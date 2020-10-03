Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Днепр-1» – «Ворскла» – 0:0
«Днепр-1»: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Игнатенко, Дубинчак — Батагов — Тейлор, Когут, Назаренко, Цуриков — Довбык.
Запасные: Юрчук, Сафронов, Булеца, Вакулко, Ди Франко, Пихаленок, Ярмолюк, Кравченко, Сваток.
«Ворскла»: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу — Кане, Ребенок — Кулач.
Запасные: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Татарков, Пешич, Васин, Щербак.
Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).
Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).
8 мин. Примерно равная игра в середине поля.
5 мин. Момент! После паса Яворского справа Кулач бил с нескольких метров - кипер в прыжке тягнет!
4 мин. Цуриков слева ворвался в штрафную, прострелил - вратарь поймал мяч.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в темно-синем, гости - в сером.
Примерные схемы команд:
В субботу, 3 октября, состоится встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» принимает полтавскую «Ворсклу». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 14:00 по киевскому времени.
Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Днепряне с одним баллом занимают предпоследнюю строчку, а полтавчане делят 1-2-е места с киевским «Динамо». Однако «Днепр-1» недавно сменил тренера, и наверняка команда жаждет одержать первую победу в УПЛ, тем более играет дома. «Ворскла» же не прочь остаться в роли лидера чемпионата. Тем интереснее будет игра!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ворскла».
Источник — Sport.ua
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Неужели нельзя разнести тур на 4 дня?
А впереди опять пауза....
Неужели нельзя разнести тур на 4 дня?
А впереди опять пауза....
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