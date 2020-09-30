Михайленко возглавил команду на европейском курортном острове

Экс-наставник «Днепра-1» договорился, что будет тренировать кипрский «Пафос»

  • 30.09.2020 21:44
  • 3655 просмотров
  • 7 комментариев
Михайленко возглавил команду на европейском курортном острове
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Украинский специалист Дмитрий Михайленко, экс-наставник «Днепра-1», официально возглавил кипрскую команду «Пафос».

47-летний украинcкий наставник согласовал контракт со своим новым клубом. Будучи футболистом, Михайленко на Кипре играл с 2007 по 2009 год за клуб АПОП.

Отметим, что на курортном острове за «Пафос» выступают два украинских футболиста – голкипер Артур Рудько и вингер Орест Кузык.

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Источник — Трибуна

(13 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 22:19
    0
    alefteev77, 30.09.2020 22:18
    Пафосный тренер
    Пафосно он тренировал в Днепре, за 650 тыс евро в год
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 22:18
    0
    Пафосный тренер
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 21:53
    +2
    Да ладно, нормальный варик, и жо в тепле и скорее всего что др предложений то и не было
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.09.2020 21:51
    +4
    Удачи!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 21:47
    +1
    зато тепло и сытно-нафиг те еврокубки..... видимо его уровень
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 30.09.2020 21:47
    +3
    не самый худший клуб на самом то деле
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 30.09.2020 21:46
    +2
    Удачи Димон! Ждём успехов как у Реброва,!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.09.2020 21:51
    +4
    Удачи!
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 30.09.2020 21:47
    +3
    не самый худший клуб на самом то деле
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 21:53
    +2
    Да ладно, нормальный варик, и жо в тепле и скорее всего что др предложений то и не было
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 30.09.2020 21:46
    +2
    Удачи Димон! Ждём успехов как у Реброва,!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 21:47
    +1
    зато тепло и сытно-нафиг те еврокубки..... видимо его уровень
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 22:19
    0
    alefteev77, 30.09.2020 22:18
    Пафосный тренер
    Пафосно он тренировал в Днепре, за 650 тыс евро в год
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 22:18
    0
    Пафосный тренер
    Ссылка
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