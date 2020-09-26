В воскресенье, 27 сентября, состоится встреча 4-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает «Ингулец». Поединок пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30 по киевскому времени.



«Ингулец» пока еще не знает вкуса побед в элитном дивизионе. В трех стартовых турах команда потерпела поражение и дважды сыграла вничью. Так что «казаки» полны решимости добыть первую победу в Премьер-лиге. Тем более, что «Колос» наверняка вымотан и физически, и психологически неудачные вояжем в Хорватию на матч Лиги Европы.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ингулец».

