В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся донецкие клубы «Шахтер» и «Олимпик».

«Шахтер» потерял очки в двух матчах подряд и в турнирной таблице расположился на несвойственном для себя шестом месте. Неделю назад «горняки» сыграли в результативную ничью с луганской «Зарей», а затем сенсационно допустили осечку в перенесенном поединке против львовского «Руха». «Олимпик» же, наоборот, в двух своих крайних матчах одержал победы. В предыдущем туре «олимпийцы» в Киеве разобрались с дебютантом УПЛ «Минаем», разгромив соперников со счетом 3:0. «Олимпик» никогда раньше не побеждал в донецком дерби: 11 побед одержал «Шахтер», а в четырех встречах была зафиксирована ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Олимпик».