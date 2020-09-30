Кубок Украины. Десна выбила Рух, успех Ворсклы (обновляется)

Сегодня проходят матчи третьего раунда Кубка Украины по футболу сезона 2020/2021. Вашему вниманию результаты поединков:
«Горняк-Спорт» - «Днепр-1» - 3:5
Голы: Карась 25, Суханов 43 (с пенальти), Герасимец 51 – Довбик 16, 97, 110 Батагов 23, Булеца 39
«Верес» - «Николаев»
«Виктория» - «Мариуполь» - 1:3
Голы: Касьянов 16 - Топалов 69, Чоботенко 82, Петерсон 90
«Полесье» - «Минай» - 1:2
Голы: Прокопчук 45+4 - Шевченко 5 (автогол), Сакив 58
«Кривбасс 2020» - «Нива» Винница 0:1
Гол: Браславский, 70
«Эпицентр» - «Агробизнес» 1:2
«Ворскла» - «Львов» 2:0
«Десна» - «Рух» 2:1
«Прикарпатье» - «Колос»
«Александрия» - «Ингулец»
Источник — Sport.ua
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