4-й тур
Колос К
:
Ингулец
27.09.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура УПЛ

  • 26.09.2020 18:04
  • 261 просмотр
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Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 27 сентября, состоится встреча 4-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает «Ингулец». Поединок пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30 по киевскому времени.
 
«Ингулец» пока еще не знает вкуса побед в элитном дивизионе. В трех стартовых турах команда потерпела поражение и дважды сыграла вничью. Так что «казаки» полны решимости добыть первую победу в Премьер-лиге. Тем более, что «Колос» наверняка вымотан и физически, и психологически неудачные вояжем в Хорватию на матч Лиги Европы.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Ингулец».
 

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Источник — Sport.ua

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