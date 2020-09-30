1-й тур
Лацио
:
Аталанта
30.09.2020 21:45

Лацио – Аталанта. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией перенесенного поединка 1-го тура чемпионата Италии

  • 30.09.2020 01:19
  • 105 просмотров
  • 0 комментариев
Лацио – Аталанта. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/atalanta_bc

В среду, 30-го октября, состоится перенесенный поединок первого тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» будет принимать «Аталанту». Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало – 21:45 по киевскому времени.

В прошлом итальянском первенстве «Аталанта» стала лидером по количеству забитых голов. Подтвердил свой атакующий потенциал бергамский клуб и в своем стартовом матче нового чемпионата: команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Торино» со счетом 4:2. «Лацио» также с победы начал Серию А, одолев «Кальяри» – 2:0. Встречи соперников в предыдущем сезоне запомнились бескомпромиссной борьбой с обилием голов. В Риме была зафиксирована ничья со счетом 3:3, а на своем поле «Аталанта» обыграла «бьянкочелести» со счетом 3:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лацио» – «Аталанта».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности