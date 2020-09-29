Боруссия Д
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Бавария
30.09.2020 21:30

Боруссия Д - Бавария. Текстовая трансляция матча

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  • 29.09.2020 22:40
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Боруссия Д - Бавария. Текстовая трансляция матча
© https://twitter.com/FCBayern

В среду 30 сентября в Мюнхене состоится матч за Суперкубок Германии, в котором встретятся чемпион и обладатель Кубка страны сезона 2019-2020 годов местная «Бавария» и серебряный призер национального первенства «Боруссия» из Дортмунда. 

«Бавария» в августе стала победителем Лиги чемпионов, а на прошлой неделе выиграла еще и Суперкубок УЕФА. Однако в минувшее воскресенье неожиданно проиграла во втором туре Бундеслиги «Хоффенхайму» с крупным счетом 1:4 и, тем самым, прервала свою рекордную 23-матчевую победную серию в официальных поединках. Что касается «Боруссии», то вице-чемпионы Германии в новом чемпионате выиграли дома у своих одноклубников из Менхенгладбаха 3:0 и потерпели поражение в гостях от «Аугсбурга» 0:2.

Матч «Боруссия» Д - «Бавария» пройдет на стадионе «Альянц Арена». Начало игры в 21.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.     

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА БОРУССИЯ Д - БАВАРИЯ 

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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