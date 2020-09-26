В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ПФК «Львов» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.

В прошлом сезоне противостояние этих команд проходило в рамках представителей противоположных полюсов турнирной таблицы, однако в начале этого футбольного года коллективы Георгия Цецадзе и Виктора Скрипника синхронно провалились в подвал турнирной таблицы. С точки зрения луганчан, отставание от лидирующей группы еще не успел стать критичным, а вот для главного тренера «золотых львов» еще одно поражение, которое станет третьим кряду в трех сыгранных от начала сезона матчах, может стать последним у руля ФК «Львов». Очередная битва за жизнь на тренерской скамье ожидает нас на старте нового сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПФК «Львов» – «Заря».