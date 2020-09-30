Михайленко возглавил команду на европейском курортном острове

Украинский специалист Дмитрий Михайленко, экс-наставник «Днепра-1», официально возглавил кипрскую команду «Пафос».

47-летний украинcкий наставник согласовал контракт со своим новым клубом. Будучи футболистом, Михайленко на Кипре играл с 2007 по 2009 год за клуб АПОП.

Отметим, что на курортном острове за «Пафос» выступают два украинских футболиста – голкипер Артур Рудько и вингер Орест Кузык.