Бавария победила Боруссию из Дортмунда 3:2 и завоевала Суперкубок Германии

Отчет о матче читайте немного позже.
Суперкубок Германии
Боруссия Д - Бавария - 2:3
Брандт (38), Холанд (55) - Толиссо (18), Мюллер (31), Киммих (82)
Менье (57) - Эрнандес (66)
«Боруссия Д»: Хитц, Джан, Хуммельс (Пищек, 76), Аканжи, Менье (Шульц, 67), Дауд, Дилейни, Пасслак, Ройс (Рейна, 72), Брандт (Беллингэм, 76), Холанд (Рейнир, 67)
«Бавария»: Нойер, Павар (Ричардс, 77), Зюле, Мартинес, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Толиссо, Коман (Гнабри, 54), Мюллер, Левандовски.
Арбитр: Бибиана Штайнхауз (Германия)
Стадион: «Альянц Арена», Мюнхен
Источник — Sport.ua
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Я даже не знаю, кто раньше такие достижения имел.
1. Салатница (Бундеслига)
2. Кубок Германии
3. Кубок Лиги Чемпионов
4. Суперкубок УЕФА
5. Суперкубок Германии
Просто монстры.
И нашли интересного тренера из андеграунда...
Я даже не знаю, кто раньше такие достижения имел.
1. Салатница (Бундеслига)
2. Кубок Германии
3. Кубок Лиги Чемпионов
4. Суперкубок УЕФА
5. Суперкубок Германии
Просто монстры.
И нашли интересного тренера из андеграунда...
Я даже не знаю, кто раньше такие достижения имел.
1. Салатница (Бундеслига)
2. Кубок Германии
3. Кубок Лиги Чемпионов
4. Суперкубок УЕФА
5. Суперкубок Германии
Просто монстры.
И нашли интересного тренера из андеграунда...
Я даже не знаю, кто раньше такие достижения имел.
1. Салатница (Бундеслига)
2. Кубок Германии
3. Кубок Лиги Чемпионов
4. Суперкубок УЕФА
5. Суперкубок Германии
Просто монстры.
И нашли интересного тренера из андеграунда...
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