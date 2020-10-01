Сара ЭРРАНИ: «Не верю, что у Бертанс были какие-то проблемы»

Итальянская теннисистка Сара Эррани прокомментировала скандальный матч против Кики Бертенс из Нидерландов (7:6, 6:3, 7:9).



«Мне не нравится, когда со мной играют в такие игры. С корта ее увезли на коляске, но сейчас с ней уже все нормально – я ее видела, она ест в ресторане.



Я не верю, что у нее были какие-то проблемы. По-моему, она переигрывала. Она бегала как никогда. Она меня разозлила. Молодец», – сказала Эррани.



Напомним, Бертенс в третьем сете хватали судороги и она несколько раз вызывала физиотерапевта, но во время розыгрышей продолжала показывать высокий уровень игры, за счет чего и победила.