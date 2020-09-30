Кубок Украины. 1/16 финала.

«Александрия» – «Ингулец» - 0:0

Бабогло, 41 – Мкомола, 40

«Александрия»: Билык – Мирошниченко (Стецьков, 39), Бабогло, Гречишкин, Пашаев – Ковалец, Банада, Довгий – Третьяков, Ситало, Лучкевич.

Запасные: Панькив, Мишенко, Грицук, Самар, Петренко, Янчак, Задерака, Устименко.

«Ингулец»: Шуст – Квасный, Семенко, Фатеев – Щедрый, Шишка, Литвяк, Бартулович – Белоцерковец – Мкомола, Мишуренко.

Запасные: Малыш, Запорожец, Козак, Коваленко, Кучеренко, Павлов, Балан, Игнатьев, Лупашко.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «КСК Ника» (Александрия).



45 мин. Квасный в подкате перехватил прострел Лучкевича с правого фланга.



44 мин. МОМЕНТ! Банаду подталкивали в спину в центре чужой штрафной во время подачи с левого фланга, арбитр свисток не дал, а Стецьков с отскока пробить не сумел.



41 мин. Фолом проти Мишуренко на чужой половине остановил контратаку соперников Бабогло.



40 мин. Желтая Мкомоле за отмашку в центре поля от соперника при борьбе, после которой арбитр правильно, что не стал останавливать игру.



39 мин. ЗАМЕНА У АЛЕКСАНДРИИ. Травмированного Мирошниченко заменил Стецьков.



37 мин. Литвяк стал на пути мяча при попытке Лучкевича завершить ударом атаку через левый фланг.



36 мин. Потянул мышцу Мирошниченко! Замена нужна!



34 мин. МОМЕНТ! Чудом сейчас не попал в ворота Мкомола из района 11-метровой отметки, замыкая прострел с левого фланга! Рядом с ближней штангой!



33 мин. ОПАСНО! Мкомола с левого фланга простреливал от лицевой – защитники заблокировали, как затем поступил и Банада, закрывая мяч после удара Щедрого с отскока.



30 мин. Мирошниченко на левом фланге обороны фолом встретил контратаку соперников.



27 мин. Фол в атаке со стороны Третьякова при забросе с правого фланга в штрафную.



26 мин. Возобновили игру команды. Лучкевич вернулся, как и Мишуренко до этого.



24 мин. Морозят корпус Лучкевичу после столкновения с соперником в центре поля.



22 мин. Повреждение у Мишуренко после верховой борьбы на чужой половине.



21 мин. ОПАСНО! Головой замыкал подачу со стандарта Ковалец, но поднял мяч слишком высоко над воротами!



20 мин. Штрафной в правом фланге атаки для Александрии.



19 мин. Хозяева играют на контроль мяча, а коллективу Лавриненко большую часть рывков приходится делать вхолостую.



17 мин. МОМЕНТ! Выстрел от Банады из центра штрафной отправил мяч над перекладиной!



15 мин. ОПАСНО! В сторону от дальней штанги прошел мяч после выстрела Лучкевича с правого фланга с дальней дистанции!



13 мин. Прострел Ковальца от лицевой с правого фланга оказался неточным. В оттяжке никого не было.



11 мин. ОПАСНО! А кто же должен был замыкать прострел Щедрого с левого фланга во вратарской?!



9 мин. МОМЕНТ! Шуст парировал плотный удар с левого фланга штрафной от Довгого!



8 мин. Ковальцу совершенно не удался удар с центрального входа в чужую штрафную.



7 мин. Пиротехнику подвезли фанаты хозяев поля.



5 мин. Дождит сегодня во всем центре Украины. Александрия – не исключение.



2 мин. Слишком осторожно начали команды поединок.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!





В среду, 30-го сентября, состоится поединок поединка 1/16 финала Кубка Украины, в котором сразятся «Александрия» и «Ингулец» из с. Петрово. Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона «КСК Ника», начало в 18:30.

Начало нового футбольного сезона для коллектива Владимира Шарана на данный момент является во многом схожим с выступлением «Александрии» в прошлом розыгрыше Кубка Украины: «полиграфы» начали свое шествие по сетке розыгрыша с побед, после чего последовал вылет от киевского «Динамо» в четвертьфинале. А вот «Ингулец» сделал предупреждение клубам Украинской Премьер-лиги о своем скором повышении в классе именно в матчах национального Кубка, на ранних стадиях выбив уже почившие «Карпаты» и днепровский «Днепр-1». При этом, коллектив из Петрово два розыгрыша назад добрался до самого финала, где уступил донецкому «Шахтеру». В этом розыгрыше обеим командам будет достаточно тяжело, ведь «козаки» все еще не сумели победить в УПЛ, а «Александрия» никак не может использовать фактор отсутствия еврокубков на старте чемпионата. Одна игра – победа – проход дальше, формула успеха достаточно проста.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ингулец».