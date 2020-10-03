Украинская Премьер-лига. 5-й тур.



«Днепр-1» – «Ворскла» – 0:0

«Днепр-1»: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Игнатенко, Дубинчак — Батагов — Тейлор, Когут, Назаренко, Цуриков — Довбык.

Запасные: Юрчук, Сафронов, Булеца, Вакулко, Ди Франко, Пихаленок, Ярмолюк, Кравченко, Сваток.

«Ворскла»: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу — Кане, Ребенок — Кулач.

Запасные: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Татарков, Пешич, Васин, Щербак.

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).



8 мин. Примерно равная игра в середине поля.



5 мин. Момент! После паса Яворского справа Кулач бил с нескольких метров - кипер в прыжке тягнет!



4 мин. Цуриков слева ворвался в штрафную, прострелил - вратарь поймал мяч.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в темно-синем, гости - в сером.

Примерные схемы команд:

В субботу, 3 октября, состоится встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» принимает полтавскую «Ворсклу». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 14:00 по киевскому времени.

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Днепряне с одним баллом занимают предпоследнюю строчку, а полтавчане делят 1-2-е места с киевским «Динамо». Однако «Днепр-1» недавно сменил тренера, и наверняка команда жаждет одержать первую победу в УПЛ, тем более играет дома. «Ворскла» же не прочь остаться в роли лидера чемпионата. Тем интереснее будет игра!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ворскла».

