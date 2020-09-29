Александрия – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала Кубка Украины

  • 29.09.2020 18:50
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Александрия – Ингулец. Текстовая трансляция матча

В среду, 30-го сентября, состоится поединок поединка 1/16 финала Кубка Украины, в котором сразятся «Александрия» и «Ингулец» из с. Петрово. Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона «КСК  Ника», начало в 18:30.

Начало нового футбольного сезона для коллектива Владимира Шарана на данный момент является во многом схожим с выступлением «Александрии» в прошлом розыгрыше Кубка Украины: «полиграфы» начали свое шествие по сетке розыгрыша с побед, после чего последовал вылет от киевского «Динамо» в четвертьфинале. А вот «Ингулец» сделал предупреждение клубам Украинской Премьер-лиги о своем скором повышении в классе именно в матчах национального Кубка, на ранних стадиях выбив уже почившие «Карпаты» и днепровский «Днепр-1». При этом, коллектив из Петрово два розыгрыша назад добрался до самого финала, где уступил донецкому «Шахтеру». В этом розыгрыше обеим командам будет достаточно тяжело, ведь «козаки» все еще не сумели победить в УПЛ, а «Александрия» никак не может использовать фактор отсутствия еврокубков на старте чемпионата. Одна игра – победа – проход дальше, формула успеха достаточно проста.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ингулец».

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Источник — Sport.ua

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