Катерина Козлова – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 29 сентября, Катерина Козлова (№99 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом круге украинка сыграет против испанки Паулы Бадосы Хиберт (№87 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №4 после матча Векич – Бара. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Слоан Стивенс из США (№34 WTA) или Виталии Дьяченко из России (№115 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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