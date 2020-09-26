В субботу, 26-го сентября, состоялся поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встречались «Минай» и киевское «Динамо». Матч прошел в Киеве на НСК «Олимпийский».
Sport.ua вел текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо».
Украинская Премьер-лига. 4-й тур
«Минай» – «Динамо» – 0:4
Александр Андриевский (36), Виктор Цыганков (41), Беньямин Вербич (59), Мислав Матич (69, автогол)
Обзор матча
Удаление Павлиша
Незабитый пенальти Вербича
Видео гола Андриевского
Видео гола Цыганкова
Лучшие моменты первого тайма
Видео гола Вербича
Автогол Матича
Новость обновляется
|70'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мислав Матич (Минай).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Динамо Киев).
Источник — Sport.ua
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