4-й тур
Львов
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Заря
27.09.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

ФК Львов – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 26.09.2020 12:24
  • 105 просмотров
  • 1 комментарий
ФК Львов – Заря. Текстовая трансляция матча
© ФК Заря

В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «ФК Львов» и луганская «Заря». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.

В прошлом сезоне противостояние этих команд проходило в рамках представителей противоположных полюсов турнирной таблицы, однако в начале этого футбольного года коллективы Георгия Цецадзе и Виктора Скрипника синхронно провалились в подвал турнирной таблицы. С точки зрения луганчан, отставание от лидирующей группы еще не успел стать критичным, а вот для главного тренера «золотых львов» еще одно поражение, которое станет третьим кряду в трех сыгранных от начала сезона матчах, может стать последним у руля ФК «Львов». Очередная битва за жизнь на тренерской скамье ожидает нас на старте нового сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ФК «Львов» – «Заря».

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Илья Береза, Sport.ua

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 26.09.2020 12:42
    0
    ПФК «Львів» спільно зі своїми партнерами – ТМ «Parimatch» та ТМ «ЛІМО» організовує інтерактиви для вболівальників, які відвідають календарний матч 4 туру проти луганської «Зорі».
    Зокрема, при вході до стадіону «Україна» по морозиву отримає кожен маленький прихильник футболу, який разом із батьками прийде підтримати нашу команду у важливому поєдинку.
    Окрім того, у перерві матчу відбудеться розіграш фірмової продукції від нашого титульного партнера – «Parimatch». Усі охочі матимуть можливість позмагатись у футбольних вміннях та отримати класні призи.
    Поєдинок «Львів» – «Зоря», нагадаємо, відбудеться у неділю, 27 вересня. Початок зустрічі – о 14:00. Квитки у касах стадіону «Україна» стануть доступними у день матчу, починаючи з 12:00.
    Інформаційна служба ПФК «Львів»
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 26.09.2020 12:42
    0
    ПФК «Львів» спільно зі своїми партнерами – ТМ «Parimatch» та ТМ «ЛІМО» організовує інтерактиви для вболівальників, які відвідають календарний матч 4 туру проти луганської «Зорі».
    Зокрема, при вході до стадіону «Україна» по морозиву отримає кожен маленький прихильник футболу, який разом із батьками прийде підтримати нашу команду у важливому поєдинку.
    Окрім того, у перерві матчу відбудеться розіграш фірмової продукції від нашого титульного партнера – «Parimatch». Усі охочі матимуть можливість позмагатись у футбольних вміннях та отримати класні призи.
    Поєдинок «Львів» – «Зоря», нагадаємо, відбудеться у неділю, 27 вересня. Початок зустрічі – о 14:00. Квитки у касах стадіону «Україна» стануть доступними у день матчу, починаючи з 12:00.
    Інформаційна служба ПФК «Львів»
    Ссылка
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