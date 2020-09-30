Кубок Украины. Десна выбила Рух, успех Ворсклы (обновляется)

Продолжаются матчи третьего раунда Кубка Украины 2020/2021

  • 30.09.2020 19:05
  • 3147 просмотров
  • 11 комментариев
Кубок Украины. Десна выбила Рух, успех Ворсклы (обновляется)

Сегодня проходят матчи третьего раунда Кубка Украины по футболу сезона 2020/2021. Вашему вниманию результаты поединков:

«Горняк-Спорт» - «Днепр-1» - 3:5
Голы: Карась 25, Суханов 43 (с пенальти), Герасимец 51 – Довбик 16, 97, 110 Батагов 23, Булеца 39

«Верес» - «Николаев»

«Виктория» - «Мариуполь» - 1:3
Голы: Касьянов 16 - Топалов 69, Чоботенко 82, Петерсон 90

«Полесье» - «Минай» - 1:2
Голы: Прокопчук 45+4 - Шевченко 5 (автогол), Сакив 58

«Кривбасс 2020» - «Нива» Винница 0:1
Гол: Браславский, 70

«Эпицентр» - «Агробизнес» 1:2

«Ворскла» - «Львов» 2:0

«Десна» - «Рух» 2:1

«Прикарпатье» - «Колос»

«Александрия» - «Ингулец»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 19:10
    -3
    А колосс Легендарное Динамо 2-0 Рввеёт ,а. Приккарпаттье пока не может пока 0-0!Да уровень у Прикарпатье не то что у динамо!!!
    Ссылка
    Саша Лапій
    online
      Саша Лапій, 30.09.2020 19:10
    +1
    Верес - Миколаїв 4:2 (ОТ) (Сергій Петько '42, Роберт Гегедош, , '82, Генадій Пасіч, '107, Михайло Сергійчук, '117 - Вадим Вітенчук, '16, Дмитро Сула, з пенальті, '70)
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 30.09.2020 19:06
    0
    Вср@лись вівці)))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 18:43
    -2
    Олег Кулініч, 30.09.2020 18:23
    Брешешь ты как малолетка с фантазиями. Нифига ты нигде не ставишь. Понту радоваться и хвастаться с ставки де ты с рубля выигрываешь три копейки¿ Когда выводить обратно те деньги процент от выигрыша будет меньшим чем от вывода, хвастаешься шо деньги потерял¿
    Так с лохом, который тебя воспитывал, общаться будешь, пнх. Определись вообще для начала нифига или три копейки, потом гнилой рот открывай, а то в твоем гавканье не разобрать сути претензий
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 18:40
    -2
    Олег Кулініч, 30.09.2020 18:19
    И какой коеф на них был¿ В какой шарашке ставил¿
    Когда низкий коэф я просто увеличиваю сумму, если уверен в исходе, очевидно же 1.28 был вроде, что-то такое.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 30.09.2020 18:23
    -1
    Андрей Овчаренко, 30.09.2020 17:54
    Мариуполь молодцы, прям уверенно на них поставил и не прогадал
    Брешешь ты как малолетка с фантазиями. Нифига ты нигде не ставишь. Понту радоваться и хвастаться с ставки де ты с рубля выигрываешь три копейки¿ Когда выводить обратно те деньги процент от выигрыша будет меньшим чем от вывода, хвастаешься шо деньги потерял¿
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 30.09.2020 18:19
    0
    Андрей Овчаренко, 30.09.2020 17:54
    Мариуполь молодцы, прям уверенно на них поставил и не прогадал
    И какой коеф на них был¿ В какой шарашке ставил¿
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 17:54
    -5
    Мариуполь молодцы, прям уверенно на них поставил и не прогадал
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 30.09.2020 17:05
    -2
    Ото их епархия. Пора домой.
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 17:02
    +3
    Йовічевіч топ тренер. Розбити Гірник-Спорт в їх лігві дорого коштує..
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 30.09.2020 16:59
    +3
    Поздравляю Йовичевича с первой победой! Желаю дальнейших успехов!
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 17:02
    +3
    Йовічевіч топ тренер. Розбити Гірник-Спорт в їх лігві дорого коштує..
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 30.09.2020 16:59
    +3
    Поздравляю Йовичевича с первой победой! Желаю дальнейших успехов!
    Ссылка
    Саша Лапій
    online
      Саша Лапій, 30.09.2020 19:10
    +1
    Верес - Миколаїв 4:2 (ОТ) (Сергій Петько '42, Роберт Гегедош, , '82, Генадій Пасіч, '107, Михайло Сергійчук, '117 - Вадим Вітенчук, '16, Дмитро Сула, з пенальті, '70)
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 30.09.2020 19:06
    0
    Вср@лись вівці)))
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 30.09.2020 18:19
    0
    Андрей Овчаренко, 30.09.2020 17:54
    Мариуполь молодцы, прям уверенно на них поставил и не прогадал
    И какой коеф на них был¿ В какой шарашке ставил¿
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности