал пас на партнера, который был напротив пустых ворот - защитник в подкате прервал передачу!
39 мин. Кулач пробил со штрафного издали - сильно, но очень неточно.
38 мин. Назарекно подал угловой справа - Когут пробил на исполнение в дальний угол, но на пути мяча встал защитник.
36 мин. Дугласу в борьбе за верховой мяч разбили голову. Бразильцу перемотали голову, он сможет продолжить игру.
34 мин. Удар хозяев со штрафного пришелся в стенку.
33 мин. Ндиайе получил желтую, хотя на входе в штрафную не он, а Скляр сбивал Назаренко!
30 мин. Навес гостей со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.
28 мин. Якубу заработал стандарт неподалеку от угла штрафной. Гости разыграли штрафной.
25 мин. Когут пошел в подкат против Чеснакова на фланге - и скосил оппонента. А желтую получил "по совокупности".
22 мин. Полтавчане больше владеют мячом, но атаки хозяев выглядят опаснее.
19 мин. Опасно! Цуриков бил сдева с лёта - вратарь в прыжке отбил мяч!
17 мин. Довбык едва не обокрал Ризныка во вратарской гостей - вратарь пошел в обводку у своих ворот и ошибся, но затем накрыл мяч!
15 мин. Кулач получил горчичник за разговоры.
14 мин. ГОООООООЛ! Когут подал слева, Довбык не дотянулся до мяча, но Назаренко с нескольких метров пробил точно!
12 мин. Два подряд удара гостей из-за пределов штрафной - защитник стоят стеной.
10 мин. Довбык оказался в офсайде.
8 мин. Примерно равная игра в середине поля.
5 мин. Момент! После паса Яворского справа Кулач бил с нескольких метров - кипер в прыжке тягнет!
4 мин. Цуриков слева ворвался в штрафную, прострелил - вратарь поймал мяч.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в темно-синем, гости - в сером.
Примерные схемы команд:
В субботу, 3 октября, состоится встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» принимает полтавскую «Ворсклу». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 14:00 по киевскому времени.
Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Днепряне с одним баллом занимают предпоследнюю строчку, а полтавчане делят 1-2-е места с киевским «Динамо». Однако «Днепр-1» недавно сменил тренера, и наверняка команда жаждет одержать первую победу в УПЛ, тем более играет дома. «Ворскла» же не прочь остаться в роли лидера чемпионата. Тем интереснее будет игра!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ворскла».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вот что значит матюки Максимова
На производстве это очень полезная вещь
Вот что значит матюки Максимова
На производстве это очень полезная вещь
Неужели нельзя разнести тур на 4 дня?
А впереди опять пауза....
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.