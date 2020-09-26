4-й тур
Десна
:
Рух Львов
27.09.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Десна – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 26.09.2020 18:04
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Десна – Рух. Текстовая трансляция матча
© facebook.com/desnafc

В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором черниговская «Десна» будет принимать львовский «Рух». Матч пройдет в Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина, начало – в 19:30.

Перед противостоянием с командой Ивана Федыка «Десна» дебютировала в Лиге Европы. Черниговчане оказали достойное сопротивление «Вольфсбургу», но все-равно проиграли со счетом 0:2. Не принес радости поклонникам «Десны» и предыдущий матч национального первенства, в котором «северяне» не сумели одолеть «Ингулец (1:1). Футболисты «Руха», наоборот, подошли к выезду в Чернигов в приподнятом настроении. В перенесенном поединке 2-го тура львовяне сумели сенсационно отобрать очки у донецкого «Шахтера» сыграв вничью со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Рух».

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Александр Снитко, Sport.ua

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