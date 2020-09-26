В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «ФК Львов» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.
В прошлом сезоне противостояние этих команд проходило в рамках представителей противоположных полюсов турнирной таблицы, однако в начале этого футбольного года коллективы Георгия Цецадзе и Виктора Скрипника синхронно провалились в подвал турнирной таблицы. С точки зрения луганчан, отставание от лидирующей группы еще не успел стать критичным, а вот для главного тренера «золотых львов» еще одно поражение, которое станет третьим кряду в трех сыгранных от начала сезона матчах, может стать последним у руля ФК «Львов». Очередная битва за жизнь на тренерской скамье ожидает нас на старте нового сезона.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ФК «Львов» – «Заря».
Илья Береза, Sport.ua
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Зокрема, при вході до стадіону «Україна» по морозиву отримає кожен маленький прихильник футболу, який разом із батьками прийде підтримати нашу команду у важливому поєдинку.
Окрім того, у перерві матчу відбудеться розіграш фірмової продукції від нашого титульного партнера – «Parimatch». Усі охочі матимуть можливість позмагатись у футбольних вміннях та отримати класні призи.
Поєдинок «Львів» – «Зоря», нагадаємо, відбудеться у неділю, 27 вересня. Початок зустрічі – о 14:00. Квитки у касах стадіону «Україна» стануть доступними у день матчу, починаючи з 12:00.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
Зокрема, при вході до стадіону «Україна» по морозиву отримає кожен маленький прихильник футболу, який разом із батьками прийде підтримати нашу команду у важливому поєдинку.
Окрім того, у перерві матчу відбудеться розіграш фірмової продукції від нашого титульного партнера – «Parimatch». Усі охочі матимуть можливість позмагатись у футбольних вміннях та отримати класні призи.
Поєдинок «Львів» – «Зоря», нагадаємо, відбудеться у неділю, 27 вересня. Початок зустрічі – о 14:00. Квитки у касах стадіону «Україна» стануть доступними у день матчу, починаючи з 12:00.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
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