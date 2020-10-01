Сара ЭРРАНИ: «Не верю, что у Бертанс были какие-то проблемы»

Итальянская теннисистка осталась недовольна поведением соперницы

  • 01.10.2020 11:38
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Сара ЭРРАНИ: «Не верю, что у Бертанс были какие-то проблемы»
© WTA. Сара Эррани

Итальянская теннисистка Сара Эррани прокомментировала скандальный матч против Кики Бертенс из Нидерландов (7:6, 6:3, 7:9).
 
«Мне не нравится, когда со мной играют в такие игры. С корта ее увезли на коляске, но сейчас с ней уже все нормально – я ее видела, она ест в ресторане.
 
Я не верю, что у нее были какие-то проблемы. По-моему, она переигрывала. Она бегала как никогда. Она меня разозлила. Молодец», – сказала Эррани.
 
Напомним, Бертенс в третьем сете хватали судороги и она несколько раз вызывала физиотерапевта, но во время розыгрышей продолжала показывать высокий уровень игры, за счет чего и победила.

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