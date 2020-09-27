Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Десна» – «Рух» – 3:1

Андрей Тотовицкий (13, пенальти), Максим Дегтярёв (45), Филипп Будковский (71) – Юрий Климчук (30)

Андрей Мостовой (9), Виталий Ермаков (45+1) – Андрей Кухарук (2), Эрик Глига (12), Николай Кухаревич (26), Марьян Мысык (70)

«Десна»: Евгений Паст, Тамм, Виталий Ермаков, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Андрей Тотовицкий, Андрей Мостовой, Михаил Мудрик (Владислав Калитвинцев, 60), Алексей Гуцуляк, Ефим Конопля, Максим Дегтярёв (Филипп Будковский, 60)

Запас: Игорь Литовка, Павел Полегенько, Дмитрий Хлёбас, Сергей Старенький, Максим Имереков, Артур Западня, Илья Шевцов

«Рух»: Aлександр Бандура, Игорь Дуць, Вадим Парамонов, Эрик Глига, Ярослав Мартынюк, Юрий Копына (Владимир Заставный, 41), Иван Брикнер (Иван Калюжный, 60), Андрей Кухарук (Ростислав Русин, 46), Юрий Климчук (Богдан Бойчук, 74), Марьян Мысык, Николай Кухаревич (Эрнест Антви, 74)

Запас: Роман Мысак, Максим Белый, Игорь Бойчук, Святослав Козловский

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион имени Юрия Гагарина (Чернигов)

74 мин. Две замены у Руха. Вместо Кухарчука вышел Эрнест, а Б.Бойчук сменил Климчука.

71 мин. ГОООЛЛЛ!!! 3:1!!! После навеса Калитвинцева с правого фланга Будковский перед воротами принял мяч, после чего вогнал сферу в сетку!

71 мин. ОПАСНО! После навеса Тотовицкого со штрафного Тамм пробил головой - Бандура в прыжке перевел мяч на угловой!

70 мин. Мысык грубо сыграл против Тотовицкого.

69 мин. Будковский с лёта из правого угла штрафной запустил мяч в небеса.

66 мин. Тотовицкий навесил с углового, и защитник Руха выбил мяч.

65 мин. Игра идет в центре поля.

63 мин. Будковский нарушил правила в штрафной Руха.

60 мин. Замена у Руха. Вместо Брикнера вышел Калюжный.

60 мин. Замены у Десны. Вместо Дегтярёва вышел Будковский, а Калитвинцев сменил Мудрика.

59 мин. ОПАСНО! После сольного прохода Тотовицкий пробил рядом со штангой!

57 мин. Заставный заблокировал удар Тотовицкого из угла штрафной.

55 мин. Руховцы больше владеют мячом в начале второго тайма.

53 мин. Русин навесил с правого фланга, и защитник Десны выбил мяч.

49 мин. Неудачная атака Десны.

46 мин. Замена у Руха. Вместо Кухарука на поле вышел Русин.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Ермаков грубо сыграл против Мысыка.

45 мин. ГОООЛЛЛ!!! 2:1!!! Тотовицкий передачей на ход вывел один на один с голкипером Дегтярева, который технично подсек мяч в ворота!

44 мин. Гуцуляк сделал рывок по правому флангу и из правого угла штрафной пробил в ближний угол - Бандура в падении поймал мяч!

43 мин. Атака Десны завершилась неточной передачей Мудрика.

41 мин. Замена у Руха. Вместо Копыны на поле вышел Заставный.

40 мин. Копына получил повреждение и не сможет продолжить игру.

38 мин. Конопля из правого угла штрафной отпасовал на Дегтярева, который пробил несильно, и Копына вынес мяч!

36 мин. Домбровский с правого фланга сделал передачу в штрафную на Дегтярева, но форварду не дал принять мяч Дуць.

34 мин. Тотовицкий из-за пределов штрафной пробил очень неточно.

33 мин. Мысык от правого угла штрафной Десны не попал в дальний угол.

30 мин. ГОООЛЛЛ!!! 1:1!!! Копына с правого фланга навесил на линию вратарской, и Климчук головой точно пробил в противоход голкиперу!

29 мин. Дегтярев слева ворвался в штрафную Руха и не попал в ближний угол!

26 мин. Кухаревич опасно сыграл в штрафной Десны. Пытался в падении пробить через себя, завалив и вышедшего Паста, и Ермакова.

24 мин. Игра идет в центре поля.

22 мин. Глига заблокировал прострел Конопли из правого угла штрафной Руха.

20 мин. Неудачная атака Руха.

18 мин. МОМЕНТ! После удара Климчука из-за пределов штрафной Паст отбил мяч перед собой, а Кухаревич неудачно сыграл на добивании!

15 мин. Черниговчане контролируют мяч.

13 мин. ГОООЛЛЛ!!! 1:0!!! Тотовицкий с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол, а Бандура упал в противоположный!

12 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Глиге, который блокировал удар Гуцуляка!

12 мин. ОПАСНО! Гуцуляк стрельнул из-за пределов штрафной, и Бандура перевел мяч на угловой!

9 мин. Мостовой грубо сыграл против Кухарука.

7 мин. Неудачная атака Десны.

5 мин. Мудрик немного сильно сделал заброс на ход Гуцуляку.

3 мин. Опасно! После навеса со штрафного Тамм опередил вышедшего Бандуру, но пробил выше ворот!

2 мин. Кухарук грубо сыграл против Домбровского.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором черниговская «Десна» будет принимать львовский «Рух». Матч пройдет в Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина, начало – в 19:30.

Перед противостоянием с командой Ивана Федыка «Десна» дебютировала в Лиге Европы. Черниговчане оказали достойное сопротивление «Вольфсбургу», но все-равно проиграли со счетом 0:2. Не принес радости поклонникам «Десны» и предыдущий матч национального первенства, в котором «северяне» не сумели одолеть «Ингулец (1:1). Футболисты «Руха», наоборот, подошли к выезду в Чернигов в приподнятом настроении. В перенесенном поединке 2-го тура львовяне сумели сенсационно отобрать очки у донецкого «Шахтера» сыграв вничью со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Рух».