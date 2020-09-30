Боруссия Д
2:3
Бавария
30.09.2020, FT

Бавария победила Боруссию из Дортмунда 3:2 и завоевала Суперкубок Германии

Решающий гол в конце матча забил Киммих

  • 30.09.2020 23:30
  • 396 просмотров
  • 2 комментария
Бавария победила Боруссию из Дортмунда 3:2 и завоевала Суперкубок Германии
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Отчет о матче читайте немного позже.

Суперкубок Германии

Боруссия Д - Бавария - 2:3

 Брандт (38), Холанд (55) - Толиссо (18), Мюллер (31), Киммих (82)

 Менье (57) - Эрнандес (66)

«Боруссия Д»: Хитц, Джан, Хуммельс (Пищек, 76), Аканжи, Менье (Шульц, 67), Дауд, Дилейни, Пасслак, Ройс (Рейна, 72), Брандт (Беллингэм, 76), Холанд (Рейнир, 67)

«Бавария»: Нойер, Павар (Ричардс, 77), Зюле, Мартинес, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Толиссо, Коман (Гнабри, 54), Мюллер, Левандовски.

Арбитр: Бибиана Штайнхауз (Германия)

Стадион: «Альянц Арена», Мюнхен

БОРУССИЯ Д - БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Микола Унгурян
      Микола Унгурян, 30.09.2020 23:48
    0
    Поручик Ржевский, 30.09.2020 23:41
    5 трофеев за 2020-й.
    Я даже не знаю, кто раньше такие достижения имел.
    1. Салатница (Бундеслига)
    2. Кубок Германии
    3. Кубок Лиги Чемпионов
    4. Суперкубок УЕФА
    5. Суперкубок Германии
    Просто монстры.
    И нашли интересного тренера из андеграунда...
    Барса мала 6 трофеїв за сезон і 5 трофеїв ще хтось мав. Баварії ще клубний чемпіонат потрібно для повторного рекорду Ябарси.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 30.09.2020 23:41
    +1
    5 трофеев за 2020-й.
    Я даже не знаю, кто раньше такие достижения имел.
    1. Салатница (Бундеслига)
    2. Кубок Германии
    3. Кубок Лиги Чемпионов
    4. Суперкубок УЕФА
    5. Суперкубок Германии
    Просто монстры.
    И нашли интересного тренера из андеграунда...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 30.09.2020 23:41
    +1
    5 трофеев за 2020-й.
    Я даже не знаю, кто раньше такие достижения имел.
    1. Салатница (Бундеслига)
    2. Кубок Германии
    3. Кубок Лиги Чемпионов
    4. Суперкубок УЕФА
    5. Суперкубок Германии
    Просто монстры.
    И нашли интересного тренера из андеграунда...
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 30.09.2020 23:48
    0
    Поручик Ржевский, 30.09.2020 23:41
    5 трофеев за 2020-й.
    Я даже не знаю, кто раньше такие достижения имел.
    1. Салатница (Бундеслига)
    2. Кубок Германии
    3. Кубок Лиги Чемпионов
    4. Суперкубок УЕФА
    5. Суперкубок Германии
    Просто монстры.
    И нашли интересного тренера из андеграунда...
    Барса мала 6 трофеїв за сезон і 5 трофеїв ще хтось мав. Баварії ще клубний чемпіонат потрібно для повторного рекорду Ябарси.
    Ссылка
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