Паулу ФОНСЕКА: «Не доволен результатом, но доволен игрой с Ювентусом»

Главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека поделился мнением о матче с «Ювентусом» (2:2) во втором туре Серии А.
«Мы провели хороший матч, но я не доволен результатом. Мы создавали моменты и играли на победу. Я чувствовал, что команде было комфортно. Мы не предоставили «Ювентусу» реальных шансов и надежно играли в обороне. Да, можно делать по 5 замен, но я чувствовал, что у команды все хорошо, в них не было необходимости. Я спрашивал Мхитаряна, Педро, Джеко, нужно ли им поменяться, они все сказали, что нет.
Не доволен результатом, но доволен игрой, отношением и смелостью моей команды», - сказал Фонсека.
Источник — Sky Sport Italia
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