5-й тур
Днепр-1
1:2
Ворскла
'66   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Ворскла – 1:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура украинской Премьер-лиги

  • 03.10.2020 13:58
  • 4578 просмотров
  • 21 комментарий
Днепр-1 – Ворскла – 1:2. LIVE

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Днепр-1» – «Ворскла» – 1:2

 Назаренко (14) - Кулач (42), Кане (66).

 Когут (25), Игнатенко (52), Дуглас (58) - Кулач (15), Ндиайе (33), Якубу (60).

«Днепр-1»: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Игнатенко (Булеца, 62), Дубинчак — Батагов — Тейлор (Сваток, 53), Когут, Назаренко, Цуриков — Довбык.
Запасные: Юрчук, Сафронов, Булеца, Вакулко, Ди Франко, Пихаленок, Ярмолюк, Кравченко, Сваток.

«Ворскла»: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу — Кане, Ребенок (Щербак, 46) — Кулач.
Запасные: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Татарков, Пешич, Васин, Щербак.

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

 66 мин. ГОООООООЛ! Кане от центра поля выполнил рейд в штрафную хозяев, обыграв троих - и пробил точно в дальний угол!

65 мин. Уххххх! Довбык сильно пробил с ходу - Ризнык со второй попытки накрыл мяч!

64 мин. Дубинчак навесил слева - за ворота.

63 мин. Цуриков пробил с линии штрафной - кипер поймал мяч.

 62 мин. Вместо Игнатенко вышел Булеца.

 60 мин. Якубу получил горчичник за симуляцию.

 58 мин. Дуглас наказан за срыв атаки - сбил убегавшего Щербака в середине поля.

58 мин. Угловой хозяев справа - защитник выбил мяч головой.

57 мин. Опасно! Прострел Цурикова слева - и Яворский в подкате сумел выбить мяч на угловой с линии вратарской!

 53 мин. Сваток сменил захромавшего Тейлора.

 52 мин. Игнатенко на фланге сбил Якубу.

50 мин. Назаренко несильно пробил из полукружия штрафной - вратарь уверенно поймал мяч.

48 мин. После удара Якубу мяч попал в руку Дубинчаку и улетел на угловой. Гости просят пенальти, арбитр выслушал подсказки видеоассистента - оказалось, еще раньше Щербак был в офсайде.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

 46 мин. Вместо Ребенка вышел Щербак.

45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Рефери компенсировал одну минуту.

45 мин. Ребенок бил с лёта из пределов штрафной - над дальней девяткой.

44 мин. Пердута оказался в офсайде.

 42 мин. ГОООООООЛ! Какая же комбинация удалась Ворскле! Кану отдал пас на правый угол штрафной на Пердуту, а тот зряче подал на линию вратарской. Набежавший Кулач головой вколотил мяч в сетку!

40 мин. Момент! Довбык и Назаренко вышли вдвоем на одного Ндиайе, Довбык слева отдавал пас на партнера, который был напротив пустых ворот - защитник в подкате прервал передачу!

39 мин. Кулач пробил со штрафного издали - сильно, но очень неточно.

38 мин. Назарекно подал угловой справа - Когут пробил на исполнение в дальний угол, но на пути мяча встал защитник.

36 мин. Дугласу в борьбе за верховой мяч разбили голову. Бразильцу перемотали голову, он сможет продолжить игру.

34 мин. Удар хозяев со штрафного пришелся в стенку.

 33 мин. Ндиайе получил желтую, хотя на входе в штрафную не он, а Скляр сбивал Назаренко!

30 мин. Навес гостей со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.

28 мин. Якубу заработал стандарт неподалеку от угла штрафной. Гости разыграли штрафной.

 25 мин. Когут пошел в подкат против Чеснакова на фланге - и скосил оппонента. А желтую получил "по совокупности".

22 мин. Полтавчане больше владеют мячом, но атаки хозяев выглядят опаснее.

19 мин. Опасно! Цуриков бил сдева с лёта - вратарь в прыжке отбил мяч!

17 мин. Довбык едва не обокрал Ризныка во вратарской гостей - вратарь пошел в обводку у своих ворот и ошибся, но затем накрыл мяч!

 15 мин. Кулач получил горчичник за разговоры.

 14 мин. ГОООООООЛ! Когут подал слева, Довбык не дотянулся до мяча, но Назаренко с нескольких метров пробил точно!

12 мин. Два подряд удара гостей из-за пределов штрафной - защитник стоят стеной.

10 мин. Довбык оказался в офсайде.

8 мин. Примерно равная игра в середине поля.

5 мин. Момент! После паса Яворского справа Кулач бил с нескольких метров - кипер в прыжке тягнет!

4 мин. Цуриков слева ворвался в штрафную, прострелил - вратарь поймал мяч.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в темно-синем, гости - в сером.

Примерные схемы команд:

    

В субботу, 3 октября, состоится встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» принимает полтавскую «Ворсклу». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 14:00 по киевскому времени.

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Днепряне с одним баллом занимают предпоследнюю строчку, а полтавчане делят 1-2-е места с киевским «Динамо». Однако «Днепр-1» недавно сменил тренера, и наверняка команда жаждет одержать первую победу в УПЛ, тем более играет дома. «Ворскла» же не прочь остаться в роли лидера чемпионата. Тем интереснее будет игра!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ворскла».
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 15:24
    +1
    con clusion, 03.10.2020 15:19
    Только местных дынамовцев цей матч не интересует. Нет зацепки для срача.)))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 03.10.2020 15:19
    0
    KOLOS2-0DINAMO, 03.10.2020 15:00
    Ворскла молодцы ,посилам с ДК за бронзу побороться
    Только местных дынамовцев цей матч не интересует. Нет зацепки для срача.)))
    Ссылка
    SevaCherkago
      SevaCherkago, 03.10.2020 15:18
    -1
    Мне одному кажется или Днепру подсуживают?
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 03.10.2020 15:18
    -5
    Игроки Ворсклы просто УРОДЫ!! Разве так можно, игрок Днепр - 1 остановил мяч, показывая что не может продолжать игру, а в это время игрок Ворсклы подбирает его и идет в атаку! ПОЗОР игрокам и тренеру Ворсклы! А судья где?
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 03.10.2020 15:17
    -4
    Игроки Ворсклы просто УРОДЫ!! Разве так можно, игрок Днепр - 1 остановил мяч, показывая что не может продолжать игру, а в это время игрок Ворсклы подбирает его и идет в атаку! ПОЗОР игрокам и тренеру Ворсклы! А судья где?
    Ссылка
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 03.10.2020 15:00
    -2
    Олег Кулініч, 03.10.2020 14:58
    Так Ворскла с первого тура с каждой командой играет, как будто то их смертельный враг. Даже чорнобрывые заведены по максимуму. Готовы не то шо покалечить - убить, такое со стороны впечатление. Как Максимову удается так настроить чуваков - дывына. Шо то он им там подрассказал.
    Ворскла молодцы ,посилам с ДК за бронзу побороться
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 03.10.2020 14:58
    +4
    Barsa_che, 03.10.2020 14:34
    Маты Максимова слышны на всю Украину! Стыдно. За такое надо ввыгонять сразу. Футболисты Ворсклы ведут себя нагло, как и ихний тренер.
    Так Ворскла с первого тура с каждой командой играет, как будто то их смертельный враг. Даже чорнобрывые заведены по максимуму. Готовы не то шо покалечить - убить, такое со стороны впечатление. Как Максимову удается так настроить чуваков - дывына. Шо то он им там подрассказал.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 03.10.2020 14:52
    +1
    Это Европа! Супер-гол.
    Вот что значит матюки Максимова
    На производстве это очень полезная вещь
    Ссылка
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 03.10.2020 14:50
    -4
    Ворскла!!!Ворскла!!!давай не теряй очи бронзу можно у киевлян в этом году заабрать
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 03.10.2020 14:48
    0
    Я думаю, ворскляни їх дожмуть у другому.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 03.10.2020 14:47
    +2
    Какая шикарная передача Пердуты на Кулача
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 03.10.2020 14:43
    +1
    Полтава как будто с картошки приехала
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 14:39
    +2
    Barsa_che, 03.10.2020 14:34
    Маты Максимова слышны на всю Украину! Стыдно. За такое надо ввыгонять сразу. Футболисты Ворсклы ведут себя нагло, как и ихний тренер.
    амёбный михайличенко тебе больше нравился?
    Ссылка
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 03.10.2020 14:36
    0
    APL, 03.10.2020 14:30
    Ти переплутав, не з ДК, а з ШД
    Да ты прав как всегда, наверно за четвёртое Динамо бороться будет,колосс третье займёт
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 03.10.2020 14:34
    +3
    Маты Максимова слышны на всю Украину! Стыдно. За такое надо ввыгонять сразу. Футболисты Ворсклы ведут себя нагло, как и ихний тренер.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 03.10.2020 14:30
    +1
    KOLOS2-0DINAMO, 03.10.2020 14:26
    Ворскла Вперёд !!!!!!Максимов давай давай накажи Днепр 1 вам ещё бороться с ДК за бронзу
    Ти переплутав, не з ДК, а з ШД
    Ссылка
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 03.10.2020 14:26
    -3
    Ворскла Вперёд !!!!!!Максимов давай давай накажи Днепр 1 вам ещё бороться с ДК за бронзу
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 03.10.2020 14:21
    0
    Капец. Идёт розыгрыш, подача, а у Ворсклы один защитник в штрафной площадке...
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 14:13
    +2
    кравченко и ди франко на лавке, может не такой уж и безнадёжный этот хорват.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 03.10.2020 14:12
    +1
    Днепр - 1 победит Ворсклу со счетом 3 : 1.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 03.10.2020 14:58
    +4
    Barsa_che, 03.10.2020 14:34
    Маты Максимова слышны на всю Украину! Стыдно. За такое надо ввыгонять сразу. Футболисты Ворсклы ведут себя нагло, как и ихний тренер.
    Так Ворскла с первого тура с каждой командой играет, как будто то их смертельный враг. Даже чорнобрывые заведены по максимуму. Готовы не то шо покалечить - убить, такое со стороны впечатление. Как Максимову удается так настроить чуваков - дывына. Шо то он им там подрассказал.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 03.10.2020 14:34
    +3
    Маты Максимова слышны на всю Украину! Стыдно. За такое надо ввыгонять сразу. Футболисты Ворсклы ведут себя нагло, как и ихний тренер.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 03.10.2020 14:47
    +2
    Какая шикарная передача Пердуты на Кулача
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 14:39
    +2
    Barsa_che, 03.10.2020 14:34
    Маты Максимова слышны на всю Украину! Стыдно. За такое надо ввыгонять сразу. Футболисты Ворсклы ведут себя нагло, как и ихний тренер.
    амёбный михайличенко тебе больше нравился?
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 14:13
    +2
    кравченко и ди франко на лавке, может не такой уж и безнадёжный этот хорват.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.10.2020 15:24
    +1
    con clusion, 03.10.2020 15:19
    Только местных дынамовцев цей матч не интересует. Нет зацепки для срача.)))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 03.10.2020 14:52
    +1
    Это Европа! Супер-гол.
    Вот что значит матюки Максимова
    На производстве это очень полезная вещь
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 03.10.2020 14:43
    +1
    Полтава как будто с картошки приехала
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 03.10.2020 14:30
    +1
    KOLOS2-0DINAMO, 03.10.2020 14:26
    Ворскла Вперёд !!!!!!Максимов давай давай накажи Днепр 1 вам ещё бороться с ДК за бронзу
    Ти переплутав, не з ДК, а з ШД
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 03.10.2020 14:12
    +1
    Днепр - 1 победит Ворсклу со счетом 3 : 1.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 03.10.2020 15:19
    0
    KOLOS2-0DINAMO, 03.10.2020 15:00
    Ворскла молодцы ,посилам с ДК за бронзу побороться
    Только местных дынамовцев цей матч не интересует. Нет зацепки для срача.)))
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 03.10.2020 14:48
    0
    Я думаю, ворскляни їх дожмуть у другому.
    Ссылка
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 03.10.2020 14:36
    0
    APL, 03.10.2020 14:30
    Ти переплутав, не з ДК, а з ШД
    Да ты прав как всегда, наверно за четвёртое Динамо бороться будет,колосс третье займёт
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 03.10.2020 14:21
    0
    Капец. Идёт розыгрыш, подача, а у Ворсклы один защитник в штрафной площадке...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 03.10.2020 14:07
    0
    Ну наконец то наш футбол!
    Неужели нельзя разнести тур на 4 дня?
    А впереди опять пауза....
    Ссылка
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