В среду, 30-го октября, состоится перенесенный поединок первого тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» будет принимать «Аталанту». Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало – 21:45 по киевскому времени.

В прошлом итальянском первенстве «Аталанта» стала лидером по количеству забитых голов. Подтвердил свой атакующий потенциал бергамский клуб и в своем стартовом матче нового чемпионата: команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Торино» со счетом 4:2. «Лацио» также с победы начал Серию А, одолев «Кальяри» – 2:0. Встречи соперников в предыдущем сезоне запомнились бескомпромиссной борьбой с обилием голов. В Риме была зафиксирована ничья со счетом 3:3, а на своем поле «Аталанта» обыграла «бьянкочелести» со счетом 3:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лацио» – «Аталанта».