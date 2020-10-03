5-й тур
Днепр-1
0:0
Ворскла
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Днепр-1 – Ворскла – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура украинской Премьер-лиги

  • 03.10.2020 13:58
  • 974 просмотра
  • 3 комментария
Днепр-1 – Ворскла – 0:0. LIVE

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Днепр-1» – «Ворскла» – 0:0

«Днепр-1»: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Игнатенко, Дубинчак — Батагов — Тейлор, Когут, Назаренко, Цуриков — Довбык.
Запасные: Юрчук, Сафронов, Булеца, Вакулко, Ди Франко, Пихаленок, Ярмолюк, Кравченко, Сваток.

«Ворскла»: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу — Кане, Ребенок — Кулач.
Запасные: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Татарков, Пешич, Васин, Щербак.

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

8 мин. Примерно равная игра в середине поля.

5 мин. Момент! После паса Яворского справа Кулач бил с нескольких метров - кипер в прыжке тягнет!

4 мин. Цуриков слева ворвался в штрафную, прострелил - вратарь поймал мяч.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в темно-синем, гости - в сером.

Примерные схемы команд:

    

В субботу, 3 октября, состоится встреча 5-го тура чемпионата Украины, в которой «Днепр-1» принимает полтавскую «Ворсклу». Поединок пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 14:00 по киевскому времени.

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Днепряне с одним баллом занимают предпоследнюю строчку, а полтавчане делят 1-2-е места с киевским «Динамо». Однако «Днепр-1» недавно сменил тренера, и наверняка команда жаждет одержать первую победу в УПЛ, тем более играет дома. «Ворскла» же не прочь остаться в роли лидера чемпионата. Тем интереснее будет игра!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Ворскла».
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 14:13
    0
    кравченко и ди франко на лавке, может не такой уж и безнадёжный этот хорват.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 03.10.2020 14:12
    0
    Днепр - 1 победит Ворсклу со счетом 3 : 1.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 03.10.2020 14:07
    0
    Ну наконец то наш футбол!
    Неужели нельзя разнести тур на 4 дня?
    А впереди опять пауза....
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 03.10.2020 14:13
    0
    кравченко и ди франко на лавке, может не такой уж и безнадёжный этот хорват.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 03.10.2020 14:12
    0
    Днепр - 1 победит Ворсклу со счетом 3 : 1.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 03.10.2020 14:07
    0
    Ну наконец то наш футбол!
    Неужели нельзя разнести тур на 4 дня?
    А впереди опять пауза....
    Ссылка
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