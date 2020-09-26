4-й тур
Минай
0:4
Динамо Киев
26.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Минай – Динамо. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 4-го тура чемпионата Украины

  • 26.09.2020 16:57
  • 25780 просмотров
  • 6 комментариев
Минай – Динамо. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В субботу, 26-го сентября, состоялся поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встречались «Минай» и киевское «Динамо». Матч прошел в Киеве на НСК «Олимпийский».

Sport.ua вел текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур

«Минай» – «Динамо» – 0:4

 Александр Андриевский (36), Виктор Цыганков (41), Беньямин Вербич (59), Мислав Матич (69, автогол)

Обзор матча

Удаление Павлиша

Незабитый пенальти Вербича

Видео гола Андриевского

Видео гола Цыганкова

Лучшие моменты первого тайма

Видео гола Вербича

Автогол Матича

Новость обновляется

Лучшие моменты матча Минай - Динамо Киев
70' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Мислав Матич (Минай).
59' ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
41' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
36' ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 26.09.2020 17:10
    +1
    Dozor, 26.09.2020 16:55
    Динамо сильнее тут всё понятно, пенальти -желтая без вопросов , а красная... - судья уровня чемпионата одного из районов Киева, заработал чуток)
    У игрока была уже желтая. Так что один хрен бы удален был. Утрись.
    Ссылка
    Taykitanin
      Taykitanin, 26.09.2020 17:07
    +2
    Що пряма червона, що друга жовта, різниці немає. Оставив команду в меншості по любому...не суддя винуватий, що минайці грали грубо.
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 26.09.2020 16:55
    -2
    Динамо сильнее тут всё понятно, пенальти -желтая без вопросов , а красная... - судья уровня чемпионата одного из районов Киева, заработал чуток)
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 26.09.2020 16:53
    +2
    Разгромлен одноклассник ШД, жалко Тимофеюку.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.09.2020 16:49
    +2
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:27
    Позорники только и могут что выигрывать в большинстве.
    Не плачь девочка.
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:27
    -8
    Позорники только и могут что выигрывать в большинстве.
    Ссылка
    Taykitanin
      Taykitanin, 26.09.2020 17:07
    +2
    Що пряма червона, що друга жовта, різниці немає. Оставив команду в меншості по любому...не суддя винуватий, що минайці грали грубо.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 26.09.2020 16:53
    +2
    Разгромлен одноклассник ШД, жалко Тимофеюку.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.09.2020 16:49
    +2
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 16:27
    Позорники только и могут что выигрывать в большинстве.
    Не плачь девочка.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 26.09.2020 17:10
    +1
    Dozor, 26.09.2020 16:55
    Динамо сильнее тут всё понятно, пенальти -желтая без вопросов , а красная... - судья уровня чемпионата одного из районов Киева, заработал чуток)
    У игрока была уже желтая. Так что один хрен бы удален был. Утрись.
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