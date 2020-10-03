Украинская Премьер-лига. 5-й тур.



«Днепр-1» – «Ворскла» – 1:2



Назаренко (14) - Кулач (42), Кане (66).



Когут (25), Игнатенко (52), Дуглас (58) - Кулач (15), Ндиайе (33), Якубу (60).

«Днепр-1»: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Игнатенко (Булеца, 62), Дубинчак — Батагов — Тейлор (Сваток, 53), Когут, Назаренко, Цуриков — Довбык.

Запасные: Юрчук, Сафронов, Булеца, Вакулко, Ди Франко, Пихаленок, Ярмолюк, Кравченко, Сваток.

«Ворскла»: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу — Кане, Ребенок (Щербак, 46) — Кулач.

Запасные: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Татарков, Пешич, Васин, Щербак.

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).



66 мин. ГОООООООЛ! Кане от центра поля выполнил рейд в штрафную хозяев, обыграв троих - и пробил точно в дальний угол!



65 мин. Уххххх! Довбык сильно пробил с ходу - Ризнык со второй попытки накрыл мяч!



64 мин. Дубинчак навесил слева - за ворота.



63 мин. Цуриков пробил с линии штрафной - кипер поймал мяч.



62 мин. Вместо Игнатенко вышел Булеца.



60 мин. Якубу получил горчичник за симуляцию.



58 мин. Дуглас наказан за срыв атаки - сбил убегавшего Щербака в середине поля.



58 мин. Угловой хозяев справа - защитник выбил мяч головой.



57 мин. Опасно! Прострел Цурикова слева - и Яворский в подкате сумел выбить мяч на угловой с линии вратарской!



53 мин. Сваток сменил захромавшего Тейлора.



52 мин. Игнатенко на фланге сбил Якубу.



50 мин. Назаренко несильно пробил из полукружия штрафной - вратарь уверенно поймал мяч.



48 мин. После удара Якубу мяч попал в руку Дубинчаку и улетел на угловой. Гости просят пенальти, арбитр выслушал подсказки видеоассистента - оказалось, еще раньше Щербак был в офсайде.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



46 мин. Вместо Ребенка вышел Щербак.



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Рефери компенсировал одну минуту.



45 мин. Ребенок бил с лёта из пределов штрафной - над дальней девяткой.



44 мин. Пердута оказался в офсайде.



42 мин. ГОООООООЛ! Какая же комбинация удалась Ворскле! Кану отдал пас на правый угол штрафной на Пердуту, а тот зряче подал на линию вратарской. Набежавший Кулач головой вколотил мяч в сетку!



40 мин. Момент! Довбык и Назаренко вышли вдвоем на одного Ндиайе, Довбык слева отдавал пас на партнера, который был напротив пустых ворот - защитник в подкате прервал передачу!



39 мин. Кулач пробил со штрафного издали - сильно, но очень неточно.



38 мин. Назарекно подал угловой справа - Когут пробил на исполнение в дальний угол, но на пути мяча встал защитник.



36 мин. Дугласу в борьбе за верховой мяч разбили голову. Бразильцу перемотали голову, он сможет продолжить игру.



34 мин. Удар хозяев со штрафного пришелся в стенку.



33 мин. Ндиайе получил желтую, хотя на входе в штрафную не он, а Скляр сбивал Назаренко!



30 мин. Навес гостей со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.



28 мин. Якубу заработал стандарт неподалеку от угла штрафной. Гости разыграли штрафной.



25 мин. Когут пошел в подкат против Чеснакова на фланге - и скосил оппонента. А желтую получил "по совокупности".



22 мин. Полтавчане больше владеют мячом, но атаки хозяев выглядят опаснее.



19 мин. Опасно! Цуриков бил сдева с лёта - вратарь в прыжке отбил мяч!



17 мин. Довбык едва не обокрал Ризныка во вратарской гостей - вратарь пошел в обводку у своих ворот и ошибся, но затем накрыл мяч!



15 мин. Кулач получил горчичник за разговоры.



14 мин. ГОООООООЛ! Когут подал слева, Довбык не дотянулся до мяча, но Назаренко с нескольких метров пробил точно!



12 мин. Два подряд удара гостей из-за пределов штрафной - защитник стоят стеной.



10 мин. Довбык оказался в офсайде.



8 мин. Примерно равная игра в середине поля.



5 мин. Момент! После паса Яворского справа Кулач бил с нескольких метров - кипер в прыжке тягнет!



4 мин. Цуриков слева ворвался в штрафную, прострелил - вратарь поймал мяч.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в темно-синем, гости - в сером.

Примерные схемы команд:

В субботу, 3 октября, состоится встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» принимает полтавскую «Ворсклу». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 14:00 по киевскому времени.

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Днепряне с одним баллом занимают предпоследнюю строчку, а полтавчане делят 1-2-е места с киевским «Динамо». Однако «Днепр-1» недавно сменил тренера, и наверняка команда жаждет одержать первую победу в УПЛ, тем более играет дома. «Ворскла» же не прочь остаться в роли лидера чемпионата. Тем интереснее будет игра!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ворскла».

