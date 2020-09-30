Кубок Украины. Днепр-1, Минай и Мариуполь идут дальше (обновляется)

Продолжаются матчи третьего раунда Кубка Украины 2020/2021

  • 30.09.2020 17:10
  • 1620 просмотров
  • 3 комментария
Кубок Украины. Днепр-1, Минай и Мариуполь идут дальше (обновляется)

Сегодня проходят матчи третьего раунда Кубка Украины по футболу сезона 2020/2021. Вашему вниманию результаты поединков:

«Горняк-Спорт» - «Днепр-1» - 3:5
Голы: Карась 25, Суханов 43 (с пенальти), Герасимец 51 – Довбик 16, 97, 110 Батагов 23, Булеца 39

«Верес» - «Николаев»

«Виктория» - «Мариуполь» - 1:3
Голы: Касьянов 16 - Топалов 69, Чоботенко 82, Петерсон 90

«Полесье» - «Минай» - 1:2
Голы: Прокопчук 45+4 - Шевченко 5 (автогол), Сакив 58

«Кривбасс 2020» - «Нива» Винница

«Эпицентр» - «Агробизнес»

«Ворскла» - «Львов»

«Десна» - «Рух»

«Прикарпатье» - «Колос»

«Александрия» - «Ингулец»

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 30.09.2020 17:05
    0
    Ото их епархия. Пора домой.
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 17:02
    +1
    Йовічевіч топ тренер. Розбити Гірник-Спорт в їх лігві дорого коштує..
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 30.09.2020 16:59
    +2
    Поздравляю Йовичевича с первой победой! Желаю дальнейших успехов!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 30.09.2020 16:59
    +2
    Поздравляю Йовичевича с первой победой! Желаю дальнейших успехов!
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 17:02
    +1
    Йовічевіч топ тренер. Розбити Гірник-Спорт в їх лігві дорого коштує..
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 30.09.2020 17:05
    0
    Ото их епархия. Пора домой.
    Ссылка
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