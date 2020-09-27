Гладкий забил дебютный гол за Зарю и оформил дубль в первом тайме

В поединке со «Львовом» Александр Гладкий забил первый мяч за «Зарю» после возвращения в УПЛ. На 33-й минуте встречи 33-летний нападающий замкнул передачу с фланга в исполнении Кочергина.

А еще через две минуты Гладкий откликнулся на скидку Фаворова, оформив дубль. Эти мячи стали для Гладкого 85-м и 86-м в УПЛ и он опередил в списке бомбардиров Тимерлана Гусейнова.

«Заря» в первом тайме выигрывает у «Львова» 5:0.

Sport.ua проводит онлайн-трансляцию матча Львов - Заря.